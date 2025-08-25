Peștera cu apă turcoaz care atrage numeroși turiști. „Nu se mai face asta nicăieri în România”

Caiac, rapel și baie în apă turcoaz – nu vorbim de o vacanță plină de aventură la Marea Mediterană sau pe insule exotice, ci de un weekend la Peștera Topolnița, din Mehedinți.

Toți cei care și-au făcut drum acolo în acest final de săptămână s-au putut plimba gratuit cu caiacele, prin apa ce traversează o parte din peșteră.

Dornici de aventură, turiștii din toată țara s-au așezat în caiace, însoțiți de ghizi, și s-au bucurat de plimbarea prin peșteră.

Turistă: „De la Constanța, da. Am stat la Severin aseară și azi aici.”

Turist: „E foarte frumos! Noi am venit tocmai de la Timișoara special pentru chestia asta. E sărbătoarea Peșterii Topolnița, cât și intrarea cu bărcuțele în peșteră. Foarte interesant, foarte frumos.”

Turistă: „E super, super! Merită să vii să vezi așa minunății ale României. E o experiență unică – unică, de viață.”

Alexandru Sima, Salvamont Mehedinți: „Nu se mai face nicăieri în România, doar la Cireșu, la Peștera Topolnița.”

Până să facă plimbarea cu caiacul, oamenii au avut de parcurs câțiva kilometri pe cărări de munte.

Dar efortul a meritat, mai ales că turiștii s-au putut bucura inclusiv de o baie în apa turcoaz din peșteră.

Turistă: „Am făcut un rapel, am sărit în apă, am mers prin apă – o experiență unică! Da, repetabilă, cu siguranță.”

Turist: „Este o experiență frumoasă pentru că nu seamănă cu nimic din ce știm și vedem noi aici sus, la lumină, la soare. De multe ori și în multe peșteri.”

Accesul cu caiacul este permis pe tot parcursul anului, alături de ghizi.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













