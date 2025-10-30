Incident la Catedrala Națională: un grup de credincioși a încercat să forțeze intrarea. Jandarmeria explică situația

30-10-2025 | 10:12
Catedrala Națională
Inquam Photos / George Calin

Mii de credincioşi au continuat să aştepte, în noaptea de miercuri spre joi, pentru a intra în Catedrala Naţională, iar în dimineaţa zilei de joi câţiva dintre ei au încercat să forţeze accesul în lăcaşul de cult. 

Vlad Dobrea

Jandarmeria Bucureşti a explicat că unii dintre credincioşi au crezut că că biserica va fi închisă, oficialii instituţiei precizând că nimeni nu a fost rănit.

Mai mulţi credincioşi care au aşteptat, în noaptea de miercuri spre joi, pentru a intra în Catedrala Naţională au încercat să forţeze intrarea în lăcaşul de cult, în momentul în care uşile principale s-au închis, iar rândul de pelerini a fost direcţionat pe o intrare laterală.

„În jurul orei 05:30, la solicitarea personalului administrativ al Catedralei, a fost dispusă restricţionarea temporară a accesului prin uşa principală, pentru efectuarea operaţiunilor de curăţenie. Ca urmare, dispozitivul de ordine a fost reconfigurat, iar accesul enoriaşilor a fost redirecţionat prin intrarea laterală. În momentul închiderii temporare a uşilor principale, un număr redus de persoane a interpretat eronat măsura şi a încercat să înainteze către scările Catedralei, crezând că accesul va fi blocat total. Jandarmii au acţionat cu promptitudine, prin temporizarea fluxului de persoane şi restricţionarea temporară a accesului în curtea Catedralei. Simultan, enoriaşii au fost îndrumaţi să se retragă pe platoul central”, informează Jandarmeria Bucureşti.

Instituţia precizează că nu au fost persoane care să necesite îngrijiri medicale.

„În urma consultărilor cu organizatorul, accesul publicului a fost reluat în mod controlat, etapizat, prin ambele căi de intrare, în jurul orei 06:30. Astfel, coloana de aşteptare a fost reconstituită, iar scările de la intrarea principală au fost eliberate”, mai transmis oficialii Jandarmeriei.

În condiţiile în care foarte mulţi credincioşi au mers să se închine în catedrala Naţională, Patriarhia Română a anunţat prelungirea programului de închinare, inclusiv pe timpul nopţii, până în ziua de miercuri, 5 noiembrie, la ora 24:00.

Sursa: News.ro

Dată publicare: 30-10-2025 10:12

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a comemorat joi zece ani de la tragedia de la Colectiv, descriind perioada ca fiind una „de durere, rușine și neputință” pentru sistemul medical românesc.

