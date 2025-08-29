Cum va fi vremea în septembrie. Meteorologii anunță temperaturi peste cele obișnuite în prima parte a lunii

Vremea
29-08-2025 | 09:16
Toamnă
Temperaturile vor fi peste cele obișnuite în prima jumătate a lunii septembrie, anunță meteorologii vineri, care au făcut publică prognoza pe patru săptămâni.

Claudia Alionescu

Săptămâna 01.09.2025 – 08.09.2025

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, mai ales în regiunile sudice.

Regimul pluviometric se va situa în jurul celui normal pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Săptămâna 08.09.2025 – 15.09.2025

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă, în regiunile sudice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații vor fi ușor excedentare local, în regiunile centrale și nord-estice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Săptămâna 15.09.2025 – 22.09.2025

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Regimul pluviometric va fi ușor excedentar în zonele montane și local în cele centrale, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal pentru această perioadă.

Săptămâna 22.09.2025 – 29.09.2025

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

