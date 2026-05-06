Când și unde vezi lalelele înflorite în Olanda. Ghid complet pentru sezonul de vârf și cele mai spectaculoase locuri

În fiecare an, Olanda este acoperită de lalele în aproape toate culorile, ceea ce o transformă într-o destinație unică pentru pasionații de flori.

Există o mulțime de specii minunate de lalele, care vin în toate formele și dimensiunile. Iată când și unde să vezi lalele înflorite în Olanda. Sezonul lalelelor în Olanda Lalelele și florile proaspete în general sunt sinonime cu Țările de Jos, așa că nu există nimic mai special decât să vizitezi țara în perioada de maximă înflorire. Vremea este, de asemenea, minunată în sezonul lalelelor, așa că se poate petrece mai mult timp afară, explorând, luând cina în aer liber sau plimbându-te seara.” Sezonul obișnuit al lalelelor începe la sfârșitul lunii martie și se termină la mijlocul lunii mai, cu vârful înfloririi în jurul mijlocului lunii aprilie. Citește și O plajă mai puțin cunoscută din Grecia, care are 22 de km, cucerește turiștii. „Combinația perfectă între mare și munți” Potrivit prognozei oficiale a Festivalului Lalelelor din Amsterdam, în 2026 înflorirea este cu aproximativ o săptămână mai devreme decât de obicei. Keukenhof, unul dintre cele mai faimoase locuri pentru a vedea lalele în Olanda, va fi deschis între 19 martie și 10 mai. Există și o paradă anuală a florilor programată pe 18 aprilie, cu un traseu de 26 de mile, care se încheie în Haarlem. Dacă plănuiești o călătorie în această primăvară, trebuie să rezervi cât mai repede.

Care este momentul de vârf pentru a vedea câmpurile înflorite Când ești în Olanda, vei vedea lalele în florării din decembrie până în jurul lunii mai. Aceste lalele nu cresc pe câmpuri, ci în sere. Nu vei vedea câmpuri de lalele în decembrie, ianuarie și februarie. Un câmp de lalele înflorit în martie este de asemenea foarte rar, dar posibil. Cea mai mare șansă de a vedea cele mai frumoase câmpuri de lalele este din a doua săptămână din aprilie până la începutul lui mai 2026. Acesta este momentul de vârf pentru a te bucura de toate lalelele de toate culorile și tipurile disponibile. În Grădinile Keukenhof și în grădinile expoziționale de lalele, plantele nu sunt tăiate, astfel că lalelele de acolo înfloresc până la mijlocul lunii mai. Cele mai frumoase locuri pentru a admira lalelele Keukenhof este probabil cel mai popular loc pentru a vedea lalelele. În fiecare an, grădinarii plantează aproximativ șapte milioane de bulbi, care trebuie puși în pământ înainte de Crăciun pentru a trece prin perioada de hibernare necesară înfloririi de primăvară. Bulbii sunt plantați în straturi, ceea ce prelungește perioada de înflorire. În parc au loc evenimente precum expoziții florale și Holland Heritage Days. Keukenhof face parte din așa-numita „Bandă a Florilor” (Bollenstreek), o fâșie de 12 mile cu lalele, narcise, brândușe și zambile, care se întinde de la Haarlem la Leiden. Poți explora zona pe bicicletă, trecând prin sate precum Sassenheim, Hillegom, Lisse și Noordwijkerhout. Există și posibilitatea de a închiria un vehicul electric cu două locuri. O altă variantă este trenul, pe ruta Haarlem–Leiden, care trece prin Noordwijkerhout, o zonă cunoscută pentru câmpurile sale de flori. De asemenea, poți afla mai multe despre cultivare la De Tulperij, una dintre puținele ferme de lalele active care oferă tururi. Acolo poți chiar să îți culegi propriul buchet.

Pentru fotografii, Tulip Barn este un loc popular, cu peste 250 de soiuri și 2,5 milioane de flori. Există decoruri pentru poze, precum tractoare și o moară de vânt, plus o cafenea într-o seră. În Amsterdam există, de asemenea, multe locuri pentru a vedea lalele: Hortus Amsterdam organizează expoziții anuale. „Încercăm să avem cât mai multe specii speciale”, spune te Flierhaar, adăugând că lalelele sunt expuse în ghivece mari și există și un mic câmp de lalele lângă grădina de stânci. Alte locuri includ Vondelpark și Erasmus Park, iar în caz de ploaie, Amsterdam Tulip Museum, care prezintă istoria lalelelor în Țările de Jos. Există și zboruri cu elicopterul deasupra câmpurilor de flori în anumite zile din aprilie, cu prețuri între aproximativ 60 și 175 de euro de persoană, conform tulipfestivalamsterdam.

