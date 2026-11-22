Născut la 1 septembrie 1950, la București, Dudu Georgescu a fost una dintre cele mai importante figuri din istoria fotbalului românesc și un reper absolut al eficienței în fața porții, potrivit Agerpres.

Și-a făcut junioratul și și-a început cariera la seniori la Progresul București, unde a debutat pe prima scenă pe 11 iunie 1969, la vârsta de 18 ani și 9 luni, sub comanda antrenorului Cornel Drăgușin. După trei sezoane (95 de meciuri și 20 de goluri în prima ligă) și o scurtă perioadă la CSM Reșița, a făcut pasul către Dinamo București, club la care a scris istorie între 1973 și 1983.

În cei zece ani petrecuți în „Ștefan cel Mare”, a cucerit patru titluri de campion al României (1975, 1977, 1982 și 1983) și o Cupă a României (1982), devenind golgheterul all-time al clubului Dinamo în primul eșalon, cu 207 goluri marcate în 260 de partide, la care se adaugă 17 reușite în 23 de meciuri disputate în cupele europene. Pe parcursul carierei, a mai evoluat pentru SC Bacău, Gloria Buzău, Flacăra Moreni, Muscelul Câmpulung și Unirea Urziceni, retrăgându-se din activitatea de jucător în 1988.

La nivel de performanțe individuale, Dudu Georgescu deține în continuare recordul absolut de goluri înscrise în prima ligă din România: 252 de reușite în 371 de meciuri. A fost golgheterul campionatului timp de patru sezoane consecutive (1975-1978) și a cucerit de două ori prestigiosul trofeu „Gheata de Aur” a Europei (în 1975, cu 33 de goluri, și în 1977, cu 47 de goluri), clasându-se totodată în top 10 al anchetei „Balonul de Aur” în ambii ani (locul 10 în 1975 și locul 9 în 1977).

Pentru echipa națională a României a debutat în 1973, sub comanda selecționerului Valentin Stănescu, strângând 40 de selecții și 21 de goluri sub tricolor.

După încheierea carierei de fotbalist, a activat ca antrenor la mai multe echipe din țară și din străinătate, printre care CSM Reșița, Corvinul Hunedoara, Acvila Giurgiu, Dunărea Călărași, Zimbru Chișinău (Republica Moldova) și Al-Najma (Arabia Saudită).