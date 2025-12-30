Premierul Ilie Bolojan a făcut bilanțul celor șase luni de guvernare: „Am reuşit să ţinem în frâul cheltuielile”

Stiri Politice
30-12-2025 | 20:17
Ilie Bolojan
IMAGO

Premierul Ilie Bolojan a făcut, marţi, un bilanţ al activităţii Executivului în 2025 și a declarat că, în prima jumătate a anului, măsurile Guvernului au pus finanțele publice în ordine, asigurând respectarea țintei de deficit la final de an.

autor
Alexandru Toader

Premierul Ilie Bolojan a făcut, marţi, un bilanţ al activităţii Executivului în 2025, el afirmând că, privind în urmă, în această jumătate de an, măsurile pe care le-au luat au pus în ordine finanţele publice în aşa fel încât, la finalul acestui an, ne vom respecta angajamentele şi vom respecta ţinta de deficit.

”Privind în urmă, în această jumătate de an, măsurile pe care le-am luat au pus în ordine finanţele publice în aşa fel încât, la finalul acestui an, ne vom respecta angajamentele şi vom respecta ţinta de deficit”, a spus premierul după şedinţa de Guvern.

El a mai spus că Guvernul a reuşit să ţină în frâu cheltuielile.

”Am avut în această seară o ultimă şedinţă de guvern din anul acesta. Şi după şase luni de guvernare şi la final de an, se cuvine să fac câteva aprecieri legate de acest an. Când am ajuns la Palatul Victoria, am avut trei obiective importante, să facem ordine în finanţele publice, să guvernăm cât mai bine şi să o facem cu respect pentru cetăţenii ţării noastre”, a spus premierul la Palatul Victoria.

Citește și
Dick Schoof
Premierul olandez vine în România. Unde va merge Dick Schoof, alături de Ilie Bolojan

El a arătat că ”a preluat guvernarea într-un moment dificil pentru România”.

”Eram pe punctul să ne fie suspendate fondurile europene şi să ne pierdem în crederea pieţelor financiare. Aveam nevoie atunci de aceste pieţe pentru a avea acces la banii necesari pentru acoperirea deficitului. În acele condiţii, a trebuit să luăm mai multe măsuri dificile, pentru noi, măsuri care au fost dureroase pentru români, care într-o primă fază au trebuit să facă faţă acestor reforme şi să ducă greu. Creşterea TVA-ului, eliminarea unor sporuri salariale, îngheţarea unor venituri au fost primele măsuri care puteau fi luate atunci, pentru că trebuia să facem dovada că cheltuim atent banii publici şi dăm semnale de reducerea deficitului”, a arătat premierul.

Şeful Executivului a mai spus că al doilea pachet de reforme a avut ca scop reducerea unor cheltuiale ale statului, care reprezentau nu doar o povară pentru buget, ci şi nedreptăţi istorice pe care societatea românească le reclama de mulţi ani.

”Am abordat problema pensiilor magistraţilor, acolo unde valoarea pensiilor, dar şi vârsta de pensionare, erau percepute de români ca fii nedrepte faţă de multe categorii sociale. Aşteptăm decizia CCR în perioada următoare care să clarifice aceste aspect”, a explicat el.

Bolojan a subliniat că în domeniul apărării a respectat toate angajamentele internaţionale legate de buget şi foarte important a accesat programul SAFE, care ne permite atât o dotare bună a trupelor noastre, dar şi deficite bugetare controlate pentru că acest credit se eşalonează pe mulţi ani de zile.

”Am abordat finanţarea sănătăţii, acolo unde în ultimii ani s-au cheltuit mulţi bani, dar pacienţii nu vedeau transformările care să le crească satisfacţia şi încrederea în sistem. Azi cheltuim mai judicios banii care pleacă spre sănătate, cu efecte benefice pentru mulţi pacienţi”, a spus Ilie Bolojan.

Premierul a mai anunţat că Guvernul a făcut modificări importante în fiscalitatea din România, unde ”aveam mai degrabă excepţii şi posibilităţi de optimizări decât reguli fiscal”.

”Am atacat şi problema companiilor de stat, unele fiind adevărate găuri negre pe care le susţineam prin subvenţii de mulţi ani din banii românilor. Începem să facem ordine şi în acest sector”, a afirmat Bolojan.

Premierul a arătat că, ”privind în urmă, în această jumătate de ani, măsurile pe care le-au luat au pus în ordine finanţele publice în aşa fel încât la finalul acestui an ne vom respecta după mulţi ani angajamentele pe care ni le-am luat şi vom respecta ţinta de deficit”.

