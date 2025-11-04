Ultimele zile de acces la altarul Catedralei Naționale. Credincioșii au așteptat câte 5 sau 6 ore în ploaie

04-11-2025 | 19:34
A plouat o jumătate de zi, dar asta nu i-a clintit pe credincioșii care vor să intre în Catedrala Națională, proaspăt sfințită. Miercuri este ultima zi de acces în altar, iar coada ajungea după amiază până în fața Palatului Parlamentului.

Adriana Stere

De miercuri încolo se mai poate intra în lăcaș pentru vizitare numai până pe 14 noiembrie, apoi, la sărbătorile mari. Două aplicații au guvernat penultima zi de urcuș spre altar. Cea care estimează cât mai au oamenii de unde sunt și până ajung. Și cea despre starea vremii.

Dar nicio picătură de ploaie n-a stins nerăbdarea. Preoții risipiți în coloana de peste doi kilometri și-au asistat enoriașii oricum au putut.

După cinci ore-șase ore, catedrala micuță la poalele dealului a strivit vizual Palatul Parlamentului.

În 7-8 minute, fiecare grup a traversat interiorul, a admirat cu gura deschisă și a lăsat contribuția la cele câteva POS-uri plantate în zonele circulate. Prin ochii fiecăruia s-a văzut altceva.

Corespondent Știrile ProTV: La miezul nopții, între 5 și 6 noiembrie, pelerinajul către altarul Catedralei Naționale se încheie. Însă biserica rămâne deschisă pentru vizitatori, până pe 14 noiembrie. De de 15, porțile mari ale catedralei se închid preț de două săptămâni, pentru continuarea lucrărilor de amenajare. Pe 30 noiembrie, oamenii sunt așteptați la liturghia Sfântului Sfântului Andrei, ocrotitorul României și patronul Catedralei.

Pe 1-2 decembrie, apoi din ajunul Crăciunului până a doua zi după Sfântului Ioan, accesul se va face doar de la 9 dimineața la 5 după amiază. Între timp, cotidianul britanic The Times scrie cum Catedrala Națională o întrece în dimensiuni pe cea din Sankt Petersburg.

