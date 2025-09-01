A început programul „Litoralul pentru toți”. Vacanțe cu până la 60% mai ieftine în septembrie

01-09-2025 | 11:36
Cea de-a 47-a ediţie a programului „Litoralul pentru toţi" se desfăşoară pe parcursul lunii septembrie, perioadă în care turiştii pot beneficia de tarife reduse cu până la 60% faţă de faţă de vârful sezonului estival.

Mihaela Ivăncică

„Programul „Litoralul pentru toţi” are o importanţă majoră pentru turismul românesc, întrucât prelungeşte sezonul estival şi face litoralul accesibil pentru cât mai mulţi turişti.

Dacă în 2002 a debutat ca un program social, dedicat pensionarilor, studenţilor şi celor cu venituri reduse, în scurt timp s-a transformat într-un program deschis tuturor, pe principiul "primul venit - primul servit".

Astăzi, zeci de mii de români profită anual de aceste oferte în lunile mai - 15 iunie, respectiv septembrie, beneficiind de tarife reduse chiar şi cu 50-60% faţă de vârful de sezon", a declarat pentru Agerpres Traian Bădulescu, purtător de cuvânt al Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism (ANAT) şi consultant în turism.

Acesta a subliniat că, în general, pachetele includ cazare fără masă sau cu mic dejun, iar unele agenţii au dezvoltat variante speciale pentru seniori, cu pensiune completă sau all inclusive.

„Recomand turiştilor să apeleze la agenţiile de turism pentru a identifica din timp cele mai bune oferte, mai ales pentru prima jumătate a lunii septembrie, când locurile se epuizează rapid.

Programele tip Litoralul pentru toţi au determinat mulţi turişti români să redescopere litoralul românesc şi să observe şi transformările în bine, pas cu pas, din ultimii 20 de ani. În 2004, aveam doar un hotel all inclusive, acum avem 55.

În ultimii 20 de ani au fost renovate, modernizate multe hoteluri, dar au fost construite şi hoteluri noi, în special în Năvodari, Mamaia, dar şi în sudul litoralului. Programul "Litoralul pentru Toţi" este unic în România şi susţinut exclusiv de mediul privat, fără bani de la buget, de către hotelieri în colaborare cu agenţiile de turism", a precizat Traian Bădulescu.

Federaţia Patronatelor din Turismul Românesc a menționat că, în perioada 1-30 septembrie 2025, programul „Litoralul pentru toţi" oferă tarife începând de la 53 lei/noapte/persoană, reduceri de până la 60% faţă de vârful sezonului, plaje mai liniştite şi o atmosferă relaxată.

„Într-un sezon dificil, marcat de taxe crescute şi campanii negative la adresa litoralului, mediul privat rămâne unit şi găseşte soluţii concrete pentru turişti şi pentru operatori.(...) Scopul nostru este clar: să facem vacanţa pe litoral accesibilă pentru toţi românii şi să menţinem deschis sezonul turistic până la finalul lunii septembrie. Rezervările se fac direct la hoteluri sau prin agenţiile partenere, cu posibilitatea de plată şi prin vouchere de vacanţă", a precizat FPTR într-o informare postată pe pagina sa de Facebook.

Tarife speciale în stațiuni de pe întreg litoralul

Astfel, în staţiunea Mamaia, un sejur la un hotel de trei stele, cu mic dejun inclus, costă 75 lei/persoană/noapte (minim 5 nopţi de cazare), iar cu demipensiune - 185 lei/persoană/noapte (minim 4 nopţi de cazare).

În Eforie Nord, cazarea la un hotel de 2 stele, fără servicii de masă, ajunge la 80 lei persoană/noapte (minim 3 nopţi de cazare), iar la un hotel de 3 stele, cu regim all inclusive, tariful este de 237 de lei persoană/noapte (minim 3 nopţi de cazare).

Cazarea la un hotel de 3 stele, fără servicii de masă, este de 80 lei/persoană/noapte (minim 3 nopţi de cazare) în Eforie Sud, de 140 lei persoană/noapte (minim 5 nopţi de cazare) în Olimp, de 87 lei persoană/noapte (minim 5 nopţi de cazare) în Neptun.

Cu mic dejun inclus, la un hotel de 3 stele, tariful este de 172 de lei/persoană/noapte (minim 2 nopţi de cazare) în Jupiter şi de 126 lei persoană/noapte (minim 4 nopţi de cazare) în Venus.

În Saturn, un sejur la un hotel de 5 stele, cu mic dejun inclus, costă 219 lei/persoană/noapte (minim 3 nopţi de cazare), iar în Mangalia oferta este de 159 lei/persoană/noapte (minim 6 nopţi de cazare) la un hotel de 3 stele, cu mic dejun inclus, şi de 171 lei persoană/noapte (minim 6 nopţi de cazare), cu pensiune completă.

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 01-09-2025 11:27

