Noua infrastructură va avea regim de funcționare permanent. Deschiderea efectivă este însă condiționată de realizarea infrastructurii necesare, asigurarea personalului și a utilităților pentru desfășurarea traficului de frontieră.

Potrivit actului normativ, data deschiderii finale a punctului internațional de trecere a frontierei Sighetu Marmației II este stabilită pentru 31 decembrie 2027.

Până atunci, instituțiile care vor desfășura activități la noul punct de frontieră trebuie să asigure personalul necesar. Posturile pentru Poliția de Frontieră și Autoritatea Vamală Română vor fi asigurate prin redistribuire din numărul de posturi aprobat acestor instituții.

În cazul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, numărul de posturi necesare pentru controalele specifice va fi suplimentat.

Spațiile necesare pentru activitățile de control, inclusiv cele destinate Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Maramureș, vor fi puse la dispoziție gratuit de Ministerul Transporturilor, prin CNAIR, în calitate de administrator al punctului de frontieră.

Cheltuielile cu personalul, dotările și serviciile vor fi suportate de instituțiile care își desfășoară activitatea în punctul de trecere, în limita bugetelor aprobate.

Hotărârea modifică și regimul actualului punct de frontieră Sighetu Marmației. De la 31 decembrie 2027, acesta va rămâne deschis pentru traficul pietonal, însă traficul rutier va fi permis exclusiv pentru serviciile de urgență și pentru traversarea oficială a frontierei de către posesorii de pașapoarte diplomatice și de serviciu.

Noul punct, Sighetu Marmației II, este prevăzut pentru trafic rutier și pietonal, inclusiv pentru transportul de mărfuri și pasageri.

Separat, hotărârea prevede că modificarea privind includerea noului punct în lista punctelor de trecere a frontierei se aplică de la 7 octombrie 2026, data intrării în vigoare a acordului româno-ucrainean de modificare.