”Vom avea un deficit mai mic decât 8,4% pe care ne l-am propus. Am reuşit să ţinem în frâul cheltuielile şi se cuvine să le mulţumesc tuturor românilor pentru sacrificiile făcute în acest an. Aceste sacrificii nu sunt făcute pentru un guvern, ci pentru ca România să redevine o ţară care să ştie să-şi folosească banii cu responsabilitate şi cu folos pentru cetăţenii ţării noastre”, a mai spus premierul.

”Am reuşit, prin acest prim pachet să ne păstrăm credibilitatea în faţa creditorilor noştri, în faţa pieţelor. Asta înseamnă că ne-am împurmutat mai ieftin şi deja în această toamnă achităm dobânzi mai mici faţă de cele pe care le plăteam la începutul anului”, a completat el.

Sursa: News.ro

Etichete: guvern, bilant, ilie bolojan,

Dată publicare: 30-12-2025 20:17

Articol recomandat de sport.ro
Bernadette Szocs, desemnată cea mai bună sportivă a anului 2025!
Bernadette Szocs, desemnată cea mai bună sportivă a anului 2025!
Citește și...
Ilie Bolojan și premierul olandez au mâncat la popotă, alături de militari, la Baza Aeriană 71 de la Câmpia Turzii | VIDEO
Stiri Politice
Ilie Bolojan și premierul olandez au mâncat la popotă, alături de militari, la Baza Aeriană 71 de la Câmpia Turzii | VIDEO

Premierul Ilie Bolojan a discutat cu omologul său olandez despre sprijinul pentru Ucraina, perspectivele negocierilor de pace și contracararea campaniilor de dezinformare ale Rusiei. Cei doi au luat masa alături de militari, la Baza Aeriană 71.

Premierul olandez vine în România. Unde va merge Dick Schoof, alături de Ilie Bolojan
Stiri Politice
Premierul olandez vine în România. Unde va merge Dick Schoof, alături de Ilie Bolojan

Prim-ministrul Regatului Ţărilor de Jos, Dick Schoof, se va afla marţi în România, ocazie cu care va vizita, împreună cu premierul Ilie Bolojan, trupele româneşti şi olandeze aflate la Baza Aeriană 71 "General Emanoil Ionescu" de la Câmpia Turzii.

Răsturnare de situație. Ministrul Justiției afirmă că nu a fost solicitat un studiu de impact pentru reforma pensiilor
Stiri actuale
Răsturnare de situație. Ministrul Justiției afirmă că nu a fost solicitat un studiu de impact pentru reforma pensiilor

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat, luni, că nu a primit nicio solicitare din partea CCR privind realizarea unui studiu de impact pentru noul proiect al Guvernului Bolojan referitor la reforma pensiilor magistraților.

Recomandări
Până când vrea Guvernul să fie promulgată, „cel târziu”, legea privind pensiile magistraților. „Așteptăm observațiile CE”
Stiri Politice
Până când vrea Guvernul să fie promulgată, „cel târziu”, legea privind pensiile magistraților. „Așteptăm observațiile CE”

Absența celor patru judecători CCR de la ședința pentru pensiile magistraților naște noi discuții despre cum ar putea fi deblocată situația ca să nu pierdem 231 de milioane de euro.

O nouă formă de concediu plătit pentru români, fără adecerință medicală. Proiectul a fost depus în Parlament
Stiri actuale
O nouă formă de concediu plătit pentru români, fără adecerință medicală. Proiectul a fost depus în Parlament

Românii ar putea să-și ia concediu plătit pentru epuizare, fără adeverință medicală. Măsura este prevazută într-un nou proiect de lege depus în Parlament de ministrul Economiei.

Primele imagini cu temutele rachete rusești Oreșnik instalate în Belarus. Rusia, o altă încercare de a intimida Europa | VID
Stiri externe
Primele imagini cu temutele rachete rusești Oreșnik instalate în Belarus. Rusia, o altă încercare de a intimida Europa | VID

Rusia a amplasat sistemul său de rachete balistice cu rază medie de acțiune Oreșnik în Belarus, a anunțat marți Ministerul Apărării al Rusiei, publicând primele imagini ale sistemului de arme cu capacitate nucleară care intră în serviciul activ.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 30 Decembrie 2025

01:03:48

Alt Text!
La Măruță
30 Decembrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Decembrie 2025

01:46:51

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28