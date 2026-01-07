Minori obligați să întrețină relații intime între ei, în Buziaș, pentru mucuri de țigară. Cei care refuzau erau bătuți

Anchetă la Centrul Educativ Buziaș. Doi gardieni sunt cercetați penal după ce mai mulți adolescenți i-au acuzat că au fost obligați să întrețină relații sexuale între ei. Potrivit liderilor sindicali, dacă minorii refuzau, erau bătuți crunt.

Totul s-ar fi întâmplat în luna noiembrie a anului trecut. Potrivit conducerii federației sindicale din cadrul ANP, cei doi gardieni ar fi dus șase minori aflați în detenție într-o cameră. Băieții au între 15 și 17 ani.

Acolo i-ar fi pus să întrețină relații sexuale între ei. Trei dintre ei s-au conformat, fiind ”premiați” de gardieni cu mucuri de țigări, iar ceilalți trei ar fi refuzat. Din această cauză ar fi fost bătuți.

Cazul sesizat la București abia după 2 săptămâni

Minorii au spus totul unui șef de tură, care a anunțat conducerea centrului. Potrivit liderilor sindicali, cazul a fost sesizat de cei de la Centrul Educativ Buziaș conducerii naționale abia după două săptămâni.

Acolo a fost trimis Corpul de Control al Administrației Naționale a Penitenciarelor, iar procurorii au fost și ei sesizați și au început cercetările. Directoarea Centrului Educativ Buziaș și-a dat demisia.