Sfaturi pentru fotografii reușite în sezonul lalelelor Punerea în valoare a culorilor lalelelor începe cu o compoziție inteligentă. Poziționează-te astfel încât să evidențiezi tiparele naturale ale rândurilor de lalele, folosind aceste linii pentru a ghida privirea și pentru a scoate în evidență variațiile de culoare. Încadrarea rândurilor pe diagonală poate crea un aspect mai dinamic, diferit de simetria clasică și adăugând un efect vizual mai puternic, scrie shuttertours. Acordă atenție modului în care culorile interacționează în câmp. De exemplu, combinarea lalelelor roșii cu un cer albastru creează un contrast puternic. Lumina joacă un rol important în modul în care apar culorile lalelelor în fotografii. Lumina caldă și difuză de la răsărit sau apus le accentuează strălucirea naturală și oferă petalelor un aspect luminos. Aceste momente ale zilei evidențiază textura catifelată și tonurile intense ale florilor. Lumina de dimineață poate evidenția picăturile de rouă de pe petale, „golden hour” adaugă căldură și profunzime, iar cerul înnorat scoate în evidență cele mai reale nuanțe ale florilor. Lumina difuză din zilele cu nori ajută și la surprinderea detaliilor fine și a variațiilor subtile de culoare, făcând fotografiile mai detaliate și mai stratificate. Crește ușor saturația pentru a intensifica culorile lalelelor. Adaugă un contrast delicat pentru a evidenția textura petalelor. Ajustează highlights pentru a scoate în evidență strălucirea naturală a petalelor.

Ce trebuie să știi înainte să vizitezi Mergi devreme (foarte devreme!) Keukenhof se aglomerează, mai ales în weekend și în perioada de vârf a înfloririi. Încearcă să ajungi exact la deschidere, ca să te plimbi prin grădini înainte să apară mulțimile. E mult mai ușor să te bucuri de flori (și să le fotografiezi) când nu ești înghesuit printre alți vizitatori. Planifică gustări și pauze Parcul este foarte mare, așa că vei merge mult pe jos. Ia cu tine gustări, apă și poate chiar un picnic; există multe locuri unde te poți opri și relaxa. Locul de joacă și mini-zoo-ul sunt utile când copiii au nevoie de o pauză de la „doar privit flori”. Poate deveni rapid noroios, așa că roțile (cărucioarelor) pot avea de suferit. Nu sări peste câmpurile din afara parcului Grădinile sunt superbe, dar fotografiile iconice cu câmpuri de lalele nu sunt în Keukenhof. Închiriază biciclete sau fă o scurtă plimbare în jurul zonei ca să vezi câmpurile de lalele de aproape. De obicei, este punctul cel mai apreciat de familii și oferă copiilor o schimbare de peisaj. Keukenhof nu este în Amsterdam. Grădinile Keukenhof sunt situate chiar în afara orașului (aproximativ 30 de minute sud-vest de Amsterdam), într-o zonă numită „Bollenstreek”, adică „regiunea bulbilor”, în orașul Lisse. Vestea bună este că vizitarea Keukenhof este ușoară, indiferent de tipul de transport ales. Verifică site-ul lor înainte să cumperi biletele de intrare. Există mai multe tipuri de bilete combo care includ transportul și intrarea, iar uneori poți cumpăra și permisul de parcare online împreună cu biletul. Dacă vizitezi Keukenhof în această primăvară, ia în considerare închirierea unei mașini și mersul cu ea. Nu doar că oferă flexibilitate, mai ales dacă ai copii mici, dar îți permite și să explorezi câmpurile de lalele din afara grădinilor. Vestea bună este că, dacă nu vrei să închiriezi o mașină, poți ajunge la Keukenhof și în alte moduri. Transport public din Amsterdam: cumpără un bilet combo care include intrarea la Keukenhof și autobuz dus-întors Keukenhof Express din Amsterdam. Dacă vii din următoarele locuri, poți cumpăra bilet de intrare la Keukenhof și bilet de autobuz dus-întors: Aeroportul Amsterdam Schiphol, Gara Centrală Amsterdam, Rotterdam sau A’DAM Tower. Dacă mergi cu mașina, cumpără „jetonul” de parcare când cumperi biletul de intrare. Taxa de parcare pentru mașini este 8 € per vehicul. Deși nu poți merge cu bicicleta în interiorul grădinilor, la intrare există zeci (sau sute) de suporturi pentru biciclete. Parcarea bicicletelor este gratuită și, dacă ai bicicletă electrică, o poți încărca dacă soliciți, scrie jessicalynwrites. Indiferent unde sau când mergi, este esențial să respecți florile, stând lângă ele și niciodată pe ele, pentru ca acestea să poată aduce bucurie și altor vizitatori în acest sezon și în următoarele. Când te afli lângă un câmp de flori cu culori intense, poate fi foarte tentant să intri printre flori. Rezistă tentației”, se arată pe site-ul orașului Noordwijk. „Florile și bulbii sunt fragili, iar dacă ai pe încălțăminte boli ale plantelor, riști să le transmiți. Acest lucru ar fi o pierdere atât pentru natură, cât și pentru cultivatori. Așadar, bucură-te de priveliște, dar arată respect florilor și producătorilor: nu intra în câmpuri fără permisiunea expresă a cultivatorului.”

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:















Etichete: , , ,