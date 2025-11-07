Incendiu la catedrala din Dorohoi. Altarul a fost cuprins de flăcări, pompierii au intervenit mai bine de două ore

07-11-2025 | 10:17
incendiu, dorohoi, catdrala
Un incendiu a cuprins joi seară altarul catedralei „Adormirea Maicii Domnului” din Dorohoi, județul Botoșani. Un enoriaș care se afla în zonă a dat alarma, în jurul orei 19.

Mariana Apostoaie

Pompierii au reușit să stingă flăcările după mai bine de două ore. Însă lichidarea completă a focarului a durat până după miezul nopții. Au fost salvate masa din altar, cărți și obiecte de cult.

Deocamdată nu este clară cauza incendiului. Este posibil să fi pornit de la o lumânare lăsată aprinsă. Însă pompierii nu exclud varianta unui scurtcircuit.

Dorina Lupu, purtătoare de cuvânt a ISU Botoșani: „La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul detașamentului Dorohoi cu 3 autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD. Aceștia au constatat faptul ca ardeau mai multe cărți din spatele sfintei Mese, cu degajări mari de fum. Pompierii au acționat rapid, astfel încât flăcările să nu se extindă la întregul lăcaș de cult”.

PSD își alege azi noua conducere. Emoții mari pentru Sorin Grindeanu, singurul candidat la șefia partidului

Sursa: Pro TV

