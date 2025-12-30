Rogobete: „Ambulatoriile își cresc capacitatea de răspuns pentru pacienți”. Ce se schimbă

30-12-2025 | 23:12
Alexandru Rogobete
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, aminteşte o serie de modificări legislative privind ambulatoriile de specialitate, afirmând că acestea intră pe drumul corect de dezvoltare şi de creştere reală a capacităţii de răspuns pentru oameni.

''Ambulatoriile de specialitate intră, în sfârşit, pe drumul corect de dezvoltare şi de creştere reală a capacităţii de răspuns pentru oameni. După ani în care această componentă esenţială a sistemului medical a fost subdimensionată şi birocratizată excesiv, ultimele modificări legislative reaşază ambulatoriul acolo unde trebuie să fie: un punct de acces rapid la diagnostic şi tratament pentru pacienţi. În paralel, am crescut numărul de instrumente administrative la dispoziţia managerilor de spitale, astfel încât activitatea din ambulatoriu să poată fi organizată mai eficient, mai flexibil şi adaptată nevoilor reale ale comunităţii'', a scris ministrul, pe Facebook.

Ce se schimbă:

- Programul în ambulatoriu poate fi prelungit până la ora 20:00, acolo unde este posibil şi necesar, pentru specialităţile cu adresabilitate crescută;

- Programul şi rotaţia medicilor se organizează mai simplu, cu mai puţină birocraţie şi fără raportări inutile;

- Punctul de plată per serviciu medical creşte, de la 1 ianuarie, la 6,5 lei - o corecţie necesară pentru susţinerea reală a activităţii din ambulatoriu;

- Medicii care lucrează în ambulatoriul integrat al spitalului beneficiază de drepturile salariale corespunzătoare secţiei sau compartimentului în care sunt încadraţi, pe toată durata activităţii.

''Prin aceste măsuri, managerii de spitale au pârghii clare pentru a utiliza mai bine resursa umană, a extinde programul acolo unde este nevoie şi a creşte capacitatea de răspuns a ambulatoriilor. Ambulatoriul este cheia unui sistem medical modern: diagnostic mai rapid, tratament la timp, monitorizare continuă şi presiune mai mică pe spitalele de urgenţă. Pentru pacienţi, înseamnă timp câştigat, acces mai uşor şi mai multă predictibilitate. În paralel, prin PNRR, au fost reabilitate şi dotate corespunzător 69 de ambulatorii de specialitate din toată ţara, investiţii care se văd în infrastructură modernă, echipamente performante şi condiţii mai bune pentru oameni şi pentru personalul medical'', anunţă Rogobete.

Tot de anul viitor vor funcţiona trei programe naţionale noi de screening şi prevenţie, finanţate direct de Ministerul Sănătăţii: Programul naţional de screening neonatal; Programul naţional de screening pentru cancerul de col uterin, sân şi prostată, Programul naţional de îngrijiri paliative şi îngrijiri la domiciliu.

''O mare parte din aceste servicii se vor realiza în ambulatoriu, consolidând rolul acestuia ca pilon central al prevenţiei, diagnosticului precoce şi îngrijirii continue'', arată ministrul.

Potrivit ministrului, prin aceste modificări, oamenii câştigă:

- acces mai rapid la medici şi investigaţii, inclusiv după-amiaza şi seara, prin extinderea programului ambulatoriilor;

- timp de aşteptare mai scurt pentru consultaţii, diagnostic şi monitorizare, cu mai puţină presiune pe spitalele de urgenţă;

- diagnostic mai timpuriu şi tratament început la timp, prin dezvoltarea screeningului şi a serviciilor de prevenţie realizate în ambulatoriu;

- servicii medicale mai aproape de casă, inclusiv îngrijiri la domiciliu şi îngrijiri paliative, pentru pacienţii care au cea mai mare nevoie;

- mai multă predictibilitate şi continuitate în îngrijire, într-un sistem mai bine organizat şi mai eficient pentru pacienţi.

