Cei doi au încheiat acorduri de recunoaştere a vinovăţiei cu procurorii români.

„În perioada februarie-aprilie 2024, în scopul obţinerii de acte de identitate româneşti, inculpaţii au depus în mod repetat certificate de cetăţenie pe numele lor, falsificate anterior ca fiind emise de Ambasada României la Madrid, care atestau în mod mincinos faptul că au dobândit cetăţenia română, pentru a obţine transcrierea actelor de naştere în Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor, atribuirea unor coduri numerice personale româneşti şi eliberarea de certificate de naştere româneşti. Ulterior, ca urmare a cererilor înregistrate la SPCLEP Dumbrăveni, judeţul Suceava, la care au ataşat certificatele de cetăţenie falsificate şi certificatele de naştere emise de către Consiliul Local Sector 6 Bucureşti, acte care atestau în mod mincinos calitatea de cetăţeni români, au obţinut cărţi de identitate şi apoi, pe baza acestora, şi paşapoarte simple electronice emise de către Serviciul Public Comunitar de Paşapoarte al judeţului Suceava”, informează Parchetul General, într-un comunicat dat publicităţii joi.

După ce pe numele lor autorităţile judiciare din România au deschis anchete penale, cei doi ruşi au semnat acordurile de recunoaştere a vinovăţiei cu procurorul de caz.

În baza documentelor, pentru unul dintre inculpaţi s-a stabilit o pedeapsă de 1 an şi 3 luni închisoare cu amânarea aplicării şi un termen de supraveghere de 2 ani, calculat de la data rămânerii definitive a hotărârii de amânare a aplicării pedepsei, în timp ce pentru cel de-al doilea inculpat, pedeapsa rezultantă stabilită este de 1 an de închisoare, cu renunţarea la aplicarea pedepsei.

Cele două acorduri de recunoaştere a vinovăţiei au fost trimise Judecătoriei Suceava care trebuie să se pronunţe dacă validează sau nu pedepsele pentru infracţiuni de uz de fals în formă continuată, complicitate la fals informatic în formă continuată şi complicitate la infracţiunea de fals material în înscrisuri oficiale.

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a solicitat, de asemenea, instanţei anularea certificatelor de cetăţenie română emise de Ambasada României la Madrid, precum şi a actelor subsecvente obţinute ulterior în baza certificatelor de cetăţenie falsificate, respectiv certificatele de naştere româneşti, cărţile de identitate emise de către Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Dumbrăveni şi paşapoartele simple electronice emise de către Serviciul Public Comunitar de Paşapoarte al judeţului Suceava.