Ministerul Educației a anunțat, cu șase zile înainte de sfârșitul verii, că angajații vor primi vouchere de vacanță pe 2025

26-08-2025 | 19:18
Un ordin de ministru prevede că și anul acesta angajații din sistemul de educație vor primi vouchere de vacanță.

Aura Trif

Potrivit unui comunicat de presă al Ministerului Educaţiei şi Cercetării, a fost semnat ordinul de ministru care aprobă Regulamentul de acordare a voucherelor de vacanţă pentru angajaţii din sistemul de educaţie în anul 2025.

Care sunt condițiile de acordare ale voucherelor de vacanță

Documentul prevede că voucherele se vor acorda angajaţilor din sistemul de Educaţie ale căror salarii nete sunt de până la 8.000 de lei inclusiv, prin raportare la salariul net cuvenit funcţiei de bază din luna acordării acestora.

Totodată, voucherele de vacanţă emise în cursul anului 2025 se utilizează pentru plata a cel mult 50% din contravaloarea pachetelor de servicii turistice achiziţionate, respectiv 800 de lei, pentru achiziţionarea de pachete de servicii turistice în valoare de cel puţin 1.600 lei.

Reamintim că decizia privind acordarea tichetelor de vacan

Voucherele au o perioadă de valabilitate de un an de la data alimentării suportului electronic.

"Pentru personalul angajat cu contract individual de muncă, cu timp parţial, voucherele de vacanţă se acordă proporţional cu durata timpului de muncă, raportat la valoarea maximă a voucherelor de vacanţă, respectiv 800 lei, stabilită pentru programul normal de lucru", afirmă sursa citată.

Documentul va fi disponibil în formă integrală după publicarea în Monitorul Oficial.

În luna iunie nu erau fonduri pentru vouchere

În luna iunie, ministrul Educației Daniel David le-a transmis sindicatelor că ministerul nu are suficiente fonduri pentru plata voucherelor de vacanță pe 2025, a relatat Edupedu.ro. De la finalul lunii iulie, sindicaliștii din Educație protestează față de măsurile fiscale anunțate de Guvern și amenință cu boicotarea începerii anului școlar și inclusiv cu greva. Manifestanții cer în mod constant demisia ministrului Daniel David.

Protestatarii propun abrogarea prevederilor privind majorarea efectivelor de elevi, preșcolari și/sau antepreșcolari, a celor privitoare la mărirea normei didactice de predare, a celor care reglementează un tarif la plata cu ora la un nivel mult inferior celui care s-a aplicat 28 de ani (de la data intrării în vigoare a Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic și până în prezent) și a celor referitoare la modificarea degrevărilor personalului didactic de conducere, de îndrumare și control.

Între timp, Ministerul Educației a decis să modifice limitele minime și maxime pentru numărul de copii în clasă, ca urmare a reorganizării a 507 școli și licee și creșterii normei didactice.

Doi români au fost găsiți morți într-o groapă de gunoi din Spania. Autoritățile iau în calcul varianta crimei

Sursa: Agerpres

