Cumpărătorul a reclamat că produsul a ajuns deteriorat, iar platforma a decis să îi returneze suma plătită. Vânzătorul susține însă că a ambalat corespunzător coletul și că nu a mai avut posibilitatea să-și recupereze bunul, susține publicația tn.nova.

Tomáš și-a relatat experiența într-un grup de Facebook dedicat utilizatorilor Vinted. Acesta a vândut consola cu peste 10.000 de coroane cehești, echivalentul a aproximativ 400 de euro. Cumpărătorul, din Polonia, nu avea nici calificative, nici un istoric de vânzări pe platformă. Cu toate acestea, bărbatul i-a trimis produsul.

Ce a făcut cumpărătorul

Potrivit relatării sale, cumpărătorul a ridicat coletul, iar aproximativ o oră și jumătate mai târziu a anunțat că ambalajul era deteriorat. Ulterior, a trimis fotografii cu consola, care avea panoul lateral îndepărtat, și a susținut că aceasta era defectă.

În urma reclamației, serviciul de asistență Vinted a decis că Tomáš nu avea dreptul să primească banii și a dispus rambursarea sumei către cumpărător. Platforma și-a justificat decizia prin faptul că produsul nu ar fi fost protejat suficient în timpul transportului.

Vânzătorul contestă însă această concluzie. El spune că a pus consola într-o husă specială pentru transport, așezată într-o cutie umplută cu polistiren, alte cutii și hârtie. Mai mult, susține că a fotografiat procesul de ambalare și a încărcat imaginile în aplicația Vinted. Potrivit transportatorului polonez, coletul ar fi ajuns la destinație în stare bună.

Tomáš a cerut cel puțin să îi fie returnată consola, însă solicitarea i-a fost respinsă. „Nu mai aveți dreptul să o primiți înapoi”, ar fi fost răspunsul primit. Într-o conversație cu serviciul de asistență, reprezentanții platformei i-au transmis că beneficiarul nu este obligat să returneze produsul, deoarece acesta nu ar fi fost ambalat corespunzător.

Mai mulți utilizatori reclamă probleme similare

Tomáš a cerut ajutor și de la Autoritatea Cehă pentru Inspecția Comerțului (ČOI). El susține că i s-a spus că instituția a primit sute de mii de sesizări legate de probleme cu Vinted.

Sub postarea sa au apărut numeroase comentarii de la utilizatori care spun că au trecut prin situații asemănătoare. Unii au reclamat că au pierdut atât produsele, cât și banii, în timp ce alții au povestit că au fost nevoiți să suporte din propriul buzunar costurile retururilor.

O utilizatoare a relatat că a vândut un parfum Victoria's Secret, dar cumpărătorul a reclamat, după ridicarea coletului, că produsul ar fi fost contrafăcut. Femeia spune că le-a explicat situația reprezentanților Vinted și s-a oferit să prezinte bonul pentru a demonstra autenticitatea parfumului. Potrivit acesteia, serviciul de asistență i-a răspuns că nu o poate ajuta dacă persoana care a cumpărat produsul susține că acesta este fals. În acest caz, cumpărătorul ar fi păstrat atât parfumul, cât și banii.

Există însă și experiențe pozitive. Un alt membru al grupului a povestit că, după ce un cumpărător a reclamat deteriorarea coletului și a produsului și a cerut rambursarea banilor, Vinted a concluzionat că fotografiile prezentate drept dovezi erau false.

Ce spune compania

Purtătoarea de cuvânt a platformei, Janina Baldinová, a declarat că nu poate comenta un caz concret fără să cunoască detaliile contului implicat. Ea a oferit însă o explicație generală privind modul în care sunt soluționate disputele dintre cumpărători și vânzători.

„Cele mai multe neînțelegeri sunt rezolvate direct între cumpărător și vânzător. Dacă aceștia nu ajung la un acord, intervine echipa noastră de asistență, care analizează dovezile prezentate de ambele părți înainte de a lua o decizie. Dacă utilizatorii consideră că hotărârea este incorectă, pot face contestație, iar fiecare caz este analizat individual”, a transmis reprezentanta Vinted publicației TN.cz.

Jurnaliștii au întrebat platforma și despre politica prin care un cumpărător poate păstra atât produsul, cât și banii după acceptarea unei reclamații, însă purtătoarea de cuvânt nu a răspuns la această întrebare.