Până când vrea Guvernul să fie promulgată, „cel târziu”, legea privind pensiile magistraților. „Așteptăm observațiile CE”

Absența celor patru judecători CCR de la ședința pentru pensiile magistraților naște noi discuții despre cum ar putea fi deblocată situația ca să nu pierdem 231 de milioane de euro.

Reprezentanții Guvernul au transmis, pentru Știrile ProTV că ar fi de dorit ca legea să fie promulgată cel mai târziu după ce Comisia Europeană ne va trimite observațiile cu privire la cererea de plată numărul trei din PNRR.

În același timp, invocând Constituția și reglementări internaționale, un deputat USR susține că CCR poate să dea o soluție și fără votul celor patru. Iar o deputată PNL vrea să modifice legea pentru ca membrii Curții să poată fi revocați de Parlament.

Reforma pensiilor speciale este un jalon din PNRR, iar neîndeplinirea lui ar costa statul român 231 de milioane de euro. La solicitarea Știrilor ProTV, reprezentanții Guvernului au arătat că: „În acest moment, așteptăm observațiile Comisiei Europene. Ar fi de dorit ca legea să fie promulgată până la trimiterea observațiilor, cel târziu în termenul ulterior de răspuns, de o lună, al României.”

Deputatul care a cerut ca toţi cei patru judecători CCR propuși de PSD care au absentat la ședință să fie înlăturați din funcție așteaptă acum ca sesizarea să primească un număr de înregistrare, iar Curtea să dezbată cererea.

Legea spune că pentru a fi luată o decizie privind pensiile magistraților, toți cei nouă judecători trebuie să fie prezenți și să voteze pe 16 ianuarie.

Deputatul USR Alexandru Dimitriu, avocat de profesie, oferă o altă variantă prin care Curtea Constituțională să dea o soluţie și fără cei patru: Constituția României dă voie CCR să nu aplice legislația națională - dacă este în conflict cu reglementări internaționale.

Alexandru Dimitriu, deputat USR, avocat: „Observând Curtea Constituțională că există un blocaj, un blocaj care, evident, este în disonanță totală cu statul de drept, poate să spună în felul următor: nu mai aplic acest minim cvorum, și va înlătura de la aplicare acest cvorum, urmând să se pronunțe pe cei cinci. ”

Pornind de la această situație, deputata PNL Raluca Turcan propune modificarea legii de funcționare a CCR - de la introducerea unor sancțiuni pentru o boicotare nejustificată a adoptării unei decizii, până la revocarea de către Parlament a judecătorilor pentru încălcări ale Constituției.

Raluca Turcan, deputat PNL: „Când patru judecători pot bloca deliberat adoptarea unei decizii esențiale, prin amânări repetate și boicot procedural, prin neprezentarea la serviciu, vorbim, de fapt, despre o sfidare a interesului public.”

Curtea Constituțională a amânat de trei ori o decizie pentru proiectul care ar crește vârsta de pensionare a magistraților și le-ar scădea cuantumul pensiei.

