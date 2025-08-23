Gran Canaria, Spania - vacanță în una dintre cele mai căutate insule Canare

Gran Canaria este a treia cea mai mare insulă din arhipelagul Canarelor. Pentru o vacanță în Spania într-un cadru luxuriant cu peisaje de vis, Gran Canaria este varianta excelentă pentru turiști.

Își confirmă reputația de continent în miniatură, cu variații dramatice de teren, de la nordul verde și frunziș, la interiorul montan luxuriant și sudul deșertic. Poți întâlni chiar trei sau patru anotimpuri într-o singură zi, datorită microclimatelor răspândite pe coastă și pe dealuri. Iată tot ce trebuie să știi despre o vacanță aici.

Unde se află și cum ajungi în Gran Canaria

Poți ajunge în Gran Canaria cu avionul. Există zbor direct operat de companii low cost. Există rute București-Las Palmas de Gran Canaria, iar zborul durează aproximativ 6 ore.

Alternativ, poți ajunge cu zboruri charter, așa că dacă vrei o vacanță fără griji, cel mai bine este să îți rezervi un sejur printr-o agenție de turism care oferă pachete complete de zbor, cazare, transferuri și alte facilități.

Plajele din Gran Canaria, printre cele mai frumoase din lume

Unul dintre cele mai bune lucruri de făcut în Gran Canaria este să mergi la plajă. Și pe această insulă caldă și însorită nu duci lipsă de opțiuni.

Playa de Meloneras

O plajă mică, cu baruri și restaurante în spate, un loc perfect pentru a admira apusul. Există un parcaj dedicat și parcare gratuită pe stradă la 5 minute de mers pe jos de plajă, care era liniștită seara.

Las Dunas de Maspalomas

Playa Maspalomas este o întindere lungă care acoperă sud-vestul Gran Canaria. Accesul de la Faro este o plimbare ușoară pe nisip. Sau poți merge prin dune pentru un traseu mai lung și mai pitoresc.

Dunele sunt, evident, destul de abrupte, așa că dacă nu vrei o plimbare de 20 de minute cu urcușuri și coborâșuri până la șezlong, poate vrei să eviți. Dar este cu siguranță una dintre cele mai frumoase priveliști dacă vizitezi Maspalomas.

Plaja este împărțită în sectoare numerotate, fiecare atrăgând diferite grupuri de oameni. Există zone pentru nudiști și altele pe întinsa plajă. Așa că verifică ce zonă ți se potrivește.

Playa de Tauro

Când vizitezi Playa de Tauro, cel mai bine parchezi la Amadores și mergi 5-10 minute fie de la parcarea gratuită de suprafață, fie de la cea subterană cu plată.

Barul de pe plajă, Pio Pio, este excelent pentru mojito și mâncare proaspătă. Tauro este relaxată și liniștită, în ciuda barului, și este un loc frumos pentru a vedea apusul.

Plaja Güigüí

Nu este pentru cei slabi de inimă sau pentru turiștii care preferă plajele ușor accesibile, Güigüí este o plajă „secretă” virgină, situată la capătul unui traseu de 5 km. Impresionantă și liniștită, merită din plin drumul. Traseul trece peste vârful unui mic munte și coboară pe un drum de pământ șerpuit, cu foarte puțină umbră.

Deși dificil datorită urcușului abrupt și căldurii intense, nu este o plimbare tehnic complicată. Majoritatea persoanelor sănătoase și în formă pot face acest traseu.

Doar amintește-ți că odată ce ajungi, trebuie să te întorci! În sezonul de vârf, există excursii cu barca din Puerto Rico până la Güigüí.

Anfi, Puerto Rico, Amadores și Puerto de Mogán

Există multe orașe la malul mării în Gran Canaria. Dacă îți plac astfel de locuri sau stai în unul din aceste orașe, e o excursie ușoară la plajă. Și nici măcar nu trebuie să conduci. Toate acestea sunt locuri frumoase, dar destul de aglomerate.

Ce să vizitezi în Gran Canaria

La doar puțin deasupra coastei Africii de Nord-Vest, aceste insule însorite atrag vizitatori pe țărmurile lor încă din anii 1970. Poți sta întins pe plajă și să te bucuri de soare, să te stropesti în valuri, să urci pe o stâncă vulcanică străveche, să alergi sus-jos pe dune uriașe de nisip sau să explorezi străzile înguste ale Orașelor Vechi. Orice ai alege, totul este aici pentru tine.

Parcul Național Teide, Tenerife

Al treilea cel mai înalt vulcan din lume, cu o altitudine de 3.718 metri, Teide domină mica insulă Tenerife, cea mai cunoscută dintre Insulele Canare. Parcul Național Teide, inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO, cuprinde întreaga munte, iar o excursie în interiorul imensului crater este unul dintre punctele forte ale unei vizite în Insulele Canare.

În interiorul marginii craterului se află o calderă – fundul craterului – cu un diametru de 19 kilometri, iar o traversare cu mașina prin acest peisaj lunar dezolant e ca o călătorie spre centrul Pământului. Acest crater este, de fapt, ce a rămas dintr-un munte mult mai mare care a explodat acum aproximativ trei milioane de ani, prăbușindu-se în sine. În anumite locuri au rămas pereți ce se înalță 457 metri deasupra fundului craterului.

