Studiu: O singură noapte de somn, analizată cu AI, poate indica riscul pentru peste 100 de boli

Stiri Stiinta
08-01-2026 | 12:17
somn
Shutterstock

Informațiile obținute în timpul somnului pot oferi indicii valoroase despre starea generală de sănătate.

 

autor
Ioana Andreescu

Analiza avansată a acestor date, cu ajutorul inteligenței artificiale (AI), ar putea permite estimarea riscului de apariție a unor afecțiuni grave, folosind înregistrări realizate pe parcursul unei singure nopți de somn.

Un model de inteligență artificială numit SleepFM poate utiliza datele obținute în timpul unei singure nopți de somn, într-un laborator specializat, pentru a anticipa riscul de apariție a peste 100 de afecțiuni medicale, potrivit cercetătorilor. Modelul a fost antrenat pe mai mult de jumătate de milion de ore de date de somn, colectate de la aproximativ 65.000 de persoane.

Cum sunt colectate datele despre somn

Datele au fost obținute prin polisomnografie, metoda standard de referință pentru evaluarea somnului. Aceasta presupune folosirea mai multor senzori care înregistrează activitatea cerebrală, activitatea cardiacă, respirația, mișcările corpului, mișcările oculare și alți parametri fiziologici. Cercetătorii descriu aceste înregistrări ca fiind o sursă vastă de informații fiziologice insuficient exploatate.

Pentru a valorifica acest volum mare de date, echipa a dezvoltat modelul de inteligență artificială și l-a antrenat pe 585.000 de ore de înregistrări realizate în diverse clinici de somn.

Citește și
Oameni pe strada
De ce ne înroșim în obraji și ce legătură are acest lucru cu evoluția și traiul în comun. Oamenii de știință știu răspunsul

Într-o primă etapă, modelul a fost testat pe sarcini standard de analiză a somnului, precum identificarea stadiilor de somn și evaluarea severității apneei de somn.

Potrivit autorilor, performanța a fost comparabilă sau superioară modelelor de ultimă generație utilizate în prezent.

Ce boli pot fi estimate cu ajutorul AI

Ulterior, cercetătorii au corelat datele de somn ale aproximativ 35.000 de adulți și copii tratați la Stanford Medicine între anii 1999 și 2024 cu evoluția medicală pe termen lung a acestora, folosind dosarele electronice de sănătate.

Din peste 1.000 de categorii de boli analizate, modelul a identificat 130 pentru care riscul a putut fi estimat cu o acuratețe considerată rezonabilă, pe baza datelor obținute în timpul somnului.

Printre afecțiunile pentru care s-au obținut astfel de predicții se numără mortalitatea de orice cauză, demența, infarctul miocardic, insuficiența cardiacă, boala cronică de rinichi, accidentul vascular cerebral (AVC) și fibrilația atrială.

Pentru anumite tipuri de cancer, complicații ale sarcinii, boli ale sistemului circulator și tulburări mintale, predicțiile au fost corecte în peste 80% dintre cazuri, potrivit rezultatelor publicate.

Autorii studiului precizează că, în acest stadiu, nu este încă clar ce elemente din datele de somn sunt utilizate de model atunci când generează o predicție pentru o anumită boală.

Cercetările continuă pentru a înțelege mai bine acest aspect și pentru a îmbunătăți performanța modelului, inclusiv prin integrarea unor date suplimentare, cum ar fi cele provenite de la dispozitive portabile.

Studiul a fost realizat de cercetători de la Stanford Medicine și a fost publicat marți în revista Nature Medicine.

De ce este importantă Groenlanda pentru SUA. Este locul ideal pentru scuturi antirachete, dar este și bogată

Sursa: News.ro

Etichete: studiu, somn, inteligenta artificiala,

Dată publicare: 08-01-2026 12:17

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Voleibalista Rebekka Hauri, apariție într-o emisiune scandaloasă: ”Pregătiți-vă pentru dramă!”
GALERIE FOTO Voleibalista Rebekka Hauri, apariție într-o emisiune scandaloasă: ”Pregătiți-vă pentru dramă!”
Citește și...
Diabetul zaharat de tip 2 poate modifica fizic inima pacienților. Explicațiile oamenilor de știință
Stiri Stiinta
Diabetul zaharat de tip 2 poate modifica fizic inima pacienților. Explicațiile oamenilor de știință

O echipă de cercetători de la Universitatea din Sydney, Australia, a descoperit noi dovezi care arată că diabetul zaharat de tip 2 modifică direct structura inimii şi modul în care aceasta produce energie.

 

De ce ne înroșim în obraji și ce legătură are acest lucru cu evoluția și traiul în comun. Oamenii de știință știu răspunsul
Stiri Diverse
De ce ne înroșim în obraji și ce legătură are acest lucru cu evoluția și traiul în comun. Oamenii de știință știu răspunsul

De ce ne înroșim în obraji? Cei mai mulți dintre noi am trăit asta: te simți stânjenit și, imediat, apare senzația de căldură care urcă pe gât și cuprinde obrajii.

Oamenii de știință au creat o pulbere care oprește într-o secundă și cea mai puternică hemoragie
Stiri Sanatate
Oamenii de știință au creat o pulbere care oprește într-o secundă și cea mai puternică hemoragie

În urgenţele medicale, hemoragia severă este una dintre situaţiile în care intervenţia rapidă face diferenţa între viaţă şi moarte. O echipă de oameni de știință coreeni a creat o pulbere capabilă să oprească într-o secundă și cea mai puternică hemoragie.

Recomandări
HARTA care arată clar de ce este importantă Groenlanda pentru SUA: locul ideal pentru scuturi antirachete, dar este și bogată
Stiri Economice
HARTA care arată clar de ce este importantă Groenlanda pentru SUA: locul ideal pentru scuturi antirachete, dar este și bogată

Capturarea lui Nicolas Maduro de către trupele speciale americane, chiar din locuința sa din Venezuela, a demonstrat că președintele SUA, Donald Trump, trebuie luat în serios când lansează amenințări.

Cod portocaliu și galben de viscol și ninsori puternice în mai multe județe. Care sunt zonele vizate de vreme rea. HARTĂ
Vremea
Cod portocaliu și galben de viscol și ninsori puternice în mai multe județe. Care sunt zonele vizate de vreme rea. HARTĂ

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis joi o informare meteorologică de vreme severă, valabilă până sâmbătă dimineață în mai multe zone din țară.

Ucraina cere o accelerare a aderării sale la Uniunea Europeană, la preluarea preşedinţiei UE de către Cipru
Stiri externe
Ucraina cere o accelerare a aderării sale la Uniunea Europeană, la preluarea preşedinţiei UE de către Cipru

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a cerut aliaţilor săi să ofere Ucrainei garanţii de securitate puternice împotriva unui nou atac rus, progrese în negocierile de aderare al Uniunea European şi o înăsprire a sancţiunilor impuse Moscovei.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 08 Ianuarie 2026

03:33:08

Alt Text!
La Măruță
7 Ianuarie 2026

01:30:41

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
07 Ianuarie 2026

01:49:50

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59