Influencerii din domeniul fitnessului susțin această idee, iar în mediul online au loc numeroase dezbateri pe această temă. Și, într-adevăr, cercetările științifice confirmă acest lucru, dar există câteva aspecte importante pe care trebuie să le cunoști.

De ce este bine să congelezi pâinea

Atunci când pâinea este congelată, amidonul din compoziția sa trece printr-un proces numit retrogradarea amidonului. Moleculele de amidon se reorganizează într-o structură mai compactă, pe care organismul nu o poate descompune la fel de repede. Amidonul rezultat în urma acestui proces se numește amidon rezistent și se comportă mai degrabă ca fibrele alimentare decât ca un carbohidrat care se digeră rapid.

Rezultatul este un indice glicemic (IG) mai scăzut. Cu alte cuvinte, glicemia crește mai lent și mai constant după ce mănânci pâine congelată și apoi decongelată, în loc să crească brusc.

Un studiu publicat în European Journal of Clinical Nutrition a constatat că pâinea albă congelată și apoi decongelată a determinat o creștere semnificativ mai mică a glicemiei decât pâinea proaspătă. Prăjirea pâinii după congelare a redus și mai mult răspunsul glicemic. Un studiu din 2023, publicat în Novelty in Clinical Medicine, a confirmat aceleași rezultate în cadrul unui studiu controlat randomizat.

Sfat util: pune pâinea direct din congelator în prăjitor, fără să o decongelezi în prealabil. Astfel, poți beneficia și mai mult de efectul amidonului rezistent.

Cât de proaspătă se păstrează pâinea în congelator

Nimic nu se compară cu aroma pâinii proaspăt scoase din cuptor. Totuși, păstrarea prospețimii sale poate fi o provocare. Congelarea pâinii proaspăt coapte este o soluție eficientă.

Prin congelarea pâinii atunci când este în cea mai bună stare, practic oprești procesul de învechire și îi păstrezi prospețimea. Este o metodă simplă și sustenabilă prin care te poți bucura de pâine de calitate pentru mai mult timp, reduci risipa și economisești bani.

Poate părea firesc să păstrezi pâinea în frigider, considerând că astfel îi prelungești prospețimea. În realitate, refrigerarea accelerează procesul de învechire a pâinii. Congelarea este însă cea mai eficientă metodă de păstrare pe termen mai lung. Aceasta menține umiditatea miezului și protejează textura cojii, astfel încât pâinea își păstrează caracteristicile până în momentul în care vrei să o consumi.

Reducerea risipei alimentare

Pâinea se numără printre alimentele aruncate cel mai frecvent. Dacă începi să congelezi pâinea cât este proaspătă, poți reduce semnificativ impactul asupra mediului:

• Previi apariția mucegaiului: temperaturile scăzute încetinesc procesele de alterare înainte ca acestea să înceapă.

• Prelungești durata de păstrare: pâinea preferată își poate menține calitatea timp de mai multe săptămâni.

• Folosești doar cât ai nevoie: nu mai trebuie să arunci ultima treime dintr-o pâine pentru că s-a uscat.

Beneficiile congelării pâinii

Congelarea este o metodă eficientă de păstrare a pâinii, care îi menține prospețimea pentru mai mult timp. Dar știai că pâinea congelată ar putea fi și mai sănătoasă? Alimentele cu indice glicemic scăzut determină o creștere mai lentă și mai redusă a nivelului de zahăr din sânge și contribuie la menținerea senzației de sațietate pentru mai mult timp. De asemenea, este important de menționat că pâinea cu maia are în mod natural un indice glicemic mai mic decât pâinea produsă industrial.

Un studiu științific publicat în 2007 arată că congelarea pâinii albe îi poate reduce indicele glicemic, în special dacă pâinea este prăjită după decongelare.

Un alt studiu, publicat în 2017, a obținut rezultate similare, la fel ca un studiu mai recent, publicat în 2023.

Deși unele dintre cercetări au avut un număr redus de participanți, rezultatele au fost consecvente, iar efectele au fost investigate în detaliu în laborator. Prin urmare, dovezile par să fie de încredere. Merită menționat și faptul că în cel mai recent studiu a fost folosită pâine din grâu cu un conținut ridicat de amiloză, nu pâine albă.

De ce scade congelarea pâinii indicele glicemic

Modificarea temperaturii alimentelor bogate în amidon determină un proces numit retrogradarea amidonului , în timpul căruia lanțurile de carbohidrați se reorganizează. Acest proces crește proporția de amidon rezistent din aliment.

Amidonul rezistent este un tip de carbohidrat care nu este digerat în intestinul subțire, ci fermentează în intestinul gros. În cele din urmă, ajunge în colon, unde servește drept hrană pentru bacteriile benefice din intestin.

Amidonul rezistent acționează într-un mod asemănător fibrelor solubile și este considerat, prin urmare, un tip de fibră alimentară provenită din amidon.

Beneficiile amidonului rezistent pentru sănătate

Amidonul rezistent are numeroase beneficii pentru sănătate, încât ar fi nevoie de un articol separat pentru a le explica pe toate în detaliu. Iată câteva dintre cele mai importante:

· Îmbunătățește controlul glicemiei și sensibilitatea la insulină.

· Susține sănătatea intestinală. Creșterea aportului de amidon rezistent poate avea efecte benefice asupra bacteriilor din intestin.

· Prelungește senzația de sațietate.

· Produce mai puține gaze intestinale decât alte tipuri de fibre, deoarece fermentează mai lent.