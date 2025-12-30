Premierul Ilie Bolojan a făcut bilanțul celor șase luni de guvernare: „Am reuşit să ţinem în frâul cheltuielile”

Premierul Ilie Bolojan a făcut, marţi, un bilanţ al activităţii Executivului în 2025 și a declarat că, în prima jumătate a anului, măsurile Guvernului au pus finanțele publice în ordine, asigurând respectarea țintei de deficit la final de an.

”Privind în urmă, în această jumătate de an, măsurile pe care le-am luat au pus în ordine finanţele publice în aşa fel încât, la finalul acestui an, ne vom respecta angajamentele şi vom respecta ţinta de deficit”, a spus premierul după şedinţa de Guvern.

El a mai spus că Guvernul a reuşit să ţină în frâu cheltuielile.

”Am avut în această seară o ultimă şedinţă de guvern din anul acesta. Şi după şase luni de guvernare şi la final de an, se cuvine să fac câteva aprecieri legate de acest an. Când am ajuns la Palatul Victoria, am avut trei obiective importante, să facem ordine în finanţele publice, să guvernăm cât mai bine şi să o facem cu respect pentru cetăţenii ţării noastre”, a spus premierul la Palatul Victoria.

El a arătat că ”a preluat guvernarea într-un moment dificil pentru România”.

”Eram pe punctul să ne fie suspendate fondurile europene şi să ne pierdem în crederea pieţelor financiare. Aveam nevoie atunci de aceste pieţe pentru a avea acces la banii necesari pentru acoperirea deficitului. În acele condiţii, a trebuit să luăm mai multe măsuri dificile, pentru noi, măsuri care au fost dureroase pentru români, care într-o primă fază au trebuit să facă faţă acestor reforme şi să ducă greu. Creşterea TVA-ului, eliminarea unor sporuri salariale, îngheţarea unor venituri au fost primele măsuri care puteau fi luate atunci, pentru că trebuia să facem dovada că cheltuim atent banii publici şi dăm semnale de reducerea deficitului”, a arătat premierul.

Şeful Executivului a mai spus că al doilea pachet de reforme a avut ca scop reducerea unor cheltuiale ale statului, care reprezentau nu doar o povară pentru buget, ci şi nedreptăţi istorice pe care societatea românească le reclama de mulţi ani.

”Am abordat problema pensiilor magistraţilor, acolo unde valoarea pensiilor, dar şi vârsta de pensionare, erau percepute de români ca fii nedrepte faţă de multe categorii sociale. Aşteptăm decizia CCR în perioada următoare care să clarifice aceste aspect”, a explicat el.

Bolojan a subliniat că în domeniul apărării a respectat toate angajamentele internaţionale legate de buget şi foarte important a accesat programul SAFE, care ne permite atât o dotare bună a trupelor noastre, dar şi deficite bugetare controlate pentru că acest credit se eşalonează pe mulţi ani de zile.

”Am abordat finanţarea sănătăţii, acolo unde în ultimii ani s-au cheltuit mulţi bani, dar pacienţii nu vedeau transformările care să le crească satisfacţia şi încrederea în sistem. Azi cheltuim mai judicios banii care pleacă spre sănătate, cu efecte benefice pentru mulţi pacienţi”, a spus Ilie Bolojan.

Premierul a mai anunţat că Guvernul a făcut modificări importante în fiscalitatea din România, unde ”aveam mai degrabă excepţii şi posibilităţi de optimizări decât reguli fiscal”.

”Am atacat şi problema companiilor de stat, unele fiind adevărate găuri negre pe care le susţineam prin subvenţii de mulţi ani din banii românilor. Începem să facem ordine şi în acest sector”, a afirmat Bolojan.

Premierul a arătat că, ”privind în urmă, în această jumătate de ani, măsurile pe care le-au luat au pus în ordine finanţele publice în aşa fel încât la finalul acestui an ne vom respecta după mulţi ani angajamentele pe care ni le-am luat şi vom respecta ţinta de deficit”.

”Vom avea un deficit mai mic decât 8,4% pe care ne l-am propus. Am reuşit să ţinem în frâul cheltuielile şi se cuvine să le mulţumesc tuturor românilor pentru sacrificiile făcute în acest an. Aceste sacrificii nu sunt făcute pentru un guvern, ci pentru ca România să redevine o ţară care să ştie să-şi folosească banii cu responsabilitate şi cu folos pentru cetăţenii ţării noastre”, a mai spus premierul.

”Am reuşit, prin acest prim pachet să ne păstrăm credibilitatea în faţa creditorilor noştri, în faţa pieţelor. Asta înseamnă că ne-am împurmutat mai ieftin şi deja în această toamnă achităm dobânzi mai mici faţă de cele pe care le plăteam la începutul anului”, a completat el.

