Entuziasmul în jurul acestei continuări a crescut de luni de zile, la fel și îngrijorările că adolescenții ar putea chiuli de la școală joi, deși, teoretic, persoanele sub 18 ani nu au voie să joace acest joc, scrie Metro.

Rețelele sociale au fost inundate de meme și glume despre adulți care s-au dat bolnavi la serviciu pentru a încerca mult-așteptatul joc.

Însă pentru multe școli, ziua de joi marchează un moment decisiv chiar mai important decât lansarea jocului: examenele de matematică pentru GCSE.

Se pare că o școală din Belfast s-a oferit să înscrie elevii la o tombolă dacă aceștia vin la școală joi și vineri.

Conform BBC News, școala Belfast Boys’ Model ar fi oferit elevilor care vin la școală în aceste zile șansa de a câștiga un card cadou în valoare de 70 de lire sterline pentru PlayStation sau Xbox.

Lansarea jocului coincide cu examenul de matematică GCSE al școlii pentru elevii din clasa a 11-a și pentru unii elevi din clasa a 12-a, potrivit emisiunii „The Nolan Show” de la BBC Northern Ireland.

Liceul Ballymoney High School din Ballymoney, Irlanda de Nord, a publicat miercuri un avertisment amuzant pe rețelele sale de socializare, numind ziua respectivă „GTA VI vs. matematică GCSE – confruntarea supremă”.

Având în vedere că elevii vor susține alte examene la sfârșitul acestei săptămâni, „sperăm ca elevii noștri să ia niște decizii înțelepte în seara aceasta”, a declarat școala.

Școala le-a reamintit adolescenților că „un somn bun valorează mult mai mult decât câteva ore în plus petrecute jucând jocuri” și că „jocul va fi tot acolo după examene”.

Mai multe școli din Anglia au apelat, de asemenea, la rețelele sociale pentru a le reaminti părinților despre lansarea jocului.

O școală de liceu a subliniat că lansarea jocului „nu constituie un motiv valabil pentru a lipsi de la școală”.

O scrisoare trimisă, potrivit unor surse, părinților de la Belfast Boys’ Model School le-a reamintit „tuturor părinților și tutorilor importanța de a se asigura că elevii vin la școală joi, 19 noiembrie”.

Un buletin informativ trimis părinților la începutul acestei luni menționa, de asemenea: „Activități precum jucarea jocului Grand Theft Auto (GTA) pot aștepta până în weekend.

„Părinții ar trebui, de asemenea, să fie conștienți de faptul că Grand Theft Auto are o clasificare de vârstă 18, ceea ce înseamnă că este destinat exclusiv adulților și nu este potrivit pentru copiii cu vârsta sub 18 ani.”

De asemenea, s-a menționat că „prezența regulată la ore este unul dintre cei mai puternici indicatori ai succesului școlar”.

Directoarea Mary Montgomery a declarat pentru BBC că voucherele-premiu reprezintă un „stimulent inițiat de elevi”.

Ea a spus că scrisoarea adresată părinților se concentra pe examen și pe „încurajarea băieților noștri să vină la școală și să fie pregătiți să dea tot ce au mai bun”.

Doamna Montgomery a afirmat că școala a înregistrat rezultate „fantastice” la examenele GCSE în ultimii ani și că dorește să continue pe această cale a succesului.