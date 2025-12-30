Până când vrea Guvernul să fie promulgată, „cel târziu”, legea privind pensiile magistraților. „Așteptăm observațiile CE”

Stiri Politice
30-12-2025 | 19:32
×
Codul embed a fost copiat

Absența celor patru judecători CCR de la ședința pentru pensiile magistraților naște noi discuții despre cum ar putea fi deblocată situația ca să nu pierdem 231 de milioane de euro.

autor
Laura Culiță,  Teodora Suciu

Reprezentanții Guvernul au transmis, pentru Știrile ProTV că ar fi de dorit ca legea să fie promulgată cel mai târziu după ce Comisia Europeană ne va trimite observațiile cu privire la cererea de plată numărul trei din PNRR.

În același timp, invocând Constituția și reglementări internaționale, un deputat USR susține că CCR poate să dea o soluție și fără votul celor patru. Iar o deputată PNL vrea să modifice legea pentru ca membrii Curții să poată fi revocați de Parlament.

Reforma pensiilor speciale este un jalon din PNRR, iar neîndeplinirea lui ar costa statul român 231 de milioane de euro. La solicitarea Știrilor ProTV, reprezentanții Guvernului au arătat că: „În acest moment, așteptăm observațiile Comisiei Europene. Ar fi de dorit ca legea să fie promulgată până la trimiterea observațiilor, cel târziu în termenul ulterior de răspuns, de o lună, al României.”

Deputatul care a cerut ca toţi cei patru judecători CCR propuși de PSD care au absentat la ședință să fie înlăturați din funcție așteaptă acum ca sesizarea să primească un număr de înregistrare, iar Curtea să dezbată cererea.

Citește și
CCR, judecatori
Un fost judecător CCR este convins: Reforma pensiilor magistraților va fi declarată constituțională

Legea spune că pentru a fi luată o decizie privind pensiile magistraților, toți cei nouă judecători trebuie să fie prezenți și să voteze pe 16 ianuarie.

Deputatul USR Alexandru Dimitriu, avocat de profesie, oferă o altă variantă prin care Curtea Constituțională să dea o soluţie și fără cei patru: Constituția României dă voie CCR să nu aplice legislația națională - dacă este în conflict cu reglementări internaționale.

Alexandru Dimitriu, deputat USR, avocat: „Observând Curtea Constituțională că există un blocaj, un blocaj care, evident, este în disonanță totală cu statul de drept, poate să spună în felul următor: nu mai aplic acest minim cvorum, și va înlătura de la aplicare acest cvorum, urmând să se pronunțe pe cei cinci.

Pornind de la această situație, deputata PNL Raluca Turcan propune modificarea legii de funcționare a CCR - de la introducerea unor sancțiuni pentru o boicotare nejustificată a adoptării unei decizii, până la revocarea de către Parlament a judecătorilor pentru încălcări ale Constituției.

Raluca Turcan, deputat PNL: „Când patru judecători pot bloca deliberat adoptarea unei decizii esențiale, prin amânări repetate și boicot procedural, prin neprezentarea la serviciu, vorbim, de fapt, despre o sfidare a interesului public.”

Curtea Constituțională a amânat de trei ori o decizie pentru proiectul care ar crește vârsta de pensionare a magistraților și le-ar scădea cuantumul pensiei.

Sursa: Pro TV

Etichete: CCR, PNRR, guvern,

Dată publicare: 30-12-2025 19:32

Articol recomandat de sport.ro
Bernadette Szocs, desemnată cea mai bună sportivă a anului 2025!
Bernadette Szocs, desemnată cea mai bună sportivă a anului 2025!
Citește și...
Blocajul CCR riscă să afecteze credibilitatea insituției. Lider PNL: „Patru judecători, acuzați de boicot”
Stiri Justitie
Blocajul CCR riscă să afecteze credibilitatea insituției. Lider PNL: „Patru judecători, acuzați de boicot”

Situaţia de la CCR este de neimaginat, blocajul de la CCR nu are suport, nici logic, nici moral, declară la RFI liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu după ce CCR a amânat pentru a treia oară decizia privind legea pensiilor magistraţilor.  

Un fost judecător CCR este convins: Reforma pensiilor magistraților va fi declarată constituțională
Stiri Justitie
Un fost judecător CCR este convins: Reforma pensiilor magistraților va fi declarată constituțională

Fostul judecător al Curţii Constituţionale Tudorel Toader este de părere că decizia CCR cu privire la legea privind pensiile magistraţilor este una previzibilă şi că acest act normativ va fi declarat constituţional.

În ce condiții poate fi încheiat mandatul unui judecător CCR care boicotează votul. „Nu au dreptul să se abțină”
Stiri Politice
În ce condiții poate fi încheiat mandatul unui judecător CCR care boicotează votul. „Nu au dreptul să se abțină”

Pentru a treia oară, Curtea Constituțională amână soluția pentru proiectul pensiilor magistraților, după ce patru judecători, toți propuși de PSD, nu s-au prezentat la ședință.  

Fost președinte CCR, despre judecătorii care au ”chiulit” de la dezbaterea pensiilor speciale. ”Nu așa, gata, îi dăm afară”
Stiri Justitie
Fost președinte CCR, despre judecătorii care au ”chiulit” de la dezbaterea pensiilor speciale. ”Nu așa, gata, îi dăm afară”

Fostul președinte CCR Augustin Zegrean a declarat că cererea celor patru judecători de amânare a dezbaterilor pe reforma pensiilor magistraților este justificată, în timp ce absența lor de la ședință ar constitui totuși abatere profesională.  

Explicațiile celor patru judecători CCR pentru absența de la ședința pe tema pensiilor speciale. Neregulile pe care le acuză
Stiri actuale
Explicațiile celor patru judecători CCR pentru absența de la ședința pe tema pensiilor speciale. Neregulile pe care le acuză

Cei patru judecători care nu au participat la ședințele de duminică și luni ale CCR pe tema contestației depuse la legea pensiilor magistraților acuză proceduri „fără precedent” în acest caz.    

Recomandări
Lovitură pentru Budapesta. Capitala Ungariei a fost retrogradată la „junk” de Moody's. „Risc mare de incapacitate de plată”
Stiri externe
Lovitură pentru Budapesta. Capitala Ungariei a fost retrogradată la „junk” de Moody's. „Risc mare de incapacitate de plată”

Agenţia de evaluare financiară Moody's a retrogradat luni seară ratingul oraşului Budapesta în zona investiţiilor speculative, invocând un „risc crescut de incapacitate de plată”.

Trafic infernal pe DN1, în Prahova. Zona în care șirul de mașini este mult mai lung de 8 kilometri
Stiri actuale
Trafic infernal pe DN1, în Prahova. Zona în care șirul de mașini este mult mai lung de 8 kilometri

De ore bune, șoselele către stațiunile montane sunt foarte aglomerate, de zecile de mii de turiști care își vor petrece Revelionul în hoteluri sau pensiuni.

Medvedev l-a amenințat cu moartea pe Zelenski. Acolitul lui Putin, în delir: „Doamna cu coasa va veni în curând”
Stiri externe
Medvedev l-a amenințat cu moartea pe Zelenski. Acolitul lui Putin, în delir: „Doamna cu coasa va veni în curând”

Fostul preşedinte rus Dmitri Medvedev l-a ameninţat cu moartea iminentă pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski marţi, într-un mesaj presărat cu insulte pe Telegram, informează DPA.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 30 Decembrie 2025

01:03:48

Alt Text!
La Măruță
30 Decembrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Decembrie 2025

01:46:51

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28