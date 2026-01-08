HARTA care arată clar de ce este importantă Groenlanda pentru SUA: locul ideal pentru scuturi antirachete, dar este și bogată

Capturarea lui Nicolas Maduro de către trupele speciale americane, chiar din locuința sa din Venezuela, a demonstrat că președintele SUA, Donald Trump, trebuie luat în serios când lansează amenințări.

În aceste condiții, declarațiile sale privind preluarea Groenlandei de către Statele Unite provoacă temeri serioase în Danemarca, țara care guvernează această insulă cu o poziție geostrategică foarte importantă.

Iată care ar putea fi principalele motive pentru care Statele Unite vor să acapareze Groenlanda.

Americanii au mai vrut să pună rachete nucleare pe insulă, dar nu au reușit

Groenlanda – cea mai mare insulă din lume care nu este un continent – este situată în Arctica. Cu o suprafață de aproximativ 2,2 milioane de km², are aproximativ dimensiunea Republicii Democrate Congo sau a Arabiei Saudite, notează BBC.

Este, de asemenea, cel mai puțin populat teritoriu din lume, cu o populație de aproximativ 56.000 de locuitori, în majoritate indigeni inuiti.

Poziția sa între America de Nord și Arctica o face ideală pentru sistemele de avertizare în cazul atacurilor cu rachete și pentru monitorizarea navelor din regiune.

În plin Război Rece, SUA aveau planuri de a amplasa rachete nucleare pe insulă, dar au abandonat proiectul din cauza problemelor tehnice și a obiecțiilor Danemarcei.

Baza spațială Pituffik, cunoscută anterior sub numele de Baza Aeriană Thule, este operată de SUA încă din al Doilea Război Mondial și monitorizează în prezent rachetele.

Groenlanda are și minereuri rare

Aproximativ 80% din Groenlanda este acoperită de gheață, ceea ce înseamnă că majoritatea oamenilor trăiesc pe coasta de sud-vest, în jurul capitalei Nuuk.

Economia Groenlandei se bazează în principal pe pescuit și primește subvenții importante de la guvernul danez.

Însă, în ultimii ani, a crescut interesul pentru resursele naturale ale Groenlandei, inclusiv pentru exploatarea minereurilor rare, a uraniului și a fierului. Oamenii de știință consideră că ar putea exista și rezerve semnificative de petrol și gaze.

Aceste resurse ar putea deveni mai accesibile pe măsură ce încălzirea globală duce la topirea calotei glaciare masive care acoperă insula.

Resursele minerale valoroase au fost un punct central al atenției lui Trump în alte părți ale lumii, inclusiv în relațiile sale cu Ucraina.

Cu toate acestea, președintele SUA a declarat: „Avem nevoie de Groenlanda pentru securitatea națională, nu pentru minerale”.

El a mai spus că „Groenlanda este acoperită de nave rusești și chinezești peste tot”.

Mulți dintre colegii republicani ai lui Trump sunt de acord că securitatea SUA este amenințată de aceste două țări.

Groenlanda este importantă din punct de vedere strategic

Trei factori interconectați, accentuați de criza climatică, fac din Groenlanda o regiune strategică importantă: poziția sa geopolitică, resursele sale naturale și potențialele rute maritime nordice din jurul său, notează și CNN.

Groenlanda se află între SUA și Europa și străbate așa-numita breșă GIUK – un pasaj maritim între Groenlanda, Islanda și Regatul Unit, care leagă Arctica de Oceanul Atlantic.

Această poziție o face esențială pentru controlul accesului la Atlanticul de Nord, atât pentru comerț, cât și pentru securitate.

-► securitate: Situată strategic între SUA, Europa și Rusia, a fost considerată mult timp un punct cheie pentru securitatea SUA.

-► resurse naturale: Groenlanda este bogată în resurse naturale, inclusiv petrol și gaze, și metale rare.

-► rute de transport maritim: Pe măsură ce criza climatică topește gheața arctică, rutele de transport maritim nordice ar putea deveni mai accesibile pe tot parcursul anului, făcând regiunea și mai importantă.

Dacă ar lua Groenlanda, SUA ar câștiga în fața China

Resursele naturale bogate ale Groenlandei, inclusiv petrolul, gazul și mineralele rare, sporesc importanța sa strategică, întrucât China își folosește dominația asupra industriei mineralelor rare pentru a exercita presiuni asupra SUA.

Aceste minerale sunt cruciale pentru economia globală, deoarece sunt necesare pentru fabricarea tuturor produselor, de la mașini electrice și turbine eoliene până la echipamente militare.

Zăcămintele minerale ale Groenlandei ar putea deveni mai accesibile pe măsură ce criza climatică topește gheața arctică, dar exploatarea lor se va dovedi probabil dificilă, având în vedere terenul montan, lipsa infrastructurii și a reglementărilor de mediu.

Topirea gheții face, de asemenea, rutele maritime nordice navigabile pentru o perioadă mai lungă a anului, cu implicații atât pentru comerț, cât și pentru securitate.

Americanii au vrut să cumpere Groenlanda în 1946

Nu este prima dată când liderii americani își îndreaptă atenția asupra acestei insule înghețate și întinse, notează și Fox News.

Situată în mijlocul apelor disputate între SUA, Rusia și Europa de Vest, Groenlanda se află într-un punct care ar putea proteja pasajul Atlanticului de Nord de navele și submarinele rusești.

A fost un punct strategic militar cheie în timpul Războiului Rece, iar președintele Harry Truman a vrut să cumpere Groenlanda de la danezi în 1946.

Insula este, de asemenea, un punct de transfer pentru cablurile de comunicații care traversează Atlanticul. Oficialii europeni susțin că „navele fantomă” rusești au distrus astfel de cabluri aruncând ancore și târându-le pe fundul oceanului.

Un control mai mare asupra insulei nu numai că ar oferi SUA cea mai scurtă rută maritimă către Europa, ci și posibilitatea de a-și consolida sistemul de avertizare timpurie împotriva rachetelor balistice și de a amplasa radare pe fundul oceanului pentru a urmări mișcările navelor rusești și chinezești.

Insula se află pe un zăcământ bogat în minerale critice și rare, precum cobalt, nichel, uraniu și fier — materiale esențiale pentru vehiculele electrice, echipamentele medicale, electronice, baterii și sisteme avansate de apărare.

Statele Unite au fost cândva unul dintre principalii producători de minerale rare, dar au fost detronate de China. În prezent, China domină lanțul global de aprovizionare, având acces la 60% din rezervele mondiale, dar Groenlanda ar putea schimba regulile jocului, potrivit avocatei specializate în securitate națională Irina Tsukerman.

„Rezervele totale de minerale rare ale Groenlandei ar putea fi mai mari decât cele ale Chinei”, a declarat ea pentru Fox News.

Statele Unite au promis investiții de „miliarde” în exploatarea minereurilor din Groenlanda, ca parte a eforturilor de a reduce dependența de China, deși China are deja o implicare limitată în proiectele miniere din această regiune.

„China este mai preocupată de accesul la Arctica decât de aceste minereuri”, a afirmat Tsukerman.

„China și-a concentrat eforturile în domeniul mineralelor asupra Africii, unde este într-adevăr cu mult înaintea Statelor Unite. Rusia s-a concentrat asupra Arcticii”, a continuat ea. „Au existat discuții tot mai intense cu privire la creșterea prezenței NATO în zonă pentru a descuraja navele rusești și chineze să intre.”

Există și petrol și gaze, dar în 2021 Groenlanda a adoptat o interdicție privind toate explorările și extracțiile viitoare de petrol și gaze.

