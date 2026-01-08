Petrolierul Bella 1, confiscat de SUA, aparține unei companii rusești din decembrie. Proprietarul este un om de afaceri rus

Stiri externe
08-01-2026 | 12:10
nava marinera, petrolier marinera
Getty

De la sfârșitul lunii decembrie, petrolierul Bella 1 (Marinera) aparține companiei ruse Burevestmarine, înregistrată în regiunea Riazan.

autor
Vlad Dobrea

Acest lucru a fost relatat în Financial Times și BBC Russian Service.

Potrivit FT, compania a fost fondată în iulie 2025 de omul de afaceri Ilya Bugai.

Novaya Gazeta Evropa, citând Registrul Unic de Stat al Entităților Juridice (USRLE), susține că Ilya Bugai este un antreprenor din Crimeea anexată, care locuiește în prezent la Moscova.

Mai multe posturi vacante în domeniul transporturilor maritime, publicate de Burevestmarin, pot fi găsite pe site-urile de căutare a locurilor de muncă.

Citește și
Peter Szijjarto
Şeful diplomaţiei ungare afirmă că UE arată interes doar pentru Ucraina, nu şi pentru problemele europenilor

Din 2018, Bugai este și CEO al Rusneftekhimtorg, o companie de comercializare a produselor petroliere, potrivit Novaya Gazeta Evropa.

În 2020, compania a câștigat patru miliarde de ruble, dar apoi veniturile sale au scăzut brusc, iar în 2024 a înregistrat pierderi.

Pe 7 ianuarie, armata americană a reținut două petroliere din „flota din umbră”: Bella 1 (Mariner) și Sofia. Ambele nave se află pe lista de sancțiuni a Departamentului Trezoreriei SUA pentru transportul de petrol iranian, venezuelean și rusesc sancționat.

La sfârșitul lunii decembrie, Garda de Coastă a SUA a încercat să intercepteze petrolierul Bella 1, sub pavilion panamez, în Marea Caraibelor, care se afla în drum spre Venezuela.

Echipajul, format din cetățeni ruși, ucraineni și indieni, a refuzat să se conformeze ordinelor militare americane și și-a schimbat cursul, determinând Garda de Coastă să-i urmărească.

În timp ce evitau urmărirea, echipajul petrolierului a pictat steagul rusesc pe lateralul acestuia. La câteva zile după incident, nava a fost redenumită Marinera și a fost înscrisă în Registrul Maritim al Navigației din Rusia.

Sursa: Financial Times

Etichete: Rusia, SUA, om de afaceri, petrolier, confiscari,

Dată publicare: 08-01-2026 12:02

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Voleibalista Rebekka Hauri, apariție într-o emisiune scandaloasă: ”Pregătiți-vă pentru dramă!”
GALERIE FOTO Voleibalista Rebekka Hauri, apariție într-o emisiune scandaloasă: ”Pregătiți-vă pentru dramă!”
Citește și...
Şeful diplomaţiei ungare afirmă că UE arată interes doar pentru Ucraina, nu şi pentru problemele europenilor
Stiri externe
Şeful diplomaţiei ungare afirmă că UE arată interes doar pentru Ucraina, nu şi pentru problemele europenilor

Bruxellesul a demonstrat de nenumărate ori că este interesat doar de Ucraina şi că "nu-i pasă deloc de problemele cetăţenilor europeni", a declarat joi ministrul ungar de externe Peter Szijjarto, relatează MTI.

Donald Trump avertizează: SUA şi-ar putea menţine controlul asupra Venezuelei pe durata mai multor ani
Stiri externe
Donald Trump avertizează: SUA şi-ar putea menţine controlul asupra Venezuelei pe durata mai multor ani

Statele Unite ale Americii şi-ar putea menţine controlul asupra Venezuelei pe durata mai multor ani, a afirmat preşedintele american Donald Trump într-un interviu publicat joi de New York Times, potrivit AFP şi Reuters.

Franța rămâne fermă împotriva acordului UE–Mercosur și mizează pe blocajul din Parlamentul European
Stiri externe
Franța rămâne fermă împotriva acordului UE–Mercosur și mizează pe blocajul din Parlamentul European

Franţa consideră în continuare inacceptabil acordul dintre Uniunea Europeană şi Mercosur, în pofida ultimelor concesii făcute de Bruxelles la cererea sa, şi, chiar dacă va fi obţinută o majoritate suficientă în rândul celor 27 de state membre. 

Recomandări
HARTA care arată clar de ce este importantă Groenlanda pentru SUA: locul ideal pentru scuturi antirachete, dar este și bogată
Stiri Economice
HARTA care arată clar de ce este importantă Groenlanda pentru SUA: locul ideal pentru scuturi antirachete, dar este și bogată

Capturarea lui Nicolas Maduro de către trupele speciale americane, chiar din locuința sa din Venezuela, a demonstrat că președintele SUA, Donald Trump, trebuie luat în serios când lansează amenințări.

Cod portocaliu și galben de viscol și ninsori puternice în mai multe județe. Care sunt zonele vizate de vreme rea. HARTĂ
Vremea
Cod portocaliu și galben de viscol și ninsori puternice în mai multe județe. Care sunt zonele vizate de vreme rea. HARTĂ

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis joi o informare meteorologică de vreme severă, valabilă până sâmbătă dimineață în mai multe zone din țară.

Ucraina cere o accelerare a aderării sale la Uniunea Europeană, la preluarea preşedinţiei UE de către Cipru
Stiri externe
Ucraina cere o accelerare a aderării sale la Uniunea Europeană, la preluarea preşedinţiei UE de către Cipru

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a cerut aliaţilor săi să ofere Ucrainei garanţii de securitate puternice împotriva unui nou atac rus, progrese în negocierile de aderare al Uniunea European şi o înăsprire a sancţiunilor impuse Moscovei.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 08 Ianuarie 2026

03:33:08

Alt Text!
La Măruță
7 Ianuarie 2026

01:30:41

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
07 Ianuarie 2026

01:49:50

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59