Avertizarea e valabilă în cea mai mare parte a Carpaţilor Meridionali la altitudini în general de peste 1.500 de metri şi vizează ploi însemnate cantitativ în sudul Banatului, care va intra în vigoare duminică seara, potrivit Agerpres.

Potrivit ANM, în intervalul 22 noiembrie, ora 22:00 - 24 noiembrie, ora 20:00, vor fi precipitaţii în general moderate cantitativ în cea mai mare parte a ţării şi se vor acumula cantităţi de apă, local de 10 - 15 l/mp, iar în jumătatea de vest, precum şi în zonele de munte, pe arii restrânse de 20 - 40 l/mp.

În zonele de munte şi în nordul Moldovei, treptat vor predomina ninsorile, în Maramureş, Transilvania şi în zonele deluroase, până în după-amiaza zilei de luni va ploua, apoi precipitaţiile vor fi sub formă de lapoviţă şi ninsoare, iar în restul teritoriului vor fi mai ales ploi. Se va depune strat de zăpadă, la munte de 10 - 30 cm, dar pe alocuri şi în zonele deluroase din centrul şi nordul ţării, în general de 2 - 6 cm.

Vântul va avea intensificări în noaptea de duminică spre luni (22/23 noiembrie) mai ales în zona montană înaltă, iar luni şi marţi (23 şi 24 noiembrie) în cea mai mare parte a ţării. Vor fi viteze în general de 40 - 60 km/h, iar la altitudini mari rafalele vor fi de peste 80 - 100 km/h. Ninsorile vor fi viscolite la munte, dar trecător şi în zonele joase de relief, mai ales din centrul şi nordul ţării.

"Vremea se va răci accentuat, luni în jumătatea de nord, iar marţi şi în sud, astfel valorile termice se vor situa sub mediile multianuale specifice acestei date", precizează meteorologii.