Summit la Paris despre pacea din Ucraina: România nu trimite trupe, Franța și Marea Britanie se declară dispuse să intervină

07-01-2026 | 13:34
AFP

La Paris zeci de lideri inclusiv președintele României Nicușor Dan au discutat despre un eventual armistițiu și despre garanțiile de securitate pe care Kievul ar trebui să le primească.

România nu va trimite trupe în țara vecină, dar Marea Britanie și Franța s-au declarat dispuse să facă acest lucru după o încetare a focului.

Câteva mii de soldaţi francezi ar putea fi mobilizați în Ucraina pentru menţinerea păcii, a spus Emmanuel Macron.

Rusia a avertizat în repetate rânduri că orice trupe străine aflate în Ucraina ar fi „o țintă legitimă". Moscova nu a comentat deocamdată anunțurile făcute în capitala Franței.

Reuniți la palatul Elysee, cei peste 30 de lideri europeni ai Coaliției de Voință și trimișii lui Donald Trump au convenit să desfăşoare o forţă multinaţională în Ucraina şi să participe la supervizarea încetării focului, odată ce Kievul și Moscova vor ajunge la un armistițiu.

Keir Starmer, premierul britanic: „În urma unui armistițiu, Marea Britanie și Franța vor înființa centre militare pe întreg teritoriul Ucrainei și vor construi facilități protejate pentru arme și echipamente militare, menite să sprijine nevoile de apărare ale Ucrainei”.

Într-un interviu acordat unei televiziuni franceze, preşedintele Emmanuel Macron a venit cu detalii.

Macron: (Americanii) vor conduce operațiunea de monitorizare a încetării focului. Adică tot acel proces care constă în a verifica dacă zona de frontieră este respectată sau nu. Aceste operațiuni vor fi conduse de americani după semnarea unui acord de pace”.

Reporter: Și ce va face Franța?

Macron: ”Franța va participa la aceste operațiuni. Vom contribui la regenerarea armatei ucrainene și ne-am arătat disponibilitatea de a fi implicați în această forță multinațională”.

Reporter: Despre câți soldați e vorba?

Macron: Există posibilitatea de a fi trimiși mii de militari.

Corespondent ȘtirileProTV: ”România îşi menţine poziţia clară: a precizat că nu vom trimite trupe militare în Ucraina, dar vom oferii sprijin logistic, antrenamente pentru Ucraina şi baze militare peentru rotația trupelor de de pe flancul estic al NATO".

Președintele României, Nicușor Dan, a anunţat că un document militar privind garanțiile de securitate pentru Ucraina, negociat în Coaliția de Voință de la Pariş, va fi supus votului în Parlament.

Nicușor Dan: „Pentru fiecare din țări, inclusiv pentru România, aceste angajamente vor fi trecute prin parlament. Deci în momentul în care o să avem un decupaj pe fiecare dintre țări cu ce presupune asta, acest decupaj va fi un act pe care Parlamentul României îl va aproba."

Documentul militar care conține garanțiile de securitate pentru un acord de pace în Ucraina este împărțit în patru piloni importanți, a mai precizat președintele Nicușor Dan.

Nicușor Dan: „Pe de o parte, echiparea corespunzătoare a armatei ucrainiene, pe de altă parte pentru fiecare dintre aer, apă, terestru există un mecanism de răspuns, asta este o primă împărțire, și pentru fiecare dintre acești patru piloni există o națiune lider, da, care coordonează eforturile tuturor celorlalte țări care s-au angajat să facă asta. Știți că România împreună cu Turcia și Bulgăria face o deminare în apele Mării Negre".

Și președintele ucrainean a participat la discuțiile de la Pariş, iar la final a avut o întâlnire tete a tete cu delegația americană.

Steve Witkoff, emisarul lui Donald Trump: ”Credem că am terminat în mare parte cu protocoalele de securitate, care sunt importante pentru ca poporul ucrainean să știe că atunci când se va termina (războiul), se va încheia definitiv".

Cu toate acestea, negocierile dintre Rusia și Ucraina rămân complicate, disputele teritoriale fiind obstacolele majore.

Pe de altă parte, aseară, Vladimir Putin a participat la slujba de Crăciun pe rât vechi, într-o biserică de lângă Moscova. Liderul de la Kremlin a purtat un costum închis la culoare, dar fără cravată. Toți militarii erau în uniformă de gală. Aceștia au fost însoțiți de soții și copii, iar după slujbă, președintele rus s-a adresat personalului militar și familiilor acestora.

