Lyon este al treilea oraș ca mărime din Franța (după Paris și Marsilia) și capitala gastronomică a Franței.

Orașul este cunoscut pentru piețele, cafenelele, brutăriile, bistro-urile și restaurantele sale. Lyon este și capitala regiunii Auvergne-Rhône-Alpes. Orașul este un important obiectiv turistic, cu centrul său istoric (Vieux-Lyon, Presqu’île) și un sit inclus în patrimoniul mondial UNESCO. Iată câteva informații practice pentru a îți planifica vizita în acest oraș uimitor.

Aeroport – cum ajungi

Aeroportul Lyon-Saint Exupéry se află la puțin peste 32 km de centrul orașului Lyon. Nu există autobuz, tramvai sau metrou direct. Modalitățile „oficiale” de a ajunge de la și către aeroport sunt tramvaiul Rhônexpress sau taxiul. Mai există două opțiuni „neoficiale”: Uber sau BlaBlaCar și servicii de transfer privat.

Tramvaiul/trenul shuttle Rhônexpress leagă centrul orașului Lyon de gara TGV Lyon Saint-Exupéry, situată la doar 2 minute de Terminalele 1 și 2 ale aeroportului.

Rhônexpress este un tramvai shuttle care circulă între aeroportul Lyon-Saint Exupéry și gara Lyon Part-Dieu. Stația tramvaiului se află în gara St Exupéry.

Shuttle-ul circulă la fiecare 15 minute și durează aproximativ 30 de minute.

Biletele la preț întreg costă 16,70 €/29,10 €, cu tarife mai mici dacă achiziționați online sau dacă aveți sub 25 de ani. Copiii sub 12 ani călătoresc gratuit.

Rhônexpress are mai multe stații în inima aglomerației Lyon: gara Lyon Part-Dieu, conectată la metrou (linia B), Vaulx-En-Velin La Soie sau Meyzieu ZI.

Alternativ, mai multe linii de autobuz deservesc Aeroportul Lyon, permițându-ți să ajungi în centrul orașului sau să circuli liber prin aglomerație.

Dacă vrei să ajungi în centrul orașului, poți lua linia 47 spre Meyzieu Zi și să cobori la capătul liniei. O legătură cu linia de tramvai T3 la Meyzieu Zi te va duce la stația Part-Dieu Villette și la linia B de metrou.

De asemenea, poți ajunge la aeroport din Genas cu linia de autobuz 48.

Mergi spre aeroport? Linia de autobuz 47, în direcția Saint-Laurent-de-Mure Maréchal Juin, oprește la aeroport la stația Aéroport Lyon Saint-Exupéry Gare Routière.

Transport public

Rețeaua de transport public din Lyon, administrată de TCL, este formată din 4 linii de metrou, 6 linii de tramvai, 2 funiculare și peste o sută de linii de autobuz.

Un bilet simplu costă 2 € și poate fi folosit pentru orice mijloc de transport public (autobuz, metrou sau tramvai).

Biletul este valabil timp de o oră și îl poți folosi de câte ori dorești în această perioadă. Totuși, trebuie să validezi biletul de fiecare dată când urci într-un autobuz sau tramvai nou.

TCL are o aplicație mobilă excelentă, disponibilă pentru telefoanele iPhone și Android. Aceasta include o hartă interactivă și un planificator de trasee, permițându-ți să te orientezi ușor în oraș.

Dacă preferi o hartă tradițională pe hârtie, acestea pot fi găsite la agențiile TCL de la gara Part-Dieu și Place Bellecour.

De asemenea, poți întreba oricând unul dintre reprezentanții TCL, prezenți frecvent în principalele zone turistice, care îți vor indica direcția corectă.

►Harta metroului, tramvaiului și autobuzelor din Lyon (TCL): stații și linii.

Scurt istoric al orașului

Lyon, capitala departamentului Rhône și a regiunii Auvergne-Rhône-Alpes, situat în est-centrul Franței, se află pe un teren deluros, la confluența râurilor Rhône și Saône. Este al treilea oraș ca mărime din Franța, după Paris și Marsilia.

O colonie militară romană numită Lugdunum a fost fondată aici în 43 î.Hr., devenind ulterior capitala galilor. Lyon și-a atins apogeul dezvoltării clasice în secolul II d.Hr., perioadă în care creștinismul a fost introdus. În anul 177, comunitatea creștină a fost persecutată de împăratul roman Marcus Aurelius, iar în 197 Lucius Septimius Severus a decimat Lyonul. În 1032, Lyon a fost încorporat în Sfântul Imperiu Roman, însă adevărata putere aparținea arhiepiscopilor orașului, a căror influență a dus la organizarea unor importante consilii ecumenice în 1245 și din nou în 1274. Lyon a fost anexat Regatului Franței în 1312.

Renașterea a adus o perioadă de prosperitate economică și strălucire intelectuală. Înființarea, în 1464, a târgurilor comerciale, împreună cu sosirea în oraș a bancherilor comercianți italieni, a permis înflorirea Lyonului. Până în secolul XVII, orașul devenise capitala europeană a producției de mătase. Tiparul a fost introdus încă din 1473, iar Lyon a devenit rapid unul dintre cele mai active centre de tipar din Europa, conform Britannica.

Revoluția Franceză a adus vremuri tulburi. Colapsul pieței interne și închiderea piețelor externe au provocat o recesiune în industria mătăsii, iar în 1793 orașul a fost asediat de forțele republicane ale Montagnardilor. În secolul XIX, prosperitatea a revenit, ducând la o extindere industrială considerabilă. Dezvoltarea urbană a început abia în anii 1950, după perioadele de stagnare și depresie dintre 1920 și sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial.

Lyon se întinde pe o peninsulă îngustă între râurile Rhône și Saône și pe malurile opuse ale acestora. O zonă de suburbii industriale și rezidențiale înconjoară orașul. Pe malul drept al Saône, Vieux Lyon (Lyonul Vechi) rămâne unul dintre cele mai bine conservate complexe arhitecturale ale Renașterii. Peninsula este acum inima cartierului de afaceri. Malul

Principalele atracții turistice

Place des Terreaux

Una dintre piețele publice monumentale ale Lyonului, Place des Terreaux se află la poalele dealului La Croix-Rousse și face parte dintr-un sit UNESCO. Este o piață pietonală dreptunghiulară, situată aproape de numeroase magazine, restaurante și cafenele. Piața este mărginită de Primăria Lyonului din secolul XVII (Hôtel de Ville), Muzeul de Arte Frumoase din Lyon, o galerie și, pe partea de nord, de clădiri și pante ale dealului La…

Place des Terreaux face parte din turul ghidat pe jos „Highlights and Hidden Gems of Lyon” (în engleză). Dacă vă place să mergeți pe jos sau cu bicicleta, această experiență va fi potrivită pentru dumneavoastră.