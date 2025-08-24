O turistă canadiană aflată în vacanță în Bali a orbit la scurt timp după ce a băut un cocktail. Ce era, de fapt, în pahar

Stiri externe
24-08-2025 | 07:33
plaja bali
Profimedia

Vacanţa paradisiacă a unei turiste canadiene în Bali s-a transformat într-un coşmar. Ashley venise să petreacă câteva zile pe insula indoneziană înainte ca lucrurile să ia o întorsătură neaşteptată, scrie lalibre.be.

autor
Claudia Alionescu

Într-o seară, ea a comandat un cocktail într-un club de noapte din Kuta. Crezând că bea o băutură clasică, ea a consumat de fapt un amestec de alcool şi metanol, relatează Fox News. Tânăra povesteşte că acest cocktail exploziv a orbit-o.

În ţările în curs de dezvoltare din întreaga lume, metanolul este adesea adăugat alcoolului de pe piaţa neagră pentru a creşte volumul lichidului. Are acelaşi gust şi miros, dar un singur pahar poate fi mortal”, explică Ashley într-un videoclip postat pe Instagram.

Canadiana precizează că a primit băutura într-o sticlă de plastic. „Pierderea vederii este cea mai grea încercare prin care am trecut vreodată. Dar sunt norocoasă: alţi turişti au murit după ce au băut cocktailuri diluate cu metanol”, mărturiseşte ea.

Odată ingerat, metanolul devine toxic şi otrăveşte direct organismul. OMS recomandă turiştilor să evite băuturile alcoolice ilegale şi să se ferească de orice produs nesigilat sau suspect.

Citește și
oameni pe strada, ucraina
Cum cred ucrainenii că se va termina războiul cu Rusia. Rezultatele celui mai recent sondaj de opinie
Putin vede „luminiţa de la capătul tunelului” în relaţiile cu SUA, însă Trump şi Zelenski nu cred că Rusia vrea pace

Sursa: News.ro

Etichete: Bali, toxic, cocktail,

Dată publicare: 24-08-2025 07:33

Articol recomandat de sport.ro
Sorana Cîrstea, printre cele mai bogate femei din România: suma câștigată din tenis, colosală!
Sorana Cîrstea, printre cele mai bogate femei din România: suma câștigată din tenis, colosală!
Citește și...
Cum cred ucrainenii că se va termina războiul cu Rusia. Rezultatele celui mai recent sondaj de opinie
Stiri externe
Cum cred ucrainenii că se va termina războiul cu Rusia. Rezultatele celui mai recent sondaj de opinie

Majoritatea ucrainenilor consideră că războiul din țara lor s-ar putea termina în unul sau doi ani, asta în timp ce 80% dintre ei consideră, într-o mai mică sau mai mare măsură, că vor câștiga.

Un autobuz s-a răsturnat pe o autostradă din SUA. Cinci pasageri au murit și alți 24 au fost răniți
Stiri externe
Un autobuz s-a răsturnat pe o autostradă din SUA. Cinci pasageri au murit și alți 24 au fost răniți

Cel puțin cinci oameni au murit pe loc și 24 au fost răniți după ce un autobuz turistic s-a răsturnat pe autostradă, în statul New York.

Putin vede „luminiţa de la capătul tunelului” în relaţiile cu SUA, însă Trump şi Zelenski nu cred că Rusia vrea pace
Stiri externe
Putin vede „luminiţa de la capătul tunelului” în relaţiile cu SUA, însă Trump şi Zelenski nu cred că Rusia vrea pace

Volodimir Zelenski spune că este gata să se întâlnească oricând cu Vladimir Putin în orice formă, dar Moscova încearcă din nou să tragă de timp.

Recomandări
Școlile profesionale, alternativa pentru tinerii care nu au luat bacalaureatul. Cât plătesc să învețe o meserie
Stiri Educatie
Școlile profesionale, alternativa pentru tinerii care nu au luat bacalaureatul. Cât plătesc să învețe o meserie

Pentru că n-au reușit să ia bacalaureatul nici în sesiunea a doua, mii de absolvenți de liceu au decis că cea mai bună soluție este să rămână elevi.

Câți bani alocă părinții pentru rechizitele copiilor. Doar un ghiozdan a ajuns să coste câteva sute de lei
Stiri Educatie
Câți bani alocă părinții pentru rechizitele copiilor. Doar un ghiozdan a ajuns să coste câteva sute de lei

Se apropie începutul de an școlar, iar rafturile magazinelor s-au umplut de rechizite. Însă, față de anul trecut bugetul părinților se golește mai repede.  

Temperaturile scad brusc în toată țara. Maximele vor fi de doar 18 grade. Când se va încălzi din nou
Vremea
Temperaturile scad brusc în toată țara. Maximele vor fi de doar 18 grade. Când se va încălzi din nou

Furtunile violente care au răvășit țara seara trecută au luat patru vieți. Un tânăr a fost strivit de un acoperiș un bărbat s-a electrocutat, iar un tată și fiul său s-au înecat.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 23 August 2025

29:38

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12