Un șofer cu anvelope de vară a provocat un accident cu două victime, în Botoșani. Ce amendă a primit

08-01-2026 | 12:02
accident botosani
Un şofer a fost amendat cu 4.000 de lei şi a rămas fără certificatul de înmatriculare a autoturismului, ca urmare a faptului că utiliza anvelope de vară şi a produs un accident rutier soldat cu victime.

Aura Trif

Potrivit sursei citate, accidentul rutier, în care au fost implicate două autoturisme, s-a produs pe drumul naţional DN 29 F, în afara localităţii Cristineşti.

"Unul dintre autoturismele implicate era dotat cu anvelope de vară, în condiţiile în care partea carosabilă este acoperită cu zăpadă. Conducătorul auto a fost sancţionat contravenţional cu amendă în valoare de 4.000 de lei şi i-a fost reţinut certificatul de înmatriculare, fără a avea drept de circulaţie", a precizat oficialul IPJ.

La rândul său, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Botoşani a transmis că o femeie a ajuns la spital în urma unui accident rutier ce s-a produs, în urmă cu puţin timp, în localitatea Cristineşti.

La faţa locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detaşamentului Dorohoi, cu o autospecială de stingere şi modul de descarcerare şi un echipaj aparţinând Serviciului Judeţean de Ambulanţă Dorohoi.

"Pompierii au constatat faptul că nu erau persoane încarcerate. Două femei au primit îngrijiri medicale la faţa locului, iar una dintre ele a fost transportată la spital pentru îngrijiri de specialitate", au precizat reprezentanţii ISU Botoşani.

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 08-01-2026 12:02

