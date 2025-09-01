Când se încheie sezonul la mare în 2025. În ce stațiuni să mergi în extrasezon în România sau în străinătate

01-09-2025 | 14:29
Când se încheie sezonul la mare în 2025
Shutterstock

Sezonul la mare în 2025 se încheie odată cu sosirea toamnei, însă extrasezonul poate fi la fel de plăcut. Atât în stațiunile românești, cât și în străinătate, experiența unei vacanțe poate fi mai relaxantă.

Anca Lupescu

Sezonul la mare e pe terminate, iar mersul pe litoral devine o opțiune din ce în ce mai rară pentru oameni, odată ce luna august s-a încheiat. Totuși, meteorologii spun că începutul lunii septembrie aduce temperaturi ridicate, cu maxime chiar și de 35 de grade, așa că nu ar fi de mirare dacă litoralul românesc s-ar umple din nou în primul weekend din lună. Iată când se încheie sezonul la mare în 2025 și unde poți merge pentru o vacanță în extrasezon.

Când se încheie sezonul la mare în 2025

Mai multe hoteluri din Mamaia, Eforie Nord, Neptun și Olimp au anunțat că își vor închide porțile de 1 septembrie, asta după ce au înregistrat încasări sub așteptări. Sezonul estival 2025 nu a fost unul prea grozav, spun patronii de hoteluri, motiv pentru care sunt nevoiți să își închidă porțile mai rapid față de anii trecuți.

Începând cu 1 septembrie, majoritatea hotelurilor de 3 stele își vor închide porțile. Conform legii, litoralul românesc este în sezon de pe 1 iulie până pe 31 august. După această dată se intră în extrasezon.

În anii trecuți, începând cu 1 septembrie începea proiectul „Litoralul pentru toți”, însă acum, mai mulți antreprenori sunt nevoiți să își reducă activitatea, după ce au făcut încasări slabe. O altă problemă este lipsa personalului și costurile de întreținere prea mari pentru a ține deschis și în extrasezon. Așadar, hotelierii nu mai consideră rentabil să țină deschis.

Extrasezon pe litoralul românesc - când are loc „litoralul pentru toți”

Turiștii care vor la mare în extrasezon vor plăti mai puțin pe cazări și alte servicii, când plajele sunt mai goale și stațiunile mai puțin aglomerate.

„Litoralul pentru toți” se desfășoară în două perioade: primăvara, în perioada 3 mai - 20 iunie, și toamna, de pe 1 septembrie pe 15 octombrie. În program participă hoteluri de 2, 3 și 4 stele din stațiunile de pe litoralul românesc.

De exemplu, în primăvară, existau oferte de la 85 de lei noaptea de cazare la un hotel de 2 setele, Prețurile pot ajunge la 470 de noapte la un hotel de 3 stele cu mic dejun inclusiv. Există oferte pentru toate buzunarele, iar stațiunile în care vei găsi astfel de oferte sunt: Mamaia, Eforie Sud, Eforie Nord, Saturn, Jupiter, Neptun-Olimp, Costinești și Mangalia.

Așadar, dacă ai de gând să mergi la mare în extrasezon, de pe 1 septembrie pe 15 octombrie, ai parte de oferte foarte bune, iar dacă vremea este bună, poți profita de mai puțină aglomerație și prețuri mai bune.

litoral romania

În ce stațiuni să mergi în extrasezon în România

Dacă vrei să ajungi la mare în România în luna septembrie și octombrie, ai la dispoziție o varietate de stațiuni din care să alegi.

►Mamaia - în stațiunea Mamaia există 3 proprietăți care participă la programul „Litoralul pentru toți”: Voila, Grand Dedal și Dedal. Tarifele variază între 278 de lei pe noapte până la 417 lei pe noapte.

►Eforie Sud - o singură proprietate din Eforie Sud participă la program: Hotel Gloria. Totuși, poți găsi și alte pensiuni sau hoteluri deschise în această perioadă în Eforie Sud.

