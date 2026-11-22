Uniunea Europeană avea 15 state membre, iar partidele proeuropene de centru-stânga se aflau la putere, fie singure, fie în coaliții, în toate aceste țări, cu excepția a două.

Creșterea economică rapidă îmbunătățea nivelul de trai. Extinderea către est era în desfășurare. La Washington, Bill Clinton promova aceeași formă de centrism a „celei de-a treia căi”, ca soluție de mijloc între capitalismul de piață liberă și socialismul tradițional. Uniunea Europeană părea să aibă istoria de partea sa.

La aproape trei decenii distanță, politica de pe continent pare din nou să se îndrepte într-o singură direcție. Numai că, de această dată, impulsul pare să aparțină extremei drepte naționaliste și ar putea duce la o destrămare semnificativă a consensului european postbelic care a stat la baza construirii Uniunii Europene, scrie The Guardian.

Patru dintre cele mai mari cinci state ale UE se pregătesc de alegeri

Între sfârșitul acestei luni și sfârșitul anului viitor, Uniunea Europeană va traversa o succesiune electorală extraordinară. Alegătorii din patru dintre cele mai mari cinci state membre ale UE, atât ca populație, cât și ca economie, vor merge la urne. Sunt programate, de asemenea, alegeri parlamentare în Estonia, Finlanda, Grecia și Slovacia, precum și alegeri regionale în Germania.

Spania deschide acest ciclu cu alegeri parlamentare anticipate pe 29 noiembrie. Coaliția socialistă a premierului Pedro Sánchez riscă o înfrângere în fața partidelor de dreapta, reprezentate de Partidul Popular (PP), de orientare conservatoare, și de formațiunea de extremă dreapta Vox, care guvernează deja împreună în unele regiuni spaniole.

Urmează alegerile prezidențiale și parlamentare din Franța, programate pentru primăvară. Favorita clară a cursei prezidențiale este Marine Le Pen, reprezentanta formațiunii de extremă dreapta Adunarea Națională (RN), aflată cu mult înaintea liderului radical de stânga Jean-Luc Mélenchon și a unei opoziții tradiționale profund divizate.

Când Polonia va organiza alegeri, mai târziu anul viitor, partidele naționaliste, care împreună controlează aproape jumătate din voturile la nivel național, ar putea înlătura de la putere coaliția liberală a premierului Donald Tusk, în ciuda diviziunilor recente.

În Italia, Giorgia Meloni, al cărei partid, Frații Italiei, are rădăcini în extrema dreaptă, speră să obțină un al doilea mandat în alegerile care trebuie organizate până la sfârșitul anului 2027. În același timp, ea se confruntă cu presiuni din partea dreptei sale, exercitate de nou-apărutul partid Viitorul Național.

Extrema dreaptă câștigă teren, deși sprijinul pentru Uniunea Europeană rămâne ridicat

Paradoxal, această ascensiune naționalistă are loc într-un context de sprijin public puternic pentru Uniunea Europeană.

Șocați de haosul provocat de Brexit și în căutarea unui sentiment de siguranță într-o lume tot mai îngrijorătoare, un procent record de 74% dintre europeni afirmă că țara lor beneficiază de apartenența la UE. În prezent, foarte puține partide eurosceptice mai susțin în mod explicit ieșirea din Uniune.

Cu toate acestea, euroscepticii și naționaliștii continuă să privească blocul comunitar drept un proiect impus de sus în jos, care subminează suveranitatea națională, și urmăresc transformarea acestuia într-o asociere mult mai flexibilă de state naționale suverane.

În cuvintele politologului italian Natalie Tocci, acest lucru înseamnă că viitorul superciclu electoral ar putea „schimba dramatic fața Europei”, provocând nu doar „o erodare lentă a proiectului european, ci o golire a acestuia de conținut, dacă nu chiar o implozie”.

Fiecare scrutin este diferit, iar particularitățile naționale au o importanță majoră. Totuși, analiștii sunt de acord că forțele fundamentale care acționează în aceste țări sunt interconectate.

Creșterea economică lentă, îmbătrânirea populației, presiunile asupra finanțelor publice și creșterea accelerată a costului vieții au erodat sprijinul pentru partidele tradiționale europene de centru-stânga și centru-dreapta, care încercau să atragă categorii largi de alegători.

Valul de proteste conduse de tineri care traversează Europa reprezintă doar cel mai vizibil semn al nemulțumirii profunde a electoratului.

