Petrolierul Bella 1, confiscat de SUA, aparține unei companii rusești din decembrie. Proprietarul este un om de afaceri rus

De la sfârșitul lunii decembrie, petrolierul Bella 1 (Marinera) aparține companiei ruse Burevestmarine, înregistrată în regiunea Riazan.

Acest lucru a fost relatat în Financial Times și BBC Russian Service.

Potrivit FT, compania a fost fondată în iulie 2025 de omul de afaceri Ilya Bugai.

Novaya Gazeta Evropa, citând Registrul Unic de Stat al Entităților Juridice (USRLE), susține că Ilya Bugai este un antreprenor din Crimeea anexată, care locuiește în prezent la Moscova.

Mai multe posturi vacante în domeniul transporturilor maritime, publicate de Burevestmarin, pot fi găsite pe site-urile de căutare a locurilor de muncă.

Din 2018, Bugai este și CEO al Rusneftekhimtorg, o companie de comercializare a produselor petroliere, potrivit Novaya Gazeta Evropa.

În 2020, compania a câștigat patru miliarde de ruble, dar apoi veniturile sale au scăzut brusc, iar în 2024 a înregistrat pierderi.

Pe 7 ianuarie, armata americană a reținut două petroliere din „flota din umbră”: Bella 1 (Mariner) și Sofia. Ambele nave se află pe lista de sancțiuni a Departamentului Trezoreriei SUA pentru transportul de petrol iranian, venezuelean și rusesc sancționat.

La sfârșitul lunii decembrie, Garda de Coastă a SUA a încercat să intercepteze petrolierul Bella 1, sub pavilion panamez, în Marea Caraibelor, care se afla în drum spre Venezuela.

Echipajul, format din cetățeni ruși, ucraineni și indieni, a refuzat să se conformeze ordinelor militare americane și și-a schimbat cursul, determinând Garda de Coastă să-i urmărească.

În timp ce evitau urmărirea, echipajul petrolierului a pictat steagul rusesc pe lateralul acestuia. La câteva zile după incident, nava a fost redenumită Marinera și a fost înscrisă în Registrul Maritim al Navigației din Rusia.

