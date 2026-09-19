El fusese operat pentru a-i fi extras glonţul din cutia craniană.Viorel Oarză se afla internat în spital în comă de gradul patru, iar medicii au precizat că şansele sale de supravieţuire erau minime, scrie News.ro.

Bărbatul a fost deconectat de la aparate în cursul dimineţii de sâmbătă, iar familia acestuia şi-a dat acordul pentru prelevarea organelor.

Viorel Oarză a fost găsit împuşcat marţi într-o pădure din zona localităţii Holboca, de lângă Iaşi.

Anchetatorii nu au stabilit deocamdată dacă a fost vorba despre o sinucidere sau dacă bărbatul a fost împuşcat.

Poliţiştii şi procurorii înclină spre varianta sinuciderii, în timp ce familia şi apropiaţii bărbatului resping această ipoteză.

Viorel Oarză a avut în ultimii ani mai multe conflicte cu diverse persoane din Iaşi. În luna iunie, el a fost implicat într-un scandal cu un dezvoltator imobiliar din oraş, incidentul având loc într-o spălătorie din municipiu.