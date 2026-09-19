Aceeași regulă se aplică și celorlalte burse, de merit și tehnologice.

„Bursele sociale pentru elevi vor fi acordate în continuare pe întreaga durată a anului, inclusiv în perioada vacanţelor, iar bursele de merit şi cele tehnologice se acordă în perioada cursurilor şcolare şi în anumite perioade destinate pregătirii şi susţinerii examenelor naţionale, aşa cum se plătesc şi în prezent. Cuantumurile şi condiţiile de acordare a burselor sunt prevăzute în metodologia-cadru de acordare a burselor, aprobată de Guvern, prin hotărâre", anunţă Executivul.

Valoarea burselor în noul an școlar

Astfel, în anul şcolar 2026-2027, elevii înscrişi la cursurile cu frecvenţă de zi din învăţământul preuniversitar de stat obligatoriu pot beneficia de următoarele burse: