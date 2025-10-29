Programul de închinare prin Sfântul Altar la Catedrala Naţională a fost prelungit până în 5 noiembrie

Patriarhia Română anunţă prelungirea programului de închinare în Sfântul Altar al Catedralei Naţionale, inclusiv pe timpul nopţii, până în ziua de miercuri, 5 noiembrie, la ora 24.00.

„Având în vedere această prelungire a programului de închinare, facem un apel către toţi credincioşii care doresc să se închine şi să treacă prin Sfântul Altar al Catedralei Naţionale să evite aglomerarea excesivă a rândului de aşteptare”, se arată într-un comunicat al Patriarhiei Române.

Timpul de aşteptare poate fi consultat prin aplicaţia de hartă interactivă a Arhiepiscopiei Bucureştilor.

Obiceiul unic în ortodoxie care a avut loc la sfințirea Catedralei Naționale

După ceremonia extraordinară de sfințire a picturii, Catedrala Națională are porțile deschise pentru oameni, zi și noapte, până vineri.

Mii de credincioși au venit să vadă cea mai mare biserică ortodoxă din lume și să se închine în altar. Au stat ore întregi la rând, în tăcere, convinși că merită fiecare clipă de așteptare, și când au ajuns în interior s-au rugat și au fotografiat fiecare colț al impunătoarei construcții.

Mulțimi de oameni vor să vadă Catedrala Națională. Mulți au venit de departe, cu flori pe care le-au pus la intrarea în altar sau crenguțe de busuioc pe care le-au atins de picturi și le-au luat înapoi, să ducă acasă o parte din sfințenia locului.

