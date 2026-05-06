Odată aşezaţi pe scaunele din avion, mulţi pasageri aleg să privească pe geam. Iar atunci pot observa nişte găuri foarte mici în sticlă, potrivit Express.

Un pilot a explicat acum scopul acestor găuri. Ele joacă un rol crucial în reglarea presiunii din interiorul aeronavei, deoarece geamurile avioanelor nu sunt construite dintr-un singur strat de sticlă, ci din trei straturi separate.

Cum sunt construite geamurile avioanelor

Aceste trei straturi, împreună cu găurile din stratul central, contribuie la siguranţa pasagerilor în timpul zborului. Ele sunt cunoscute sub numele de „breather holes” sau „bleed holes”, relatează Mirror.

Vorbind pe YouTube, un utilizator cunoscut sub numele de Mentour Pilot a explicat că aceste găuri sunt amplasate în stratul din mijloc al celor trei straturi ale geamului, potrivit UniLad. El a explicat că stratul exterior, cel mai expus condiţiilor externe, a fost proiectat pentru a „rezista impactului şi diferenţelor de presiune”. Însă între acel strat şi stratul median există un buzunar de aer.

Rolul orificiilor în reglarea presiunii

Aceste orificii ajută la reglarea presiunii între cele trei straturi şi împiedică acumularea forţelor asupra geamului. Pilotul a explicat: „Diferenţele de presiune şi temperatură ar începe altfel să creeze forţe între straturi, încercând să le îndoaie spre interior sau exterior. Acea mică gaură este pusă acolo pentru a permite aerului să circule lent şi să elimine diferenţele de presiune.”

Totuşi, la o analiză mai atentă, stratul aflat cel mai aproape de pasageri nu are aceast orificiu, deoarece, potrivit pilotului, acest strat este conceput special pentru a permite circulaţia aerului în jurul său.

De ce împiedică apariţia aburului pe geamuri

Pilotul a mai dezvăluit că un alt motiv pentru care geamurile avioanelor au aceste găuri este reducerea riscului de acumulare a umezelii între straturi.

El a spus: „Face mai dificilă acumularea umezelii între straturi şi împiedică aburirea geamului.” Acest pilot nu este singurul profesionist din aviaţie care a dezvăluit secretele zborurilor moderne, mai mulţi însoţitori de bord explicând, la rândul lor, motivele anumitor proceduri.

De ce te salută însoţitorii de bord la îmbarcare

O stewardesă, cunoscută pe TikTok sub numele de Mrs Miva, a explicat că salutul adresat pasagerilor la îmbarcare nu este doar un gest de politeţe, ci şi o modalitate de a verifica starea acestora înainte de decolare.

Ea a explicat: „Ştiaţi că însoţitorii de bord vă salută nu doar din politeţe, ci şi pentru a verifica dacă sunteţi beţi sau bolnavi?”