SUA se retrag din 66 de organizații internaționale, inclusiv agenții ONU, care „nu mai servesc intereselor americane”

Donald Trump a semnat miercuri un ordin executiv ce prevede retragerea Statelor Unite din 66 de organizații internaționale considerate că „nu mai servesc interesele americane”, a transmis Casa Albă într-un mesaj publicat pe X.

Casa Albă a precizat că 31 dintre aceste organizaţii sunt afiliate Naţiunilor Unite. De la revenirea la Casa Albă, în urmă cu aproape un an, preşedintele republican a implementat viziunea sa "America First".

Atac la adresa ONU

Ca şi în timpul primului său mandat, a decis să retragă Statele Unite din Acordul de la Paris privind schimbările climatice şi din UNESCO (Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură), la care SUA reveniseră sub preşedintele Joe Biden.

De asemenea, s-a retras din Organizaţia Mondială a Sănătăţii.

Administraţia Trump a tăiat drastic din ajutorul american pentru străinătate, reducând bugetele numeroaselor agenţii ONU obligate să îşi reducă operaţiunile, cum ar fi Înaltul Comisar al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi (UNHCR) şi Programul Alimentar Mondial (PAM).

Vorbind în faţa Adunării Generale în septembrie, Donald Trump a lansat, de asemenea, un atac în toată regula împotriva ONU care, în opinia sa, este "departe de a-şi atinge potenţialul".

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













