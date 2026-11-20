Vibrația zilei este 3 și să facem mișcare, să ne dezmorțim sufletește și trupește.

Horoscop 21 noiembrie 2026 – SCORPION

Poate-i scoateți la o plimbare pe prieteni, prin împrejurimi, le faceți și cinste că a fost ziua de naștere sau o fi altceva de sărbătorit și o să fie frumos.

O stare de bine, că vă caută acel cineva de care vă era dor și o să puteți petrece o zi, două împreună, dacă nu chiar mai mult.

Horoscop 21 noiembrie 2026 – SĂGETĂTOR

O să umblați, cu discreție, la fondul de rulment al familiei ca să luați de-acolo niște bani să-i duceți pe ai voștri la un spectacol, îi scoateți, poate, la masă în oraș.

Or să vă ia prin surprindere câțiva dintre prieteni care au mici atenții pentru voi, poate pentru că ați avut un succes recent.

Horoscop 21 noiembrie 2026 – CAPRICORN

E lume care vă caută, vrea să petreceți mare parte din zi împreună și o să desfășurați activități recreative, sport, drumeție, treceți în revistă evenimentele de prin târg.

E posibil să faceți cunoștință cu cineva care să fie în același vibe cu al vostru și o să puteți încropi o relație.

Horoscop 21 noiembrie 2026 – VĂRSĂTOR

O să aveți chef de plimbare, poate e cineva în alt oraș care vă invită la un prânz, poate chiar sărbătorește ceva și o să vă întrețineți de minune.

O să mai faceți diverse treburi pe-acasă, dar o să puteți da o raită și prin împrejurimi, ca să-i treceți în revistă pe niște prieteni și să vă prindă bine relaxarea.

Horoscop 21 noiembrie 2026 – PEȘTI

Noutăți, revine cineva care v-a lipsit ca aerul și o să vă faceți planuri cu bătaie lungă, de data asta, ca să nu mai existe sincope în relație.

O să reluați o colaborare, poate fi și un hobby, alături de prieteni și să vă prindă bine relaxarea.

Horoscop 21 noiembrie 2026 – BERBEC

Vă puneți casa la punct că vin musafiri, faceți o tratație și o să vă bucurați de veștile bune și poate puneți la cale și ceva de sărbători, vizite, excursii.

Revine cineva după o absență pe care-ați resimțit-o din plin și o să repuneți relația pe altă temelie.

Horoscop 21 noiembrie 2026 – TAUR

Vi se lansează invitația să ajungeți la o piesă de teatru, la un concert, să vă alăturați unui grup care sărbătorește ceva și o să fie o zi plină-ochi de evenimente.

O să vă caute cineva care v-a dus dorul și poate vă găsiți un timp comun ca să puteți consolida această relație.

Horoscop 21 noiembrie 2026 – GEMENI

Întrevedere cu grupul – aveți voi activități deconectante, poate practicați un sport, vă pregătiți de o escapadă turistică, practic e de profitat de timpul liber – comun – din weekend.

Se poate să luați parte la un concurs, poate fi și o miză serioasă și să vă alegeți chiar cu marele trofeu.

Horoscop 21 noiembrie 2026 – RAC

Poate recuperați niște bani, vă dă cineva înapoi o datorie și o să vă puteți mișca, cu lejeritate, ca să mai rupeți monotonia, că aveți nevoie de o sursă de inspirație.

E posibil să întâlniți pe cineva, la un party, cu care să faceți echipă, să deveniți un cuplu și să vă meargă bine.

Horoscop 21 noiembrie 2026 – LEU

O energie cu care puteți muta munții din loc, poate plecați într-o excursie, într-un parc de agrement, să descărcați surplusul de energie și să vă refaceți starea de spirit.

Un anturaj pe gustul vostru vă scoate din casă și o să treceți în revistă evenimentele pe care le aveți în agenda de weekend.

Horoscop 21 noiembrie 2026 – FECIOARĂ

Se pare că o să dispuneți de niște bani și o să vă faceți drum pe la rudele, la prietenii care locuiesc nu prea departe de voi și o să fie revigorant.

O reușită în planul comunicării cu toți cei care fac parte din anturaj și o să vă bucurați de o bună sincronizare la activitățile deconectante.

Horoscop 21 noiembrie 2026 – BALANȚĂ

Vă dați întâlnire cu cineva, scump – la vedere, și o să faceți turul de onoare și pe la prieteni, ca să vedeți ce-a mai făcut fiecare, că mai aveți lucruri de pus la punct.

Poate fi o zi decisivă pentru relația voastră de cuplu și să spuneți ce așteptați de la celălalt, că vreți ca relația să meargă și mai bine.