Cazul suspect implică o femeie care a fost pasageră pe același zbor cu un pacient care a decedat la Johannesburg după ce a călătorit pe nava de croazieră MV Hondius și a contractat virusul, a precizat Padilla.

Femeia a fost dusă la un spital din Alicante, unde rămâne în izolare, a adăugat el. Simptomele ei includ tuse și „stare generală de rău”.

Oficialul a declarat că femeia spaniolă stătea cu două rânduri în spatele pasagerului de pe nava de croazieră, dar contactul dintre ei „a fost scurt”, deoarece pasagerul s-a aflat „la bord doar puțin timp” în timpul zborului.

Padilla a adăugat că autoritățile sanitare din regiunea Valencia urmăresc persoanele cu care femeia a intrat în contact în ultimele zile.

Primele repatrieri vor începe duminică

Pasagerii vasului de croazieră MV Hondius, afectat de un focar de hantavirus, vor începe să fie repatriaţi spre ţările lor de origine încă de duminică, odată ce nava va ajunge în Insulele Tenerife, în Arhipelagul Canare, a anunţat vineri Guvernul spaniol, citat de AFP.

MV Hondius ar trebui să sosească în portul Granadilla, din Insula Tenerife, duminică dimineaţă, a declarat în faţa reprezentanţilor presei ministrul Teritoriilor, Angel Victor Torres, precizând că repatrierile cu avionul vor începe "în aceeaşi zi".

Vasul nu va fi autorizat să acosteze în port.

Surse din Ministerul de Interne al Spaniei declaraseră anterior că evacuările vor începe luni, iar ţările din Uniunea Europeană se vor ocupa de repatrierea cetăţenilor lor.

Plecat pe 1 aprilie din Ushuaia, un oraş din Argentina, vasul MV Hondius, administrat de compania olandeză de croaziere Oceanwide Expeditions, transportă aproximativ 150 de pasageri şi membri ai echipajului, care au 23 de naţionalităţi diferite. Trei persoane au decedat.

Nava, care a călătorit din Argentina spre Capul Verde, se îndreaptă în prezent spre Tenerife. Trei pasageri bolnavi au fost evacuaţi de pe navă miercuri, în timp ce aceasta era ancorată în apele din largul coastelor Capului Verde.

Autorităţile spaniole au declarat că nava va ancora în largul insulei Tenerife şi că pasagerii vor fi apoi transferaţi în port cu ajutorul unei ambarcaţiuni mai mici.

Marea Britanie anunţă un al treilea caz al unui cetăţean britanic

Agenţia pentru securitate sanitară din Marea Britanie (UKHSA) a anunţat vineri identificarea unui nou caz suspect de hantavirus la un cetăţean britanic aflat pe insula Tristan da Cunha din Atlanticul de Sud, transmite Reuters.

Două persoane de cetăţenie britanică au fost confirmate anterior cu infecţie cu hantavirus, în cadrul monitorizării focarului mortal de pe o navă de croazieră de lux, a indicat UKHSA într-un comunicat.

Agenţia nu a furnizat detalii suplimentare cu privire la noul caz suspect.

Trei persoane - un cuplu olandez şi o persoană cu cetăţenie germană - au decedat în urma epidemiei de pe vasul MV Hondius.

În total, s-a confirmat că cinci persoane au contractat virusul.

Şapte cetăţeni britanici au debarcat de pe navă la data de 24 aprilie pe insula Sfânta Elena. Agenţia a declarat că doi dintre aceştia se află deja în izolare în Marea Britanie, patru sunt pe insula Sfânta Elena, iar unul a fost localizat în afara Regatului Unit.

Zeci de persoane sunt căutate în mai multe țări

Autoritățile sanitare din toată lumea încearcă să dea de urma pasagerilor care au debarcat de pe vasul unde a fost descoperit un focar de hantavirus.

Potrivit presei spaniole, peste 20 de persoane ar fi părăsit nava, înainte de primul deces și toți s-au întors în țările natale - fie Australia, Statele Unite sau diverse state europene.

Trei pasageri - doi care prezentau simptome și un bărbat asimptomatic - au fost evacuați miercuri de pe vas. Celelalte persoane aflate la bord nu au semne de boală, a declarat ministrul Sănătății din Spania.

Nava se îndreaptă spre Insulele Canare - deși liderul acestei comunități autonome spaniole se opune acostării vasului în arhipelag. În total, 8 cazuri de infectare au fost confirmate ori sunt suspecte.

Vasul de croazieră Hondius (Hon-DIUS), cu 150 de oameni la bord, a pornit spre Insulele Canare. Pe tot parcursul călătoriei, pasagerii vor rămâne în izolare, în propriile cabine.

Autoritățile de la Madrid au dat asigurări că vasul va acosta într-un port cu mai puțină activitate din Tenerife, sâmbătă, și nu va pune în pericol siguranța populației de pe insulă.