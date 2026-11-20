În același dosar, judecătorii au stabilit despăgubiri civile de peste 300.000 de euro pentru rudele victimelor.

Este prima sentință dată de Tribunalul Constanța în acest dosar, în care bărbatul cunoscut drept „Șacalul din Constanța” a fost judecat pentru omor calificat.

Bărbatul, care are acum 28 de ani, a fost judecat pentru că a ucis două femei în vara anului 2024, în județul Constanța. Prima crimă a avut loc pe 2 iulie, iar suspectul i-a furat apoi mașina victimei, o femeie de 34 de ani.

A doua victimă, de 28 de ani, a fost ucisă pe 27 august. Ca și în primul caz, bărbatul a furat autoturismul femeii omorâte, banii, telefoanele și bijuteriile. A încercat să ascundă fapta trimițând mesaje de pe telefonul victimei, pentru a-i face pe apropiați să creadă că aceasta era în viață.

Anchetatorii spun că trupul neînsuflețit al tinerei a fost ținut aproximativ 40 de ore într-o locuință, în prezența unor copii, apoi a fost abandonat pe un câmp din apropierea localității Sinoe.

Pentru faptele sale, bărbatul a primit închisoare pe viață, însă hotărârea instanței nu este definitivă și poate fi atacată cu apel. În plus, bărbatul are de plătit despăgubiri civile de peste 300.000 de euro către rudele victimelor.