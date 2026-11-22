Informaţii potrivit cărora accidentul a fost provocat intenţionat, însă şoferul a confundat victima, au apărut în spaţiul public. Autorul accidentului este cercetat în libertate, scrie News.ro.

Ce au transmis autoritățile

„Luând în considerare informaţiile şi curentele de opinie propagate în ultimele zile în spaţiul online şi prin reţelele de socializare, precum şi manifestările publice demarate tot ca urmare a iniţiativelor din spaţiul online (...) Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Suceava fac în mod oficial o serie de precizări cu privire la decesul tragic al tânărului de 17 ani din comuna Stroieşti, judeţul Suceava, în urma evenimentului rutier din data de 08.11.2026: La acest moment, la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, în cauză se desfăşoară activităţi de cercetare penală de către procurorul de caz, împreună cu lucrători de poliţie din structurile poliţiei judiciare, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de omor”, se arată într-un comunicat al celor două instituții, dat publicităţii duminică.

Anchetatorii anunţă că au solicitat o serie de expertize în dosarul care vizează producerea evenimentului rutier despre care există voci că a fost provocat cu intenţie.

„Având în vedere unele elemente atipice, pentru individualizarea concretă a faptei, prin raportare la dinamica infracţională, motivaţională şi faptică a infracţiunii, pentru asigurarea unui probatoriu concret şi de netăgăduit, au fost dispuse o serie de activităţi procedurale specifice, respectiv expertize tehnice, experimente judiciare şi alte activităţi specifice. Rezultatele acestor procedee probatorii, coroborate cu probatoriul existent, vor constitui un material probatoriu consistent ce poate asigura realizarea unui act de justiţie corect, de calitate, conform cu adevărul judiciar şi cu normele procesuale penale, ce presupune şi luarea măsurilor procesuale oportune şi necesare, cu asigurarea standardului probatoriu prevăzut de legislaţia română şi europeană”, se mai arată în comunicat.

Procurorii şi poliţiştii precizează că actul de justiţie şi măsurile procesuale trebuie să respecte principiile procesului penal, principiile constituţionale şi drepturile procesuale ale tuturor persoanelor implicate.

„Conştientizăm implicaţiile sociale, impactul comunitar al cauzei şi reiterăm faptul că s-au dispus prin resorturile instituţionale specifice toate măsurile adecvate pentru realizarea cadrului legal pentru desfăşurarea tuturor activităţilor procedurale ce pot conduce la asigurarea unui material probatoriu solid. Apreciem profund implicarea civică ce validează susţinerea socială a cauzei şi în egală măsură milităm pentru o creditare imparţială a sistemului judiciar, care în mod obiectiv trebuie să administreze material probatoriu în cadrul procesual penal, conform cadrului legislativ incident. (...) Facem apel la acordarea spaţiului temporal necesar prezentării unui material probatoriu consistent şi a unei concluzii procesuale temeinice şi legale. Empatia, compasiunea, îmbinate în mod constructiv cu legislaţia penală şi spiritul judiciar, construiesc în mod inerent punţi de comunicare şi spirit social, către o comunitate sigură”, mai transmit organele de cercetare penală.

Anchetatorii fac apel „la întreaga comunitate pentru manifestarea opiniilor în cadrul legal, cu respectarea normelor de convieţuire socială şi cu privire la organizarea manifestărilor publice”.

Victima ar fi fost confundată

Ieşirea publică a celor două instituţii are loc în contextul în care comunitatea locală, dar şi comunităţi ale motocicliştilor şi-au exprimat nemulţumirea faţă de faptul că autorul accidentului, care este fiul unui politician local, este cercetat în libertate după ce în spaţiul public au apărut informaţii conform cărora acesta ar fi provocat intenţionat evenimentul, confundându-şi victima.

Presa locală a scris că ceea ce iniţial a părut un accident nefericit ar fi fost, de fapt, o şicanare în trafic între tânărul şofer şi un tânăr de 17 ani aflat pe un moped. Şoferul ar fi urmărit să şicaneze pe alt băiat, nu pe adolescentul pe care l-a izbit violent cu maşina.

Din imagini surprinse de camere de supraveghere pare că nu a fost vorba despre un accident, iar maşina implicată pare că urmărește motocicleta pe care o acroşează, fără a opri imediat după impact. Victima a murit după mai multe zile la spital. Presa locală a relatat că vizat ar fi fost alt tânăr, a cărui familie avea un conflict mai vechi cu cel aflat la volanul autoturismului.

Imagini cu puternic impact emoțional.