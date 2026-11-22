Pentru familiile tinere, ecranele sunt în egală măsură o binecuvântare și un blestem. Tabletele, telefoanele, calculatoarele și televizoarele îi pot ține pe copii ocupați și le oferă părinților câteva momente de respiro. Pe de altă parte, cercetările au asociat folosirea îndelungată a acestor dispozitive cu probleme de comportament, întârzieri în dezvoltare și diverse probleme de sănătate care pot apărea pe măsură ce copiii cresc, relatează Science Alert.

O altă preocupare este că timpul petrecut în fața ecranelor poate înlocui activitatea fizică. Iar lipsa mișcării a fost asociată cu rezultate mai slabe la testele care evaluează memoria, atenția și alte capacități cognitive. Astfel, dacă telefonul sau tableta îi țin pe copii departe de mișcare, ar putea avea de suferit nu doar dezvoltarea lor fizică, ci și cea cognitivă.

Deși cercetările anterioare au analizat legătura dintre timpul petrecut în fața ecranelor, activitatea fizică și capacitățile cognitive ale copiilor, se știe încă destul de puțin despre felul în care aceste obiceiuri, formate în copilărie, influențează performanțele cognitive din adolescență.

Un nou studiu, publicat în revista Pediatric Exercise Science, a încercat să clarifice această legătură. Rezultatele sunt surprinzătoare.

Ce au descoperit cercetătorii după ce au urmărit copiii timp de opt ani

Studiul a inclus 260 de copii din Finlanda – 136 de băieți și 124 de fete –, care au participat la un proiect de cercetare mai amplu, numit PANIC. La începutul cercetării, copiii aveau aproximativ opt ani, iar la ultima evaluare ajunseseră la vârsta de 16 ani.

Pe parcursul celor opt ani, cercetătorii au urmărit câtă mișcare făceau copiii, cât timp petreceau stând jos și cât timp foloseau dispozitive cu ecran. Informațiile au fost obținute atât prin chestionare, cât și cu ajutorul unor aparate purtate de participanți, care le-au monitorizat activitatea fizică.

La finalul studiului, adolescenții au trecut prin mai multe teste pentru evaluarea memoriei, atenției, vitezei de reacție și a altor capacități cognitive.

Rezultatele au arătat că adolescenții care petrecuseră mai mult timp în fața ecranelor de-a lungul copilăriei au obținut, în general, rezultate mai bune la testele cognitive. Aceștia au avut scoruri generale mai ridicate și au reacționat mai repede la două dintre probele care le-au evaluat memoria de lucru, capacitatea de a păstra temporar informații și de a le folosi pentru a rezolva o sarcină.

„Nu ar trebui să considerăm timpul petrecut în fața ecranelor doar ca fiind dăunător”, a declarat Petri Jalanko, cercetător în domeniul activității fizice la Universitatea din Jyväskylä, Finlanda.

Potrivit acestuia, rezultatele sugerează că folosirea dispozitivelor cu ecran ar putea contribui la dezvoltarea capacității copiilor și adolescenților de a procesa informații. Contează însă și ce fac aceștia atunci când folosesc telefonul, tableta sau calculatorul.

Nu toate activitățile desfășurate în fața ecranelor au aceleași efecte

Cercetătorii atrag atenția că nu este suficient să știm cât timp petrece un copil în fața unui ecran. La fel de important este ce face în acest interval.

Alte studii au arătat că tipul activității desfășurate pe dispozitive poate conta mai mult decât timpul petrecut în fața lor. De exemplu, unele cercetări au identificat beneficii ale jocurilor video pentru anumite capacități cognitive ale copiilor.

Autorii studiului finlandez spun că unele activități desfășurate pe ecrane, precum jocurile video, pot solicita memoria și atenția. În același timp, și activități care nu presupun folosirea dispozitivelor, precum cititul, scrisul sau rezolvarea temelor, pot contribui la dezvoltarea acestor capacități.