În același timp, partidele naționaliste au devenit tot mai pricepute în a crea și exploata o listă în continuă schimbare de presupuse amenințări și crize, de la migrație și vaccinuri până la tranziția verde, sprijinul pentru Ucraina, globalizare, elitele internaționale și instituțiile supranaționale.

Aceste discursuri sunt amplificate de dezinformarea rusă și de sprijinul explicit acordat partidelor „patriotice” de Casa Albă a lui Donald Trump.

Ca urmare, scena politică s-a fragmentat și polarizat: aproape unul din patru alegători susține acum partide de extremă dreapta, o pondere care a crescut de aproape cinci ori față de mijlocul anilor 1990.

Ascensiunea extremei drepte nu a fost uniformă în Europa

Această ascensiune nu a fost liniară.

În ultimul an, în timp ce formațiunea de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) a obținut o victorie istorică într-un scrutin regional din estul Germaniei, în Țările de Jos Partidul Libertății, condus de Geert Wilders, a pierdut aproape o treime dintre mandatele sale.

În Ungaria, Fidesz, partidul lui Viktor Orbán, a suferit o înfrângere categorică, iar Democrații Suedezi, formațiune de extremă dreapta, au pierdut din sprijinul electoral pentru prima dată în 16 ani.

Cu toate acestea, tendința generală de creștere pare clară. Politologii susțin că aceasta este alimentată, înainte de toate, de normalizarea mediatică și de integrarea ideilor extremei drepte în discursul politic tradițional, în special în privința imigrației.

Partidele de centru-dreapta demontează treptat „cordoanele sanitare” care, în trecut, împiedicau cooperarea cu dreapta radicală.

La nivel european, Partidul Popular European (PPE), de centru-dreapta, a apelat tot mai frecvent la grupurile situate mai la dreapta pentru a anula anumite componente ale Pactului verde european și pentru a înăspri regulile privind migrația.

Cum ar putea bloca partidele naționaliste deciziile Uniunii Europene

Pentru UE, cel mai mare impact al acestui superciclu electoral s-ar putea manifesta în Consiliul European, care reunește liderii naționali și în care, în prezent, doar trei dintre cei 27 de șefi de guvern provin din centru-stânga.

Dacă liderii eurosceptici din Franța, Spania și Polonia se vor alătura, până la sfârșitul anului 2027, celor din Cehia, Italia, România, Slovacia și Slovenia, ei nu vor avea suficiente voturi pentru a rescrie legislația UE, dar ar constitui o minoritate de blocaj redutabilă.

Negocierile privind bugetul UE, extinderea viitoare, ajutorul acordat Ucrainei și aprofundarea integrării în domenii esențiale precum apărarea, energia, finanțele și tehnologia ar putea ajunge toate în impas, avertizează analiștii.

Siguranța oferită de forța numerică, observă Tocci, ar putea schimba comportamentul actualilor lideri în Consiliul European.

Moderația relativă a Giorgiei Meloni a fost determinată, parțial, de izolarea sa relativă în raport cu lideri politici tradiționali precum Tusk, Sánchez și Emmanuel Macron, președintele Franței, dar și de dependența Romei de cele 200 de miliarde de euro din fondurile europene de redresare.

Dacă, în schimb, Meloni s-ar așeza la masa negocierilor alături de lideri precum Le Pen, Jarosław Kaczyński, liderul partidului polonez de extremă dreapta Lege și Justiție (PiS), și un guvern spaniol susținut de Vox, în timp ce Roberto Vannacci, reprezentantul liniei dure din partidul Viitorul Național, ar exercita presiuni asupra sa pe plan intern, iar fondurile europene s-ar apropia de epuizare, ea ar putea avea mai puține motive să coopereze în spirit proeuropean.

Franța, principalul câmp de luptă pentru viitorul Uniunii Europene

Analiștii sunt însă de acord că bătălia decisivă se va da în Franța.

Programul electoral al lui Marine Le Pen o plasează pe o traiectorie de coliziune cu Bruxelles-ul.

Ea urmărește să reducă cu 11 miliarde de euro contribuția Franței la bugetul UE, să organizeze un referendum constituțional pentru a proclama supremația legislației franceze asupra dreptului european și să încalce diverse reguli ale pieței unice.

Iar Franța „exercită o influență foarte semnificativă asupra UE”, a declarat Mujtaba Rahman, reprezentant al companiei de consultanță Eurasia Group.

Comparativ cu Orbán, observă acesta, o președintă Marine Le Pen ar avea „mult mai multe pârghii pentru a pune în aplicare strategia extremei drepte de subminare a arhitecturii supranaționale a UE, bazată pe statul de drept”.