►Eforie Nord - în stațiune vei găsi 2 proprietăți care participă la program: Hotel Valul Magic și Hotel Minerva. Prețurile sunt între 180 și 210 lei pe noapte.

►Neptun - vei găsi în Neptun mai multe oferte bune la cazare. Hotel Tomis Neptun oferă cazări la 180 de lei pe noapte în luna septembrie. Alte oferte includ Q Hotel, Hotel Agora sau Hotel Recif.

Bagaj vacanta la mare

Unde să mergi la plajă în străinătate

Algarve, Portugalia

Regiunea de sud a Portugaliei este considerată de mult timp una dintre cele mai bune destinații de plajă din Europa, primind milioane de vizitatori în lunile de vară. Chiar și în extrasezon este un loc ideal pentru o evadare la mare.

Multe dintre cele mai populare stațiuni de plajă, precum Lagos sau Carvoeiro, s-au dezvoltat din sate tradiționale de pescari. Cu o abundență de vile cu vedere la mare, Algarve este o destinație excelentă pentru a pleca cu o familie numeroasă sau un grup de prieteni, deoarece piețele de pește și de produse proaspete permit o vacanță self-catering accesibilă.

Sicilia, Italia

Farmecul atemporal al Siciliei și litoralul său atrăgător au fost mult timp o evadare de vară preferată de italieni și turiști străini. Din fericire, nu este supraaglomerată, mai ales în extrasezon, când temperaturile plăcute din Italia (chiar dacă apa este mai rece) se combină cu escapade accesibile. Dar Sicilia nu este doar una dintre cele mai bune destinații de plajă din Europa; este ca o capsulă a timpului. Aici există vestigii vizibile ale trecutului, de la temple grecești pe dealuri până la unele dintre cele mai fine mozaicuri romane pe care le vei vedea vreodată.

Zingaro - Sicilia

Litoralul Croației

Cele peste o mie de insule și insulițe din Croația sunt perfecte pentru o escapadă la mare în extrasezon. Vei găsi plajele destul de liniștite și vremea excelentă. Dacă vrei să simți cu adevărat țara, departe de orașe, cea mai bună metodă de explorare a coastei este o aventură de sailing, unde poți admira plaje incredibile de pe mici nave pe un traseu de insule, începând de obicei din Split sau Dubrovnik, și vizitând insule faimoase precum Hvar și alte insule mai puțin vizitate.

Cu nenumărate plaje incredibile, baraje de nisip și golfuri izolate pe insule, cea mai bună plajă din Croația este adesea cea mai apropiată! Totuși, câteva locuri ies în evidență. Golfurile din jurul Makarska (sud de Split) sunt printre cele mai bune de pe continent, la fel ca cele de pe Peninsula Peljesac. Pe insule, opțiunile sunt și mai multe, cu nisipurile de la Zlatni Rat pe Brač și Jagodna pe Hvar fiind două exemple notabile.

Croatia - obiective turistice

San Sebastián, Spania

Situat în Țara Bascilor, în nordul Spaniei, aproape de granița cu Franța, San Sebastián este un altfel de oraș de plajă decât cele din sudul țării. Fără clima mediteraneană de iarnă, este ideal pentru o escapadă la mare la începutul toamne. Renumit ca unul dintre cele mai bune orașe din Spania – și din lume – pentru gastronomie, reputația culinară a orașului este greu de egalat.

Dacă alegi San Sebastián pentru vacanța ta la mare în Europa, nu va trebui să mergi departe pentru bronz. De o parte și de alta a centrului istoric se află două golfuri de nisip superbe: La Concha și Zurriola. Cu promenade, priveliști fantastice ale stâncilor din golf și tot ce ai nevoie, inclusiv restaurante, această destinație promite să fie una de vis.

Pentru panorame spectaculoase și trasee, urcă pe Muntele Ulia sau ia funicularul până la Monte Igueldo, și încheie cu vizita la Muzeul San Telmo, unde limba și cultura bască sunt puse în prim-plan.

San Sebastián - Spania

Sursa: StirilePROTV

