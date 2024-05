Stațiunile de top de pe litoralul românesc. Cât costă un sejur all inclusive pentru o familie

Vacanța de vară bate la ușă, iar hotelurile all inclusive de pe litoral se bucură deja de clienți. În plus, înregistrează o creștere a rezervărilor pentru acest sezon cu 25% mai multe decât anul trecut.

Românii le preferă pentru că sunt mai aproape de casă, vorbesc limba lor și mâncarea e delicioasă. Atenție însă, un sejur all inclusive poate aduce cel puțin un kilogram în plus, conform cercetătorilor.

Hotelurile all inclusive de pe litoral au deja clienți.

Turist: „Am fost și în Turcia, dar nu e mai bine ca în România noastră”.

Turist: „E a patra oară sau a cincea oară când venim și asta spune tot. E mai aproape. Mult mai comod, avem tot ce trebuie, mâncarea este excelentă".

Mâncarea este mai bună la noi, spun turiștii. La all inclusive farfuriile pot fi umplute ori de câte ori își doresc. Dar cercetătorii de la noi din țară au stabilit în urma unui studiu că, în medie, un concediu de 8 zile la all inclusive ne aduce în plus 1,2 kilograme.

O noapte de cazare all inclusive la un hotel de patru stele în Eforie Nord, spre exemplu, pornește de la 1.000 de lei pentru două persoane. În acest preț este inclus și minibarul, alimentat în fiecare zi. În același timp, la hotelurile care asigură doar micul dejun turiștii plătesc pentru o cameră, în medie, 400 de lei, la care se adaugă cel puțin 400 de lei pentru prânz și cină, achitate la restaurant.

Mihaela Clima, managerul unui hotel: „Cu ofertele de vară îi întâmpinăm cu pachetele all inclusive, trei mese incluse, șezlonguri pe plajă, piscină exterioară, divertisment pentru copii".

Pe litoralul românesc există aproape 24.000 de locuri de cazare all inclusive, cu 28% mai multe față de anul trecut. Un sejur de șapte nopți pentru o familie formată din trei membri poate costa 1.500 de euro.

Traian Bădulescu, purtător de cuvânt ANAT: „Creșterea numărului de locuri o arată, ceea ce înseamnă că este și o creștere a cererii. Acum am ajuns la 51 în acest regim".

Deinsa Tănase, managerul unei agenții de turism: „Mai ales dacă sunt turiști cu familie doresc să aibă activități pentru cei mici, să se distreze și să fie cât mai aproape de plajă".

Cristian Bărhălescu, vicepreședinte ANAT Sud Est: „Sunt foarte aproape de casă, au accesibilitate mai bună, nu au probleme cu schimbarea banilor".

Potrivit ANAT, stațiunile preferate de turiștii români sunt Mamaia, Eforie Nord, Venus și Neptun-Olimp.

