Premierul propus a avut deja discuții cu liderii PNL, USR și UDMR și ar vrea să aducă și PSD, la masa negocierilor. Social-democrații nu par însă convinși, chiar dacă se vorbește din nou de varianta unei rotative la Palatul Victoria, și spun că așteaptă programul de guvernare, al noului premier desemnat.

Siegfried Mureșan și-a început ziua la Palatul Victoria, alături de liderii partidelor care l-au propus pentru funcția de premier. Primul pas: punerea la punct a programului de guvernare.

Abia apoi începe negocierea voturilor din Parlament.

Siegfried Mureșan, premier desemnat: „Mulțumesc președintelui pentru această desemnare, pe care o accept. Obiectivul nostru este ca la începutul săptămânii viitoare să vă prezentăm prioritățile programului de guvernare și obiectivul nostru este ca pe baza priorităților programului de guvernare, să avem o discuție cu parlamentarii din Parlamentul României”.

Ilie Bolojan, președintele PNL: „Chiar dacă această nominalizare s-a făcut cu aproape trei luni de zile întârziere, responsabilitatea pe care o avem este la fel de valabilă și acum, și astăzi în a încerca, din posibilitățile pe care le avem, în funcție de ponderea noastră electorală, să formăm un guvern și Partidul Național Liberal va trata cu responsabilitate această situație.

PNL, USR și UDMR așteaptă în primul rând de la PSD voturile necesare învestirii. Dominic Fritz spune că ușa negocierilor este deschisă.

Dominic Fritz, președintele USR: „Evident că vom fi deschiși în următoarele zile pentru discuțiile inclusiv cu PSD. În ce condiții ar putea susține acest Guvern de viziune pozitivă pentru România”.

Tanczos Barna, senator UDMR: „Considerăm în continuare că cea mai bună soluție este o refacere într-o altă formulă a acelei majorități care s-a destrămat în aprilie și credem că rotativa poate fi o soluție pentru o construcție politică solidă”.

PNL, USR și UDMR au împreună 169 de parlamentari. Cu inca 17 de la minorități, Siegfried Mureșan ar ajunge la 186 de voturi. Dar....are nevoie de 233, așa că inca ii lipsesc 47.

Corespondent Știrile ProTV: „Ecuația celor 47 de voturi lipsă ar putea fi rezolvată de social-democrați. Doar că, potrivit unor surse din interiorul partidului, în acest moment nu există nicio concesie pe care liberalii să o poată face astfel încât PSD să accepte o rocadă guvernamentală. Singura soluție ar putea fi cedarea unor ministere și, implicit, refacerea vechii coaliții. Conducerea PSD va avea săptămâna viitoare o ședință în care va decide ce va cere în schimbul voturilor pentru învestirea Guvernului Mureșan”.

Numai că social democratii nu s-au grăbit să intre în această discuție iar Sorin Grindeanu le-a reproșat fostilor parteneri că vorbesc despre împărțirea guvernării înainte să prezinte un plan concret pentru țară.

Sorin Grindeanu, președintele PSD: „N-au program, au o rotativă. Mă așteptam ca premierul desemnat și liderii dreptei să aibă deja pregătit un lucru elementar: un plan pentru România. Un plan care să ne spună cum intenționează să redreseze economia, ce politică fiscală propune, ce măsuri are pentru protejarea puterii de cumpărare, pentru susținerea investițiilor și păstrarea locurilor de muncă”.

Dacă negocierile cu PSD eșuează, Mureșan mai are, cel puțin pe hârtie, o variantă. Poate încerca să adune voturi de la grupurile mai mici și de la neafiliați. Uniți pentru România are 17 deputați, SOS România, 13, iar alți 23 de parlamentari sunt neafiliați. În total sunt 53 de voturi. Alte șapte voturi ies deja din calcul, senatorii PACE–Întâi România au anunțat că nu vor susține un cabinet Mureșan.