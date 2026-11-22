Administraţia Naţională de Meteorologie a emis o informare meteo de precipitaţii pentru aproape toată ţara şi viscol la munte, valabilă de duminică până marţi seara, precum şi un Cod galben de ninsori viscolite însemnate cantitativ.
Avertizarea e valabilă în cea mai mare parte a Carpaţilor Meridionali la altitudini în general de peste 1.500 de metri şi vizează ploi însemnate cantitativ în sudul Banatului, care va intra în vigoare duminică seara, potrivit Agerpres.
Potrivit ANM, în intervalul 22 noiembrie, ora 22:00 - 24 noiembrie, ora 20:00, vor fi precipitaţii în general moderate cantitativ în cea mai mare parte a ţării şi se vor acumula cantităţi de apă, local de 10 - 15 l/mp, iar în jumătatea de vest, precum şi în zonele de munte, pe arii restrânse de 20 - 40 l/mp.
În zonele de munte şi în nordul Moldovei, treptat vor predomina ninsorile, în Maramureş, Transilvania şi în zonele deluroase, până în după-amiaza zilei de luni va ploua, apoi precipitaţiile vor fi sub formă de lapoviţă şi ninsoare, iar în restul teritoriului vor fi mai ales ploi. Se va depune strat de zăpadă, la munte de 10 - 30 cm, dar pe alocuri şi în zonele deluroase din centrul şi nordul ţării, în general de 2 - 6 cm.
Vântul va avea intensificări în noaptea de duminică spre luni (22/23 noiembrie) mai ales în zona montană înaltă, iar luni şi marţi (23 şi 24 noiembrie) în cea mai mare parte a ţării. Vor fi viteze în general de 40 - 60 km/h, iar la altitudini mari rafalele vor fi de peste 80 - 100 km/h. Ninsorile vor fi viscolite la munte, dar trecător şi în zonele joase de relief, mai ales din centrul şi nordul ţării.
"Vremea se va răci accentuat, luni în jumătatea de nord, iar marţi şi în sud, astfel valorile termice se vor situa sub mediile multianuale specifice acestei date", precizează meteorologii.
Pe 22 noiembrie, între orele 10-22, la munte, la altitudini în general de peste 1700 m, vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 80...100 km/h.
Cod galben de viscol
Începând din 22 noiembrie, ora 22:00, va intra în vigoare Codul galben de viscol în zona montană, care va fi în vigoare până pe 23 noiembrie, ora 12:00. În acest interval, în cea mai mare parte a Carpaţilor Meridionali, la altitudini în general de peste 1.500 de metri vor fi ninsori însemnate cantitativ (10 - 25 l/mp) şi se va depune strat de zăpadă de 10 - 15 cm şi, izolat, de 25 cm.
Vântul va avea intensificări, cu viteze de 70 - 100 km/h, viscolind ninsoarea. În sudul Banatului va ploua şi se vor acumula cantităţi de apă de 25 - 30 l/mp şi, izolat, de 40 l/mp.
Din 23 noiembrie, în intervalul 12-23, va fi în vigoare un cod portocaliu de viscol puternic la altitudini de peste 1700 m în Carpații Meridionali și de Curbură, și un cod galben de intensificări ale vântului în vestul și sudul Olteniei, sud-vestul și estul Munteniei, cea mai mare parte a Transilvaniei, centrul și sudul Moldovei și Dobrogea. În Carpații Meridionali și Carpații de Curbură la altitudini de peste 1700 m, vântul va sufla tare cu rafale de 100...120 km/h, va fi viscol puternic, iar vizibilitatea va scădea sub 50 m.
În intervalul menționat, vântul va avea intensificări în vestul și sudul Olteniei, sud-vestul Munteniei, sudul Transilvaniei, centrul și sudul Moldovei, nord-estul Munteniei și în Dobrogea, cu viteze la rafală de 50...70 km/h.
Vremea în București
Vremea se schimbă în București în următoarele zile.În noaptea de duminică spre luni, cerul se va înnora și va ploua slab, iar temperaturile minime vor fi de 4-6 grade, anunță ANM.
Luni, 23 noiembrie, va fi în continuare înnorat și va ploua temporar. Maximele vor ajunge la 12-14 grade, însă vântul va avea intensificări, cu rafale de 40-45 km/h.
Marți, 24 noiembrie, vremea se va răci accentuat, iar temperaturile vor coborî sub valorile obișnuite pentru această perioadă. Maximele nu vor mai depăși 7-8 grade, iar vântul va sufla cu rafale de până la 50 km/h.
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