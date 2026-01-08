SUA se retrag din 66 de organizații internaționale, inclusiv agenții ONU, care „nu mai servesc intereselor americane”

Stiri externe
08-01-2026 | 07:24
Donald Trump
Getty

Donald Trump a semnat miercuri un ordin executiv ce prevede retragerea Statelor Unite din 66 de organizații internaționale considerate că „nu mai servesc interesele americane”, a transmis Casa Albă într-un mesaj publicat pe X.

autor
Aura Trif

Casa Albă a precizat că 31 dintre aceste organizaţii sunt afiliate Naţiunilor Unite. De la revenirea la Casa Albă, în urmă cu aproape un an, preşedintele republican a implementat viziunea sa "America First".

Atac la adresa ONU

Ca şi în timpul primului său mandat, a decis să retragă Statele Unite din Acordul de la Paris privind schimbările climatice şi din UNESCO (Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură), la care SUA reveniseră sub preşedintele Joe Biden.

De asemenea, s-a retras din Organizaţia Mondială a Sănătăţii.

Administraţia Trump a tăiat drastic din ajutorul american pentru străinătate, reducând bugetele numeroaselor agenţii ONU obligate să îşi reducă operaţiunile, cum ar fi Înaltul Comisar al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi (UNHCR) şi Programul Alimentar Mondial (PAM).

Citește și
Donald Trump
Donald Trump vrea Groenlanda cu orice preț. Casa Albă: „Utilizarea armatei americane este întotdeauna o opțiune”

Vorbind în faţa Adunării Generale în septembrie, Donald Trump a lansat, de asemenea, un atac în toată regula împotriva ONU care, în opinia sa, este "departe de a-şi atinge potenţialul".

Cele două mari necunoscute după ce SUA l-au capturat pe Nicolas Maduro. Cantitatea de petrol pe care ar putea să o obțină

Sursa: Agerpres

Etichete: SUA, donald trump, ONU, ONG,

Dată publicare: 08-01-2026 07:05

Articol recomandat de sport.ro
VIDEO Incredibil! Fotbalistul era să facă KO un fan la prezentarea oficială
VIDEO Incredibil! Fotbalistul era să facă KO un fan la prezentarea oficială
Citește și...
Cele două mari necunoscute după ce SUA l-au capturat pe Nicolas Maduro. Cantitatea de petrol pe care ar putea să o obțină
Stiri actuale
Cele două mari necunoscute după ce SUA l-au capturat pe Nicolas Maduro. Cantitatea de petrol pe care ar putea să o obțină

„Vom fi întotdeauna alături de NATO, chiar dacă statele alianței nu vor fi alături de noi” - a transmis, sfidător, Donald Trump pe rețeaua lui de comunicare. Președintele american a afirmat că, fără el, „Rusia ar fi avut toată Ucraina chiar acum".

Donald Trump vrea Groenlanda cu orice preț. Casa Albă: „Utilizarea armatei americane este întotdeauna o opțiune”
Stiri externe
Donald Trump vrea Groenlanda cu orice preț. Casa Albă: „Utilizarea armatei americane este întotdeauna o opțiune”

Groenlanda este în ochiul unei furtuni, deocamdată, diplomatice. Casa Albă a sugerat că o acțiune militară în Groenlanda este mereu o opțiune.

Protestatarii din Iran ar fi ”cucerit” două orașe. Apel disperat la președintele Donald Trump: ”Nu-i lăsa să ne omoare”
Stiri externe
Protestatarii din Iran ar fi ”cucerit” două orașe. Apel disperat la președintele Donald Trump: ”Nu-i lăsa să ne omoare”

Protestatarii din Iran au lansat marți un apel direct către președintele Donald Trump, căruia i-au cerut să intervină, în a zecea zi consecutivă de revolte față de regimul din Teheran.

Recomandări
Rusia acuză SUA de „piraterie de secol XXI” după confiscarea petrolierului Marinera. Echipajul navei ar putea fi judecat
Stiri externe
Rusia acuză SUA de „piraterie de secol XXI” după confiscarea petrolierului Marinera. Echipajul navei ar putea fi judecat

Parlamentarul rus Leonid Sluţki a denunţat confiscarea navei Marinera de către SUA drept „piraterie de secol XXI”, iar Ministerul de Externe rus a cerut eliberarea echipajului. Casa Albă a precizat că echipajul navei ar putea fi judecaţi.

Când ar putea România să reducă dependența de importurile de gaze, datorită exploatărilor din Marea Neagră și Buzău
Stiri Economice
Când ar putea România să reducă dependența de importurile de gaze, datorită exploatărilor din Marea Neagră și Buzău

Vremea geroasă din 2026 a dus la creșterea consumului de gaze, pentru că oamenii și-au încălzit locuințele permanent, mai ales că au fost și multe zile libere.

România, lovită de un ciclon mediteranean. Meteorologii anunță „un episod autentic de iarnă”
Vremea
România, lovită de un ciclon mediteranean. Meteorologii anunță „un episod autentic de iarnă”

Meteorologii avertizează că începând din 7 ianuarie un nou ciclon mediteranean va traversa România și va aduce un nou episod de precipitații intense.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 07 Ianuarie 2026

47:38

Alt Text!
La Măruță
7 Ianuarie 2026

01:30:41

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
07 Ianuarie 2026

01:49:50

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59