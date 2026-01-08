Cod galben şi Cod portocaliu de inundaţii pe râuri din 12 judeţe. Avertismentul hidrologilor

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, joi, atenţionări Cod galben şi Cod portocaliu de inundaţii, valabile până vineri la miezul nopţii în şase bazine hidrografice.

Potrivit sursei citate, în intervalul 8 ianuarie, ora 12:00 - 9 ianuarie, ora 12:00, va fi Cod portocaliu de viituri, cu posibile depăşiri ale Cotelor de inundaţie, pe râul Jiu - pe sectorul aval confluenţă cu râul Motru - amonte S.H. Podari (judeţul Dolj) şi râul Teleajen - pe sectorul aval confluenţă cu râul Vărbilău (judeţul Prahova).

Totodată, în perioada 8 ianuarie, ora 12:00 - 9 ianuarie, ora 00:00, un Cod galben de inundaţii şi creşteri ale debitelor şi nivelurilor vizează următoarele cursuri de apă: Desnăţui - bazin amonte de Acumularea Fântânele (judeţele: Mehedinţi şi Dolj), Jiu - afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sadu - amonte S.H. Podari (judeţele: Gorj, Mehedinţi şi Dolj), râul Jiu - pe sectorul aval confluenţă cu râul Gilort (judeţele: Gorj şi Dolj), Olt - afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Lotru - amonte confluenţă cu râul Olteţ (judeţele: Vâlcea, Argeş şi Olt), Olteţ - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Gorj, Vâlcea, Olt şi Dolj), Teslui (judeţele: Dolj şi Olt), Vedea - bazin superior, Teleorman - bazin superior (judeţele: Argeş, Olt şi Teleorman), Argeş - bazin superior, Dâmboviţa - bazin superior, Sabar - bazin superior (judeţele: Argeş şi Dâmboviţa), Neajlov - bazin amonte confluenţă cu râul Ilfovăţ (judeţele: Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu şi Teleorman), Ialomiţa - bazin amonte de Acumularea Pucioasa şi afluenţii aferenţi sectorului aval de Acumularea Pucioasa - amonte S.H. Siliştea Snagovului (judeţele: Dâmboviţa, Prahova şi Ilfov) şi Teleajen (judeţul Prahova).