Centrul de vizitatori El Portillo este un loc bun de început, unde un mic muzeu interactiv explică formarea vulcanilor și explorează mediul din crater. În exterior, un traseu trece printr-o grădină botanică, unde etichetele ajută vizitatorii să recunoască și să identifice plantele native din parc, conform planetware.

Pentru a vedea craterul de sus și pentru panorame largi, urcă cu telecabina pe conul vulcanului Teide, un vârf vulcanic mai nou format deasupra craterului imens după ce vârful original al muntelui s-a desprins.

Parcul Național Timanfaya, Lanzarote

Lanzarote are o istorie vulcanică mult mai recentă decât Tenerife – erupțiile catastrofale care au acoperit cea mai mare parte a insulei cu lavă topită și cenușă vulcanică au avut loc între 1730 și 1736. Seria de erupții de șapte ani a îngropat 11 sate și a alungat populația, care până atunci făcea ca insula să fie grădina Canarelor.

După oprirea erupțiilor, fermierii s-au întors și au găsit metode inovatoare de a cultiva părți din terenurile acoperite de cenușă. Cele mai dramatice peisaje vulcanice, inclusiv un vulcan încă activ, sunt acum protejate în Parcul Național Timanfaya, inclus în patrimoniul UNESCO.

Trebuie să vezi cu ochii tăi: suprafețe imense de teren straniu, acoperite de văi de lavă solidificată, crăpate în fisuri prin care se mișcă în continuare lavă topită. Pentru a vedea întregul parc, urcă până la Islote de Hilario, în vârful unui con vulcanic, unde rangerii îți arată căldura intensă ce se află sub picioarele tale. Ramuri uscate aruncate într-o depresiune iau foc instant, iar apa turnată într-o țeavă iese sub forma unui gheizer fierbinte.

Plajele din Gran Canaria

Coasta sudică îndepărtată a Gran Canaria are o succesiune de plaje cu nisip auriu. Între Playa de San Agustin în vest și Puerto de Mogán în est, iubitorii de soare găsesc cel puțin șase zone importante de stațiuni pe plajă.

Cea mai mare este Maspalomas, cu o rezervație protejată de dune uriașe de nisip ce se întind în straturi spre mare. Munți de nisip mânat de vânt unduie deasupra plajelor, unde dune de până la 12 metri înălțime sunt mereu modelate de mare și vânt. Poți cutreiera ore în șir pe jos, admirând frumusețea dezolantă, dar este mai exotic să urci pe un dromader pentru o plimbare legănată prin acest spectacol de dune.

Chiar după capăt, spre est, se află o altă plajă faimoasă a insulei, Playa del Inglés. Similară cu Maspalomas, dar mai ușor accesibilă, această plajă este plină de umbreluțe colorate și mărginită de o promenadă și o linie de restaurante, cafenele, magazine și locuri de distracție. Este una dintre cele mai animate plaje ale insulei, la orice oră din zi sau noapte.

Datorită apei limpezi și calde, scufundările sunt populare aici, iar la Arinaga, nord de Playa de San Agustin, a fost desemnat un parc subacvatic. Există școli de scufundări în Maspalomas, Playa Inglés și alte locuri, iar facilitățile pentru sporturi nautice, precum navigația cu vele și windsurfing, sunt numeroase.

Capitala Las Palmas are mai multe plaje excelente, inclusiv Playa Las Canteras, cu o plajă lată, nisipoasă și ape line datorită unui dig natural format din rocă vulcanică. Această coastă primește valuri mari din Oceanul Atlantic; capătul vestic al plajei este unul dintre cele mai bune locuri pentru surfing din Gran Canaria.

Plajele din Tenerife

La fel ca cele din Gran Canaria, celebrele plaje din Tenerife se află de-a lungul coastei însorite de sud. Printre cele mai dezvoltate, cu numeroase case de vacanță, hoteluri, restaurante și opțiuni sportive, se numără nisipurile aurii de la Playa de Las Vistas, orientată spre familii, și enclavele luxoase din jurul Playa del Duque, pe Costa Adeje, în vest. Aici vei găsi cumpărături, spa-uri de lux, golf, windsurfing, jet ski și alte activități.

Plajele naturale mai mici, cu nisip mai închis la culoare, punctează întreagul țărm estic de la Los Cristianos până la El Médano, un loc distractiv și vibrant, cunoscut pentru kitesurfing și windsurfing de nivel mondial. Dacă vrei puțină liniște, du-te puțin spre sud de El Médano și descoperă nisipurile aurii ale spectaculoasei Playa de la Tejita, cea mai mare plajă naturală din Tenerife, adesea prezentată pe rețelele sociale.

Admiră lucrările lui César Manrique pe Lanzarote

Artistul César Manrique este cunoscut nu doar pentru lucrările sale de artă și arhitectură, ci și pentru inspirația și devotamentul care au salvat caracterul insulei sale natale, Lanzarote. După o carieră de succes în arta din New York și Europa continentală, s-a întors în 1968 pe Lanzarote, unde a început o campanie de salvare a insulei de dezvoltarea turistică necontrolată care ruinase multe alte destinații.

A deschis un nou drum sustenabil din punct de vedere ecologic și cultural, proiectând și construind o serie de atracții turistice care să folosească și să sărbătorească natura insulei – peisajele vulcanice, fluxurile de lavă neregulate și stâncile înalte.

Printre acestea se numără casa sa dramatică, Taro de Tahiche, construită în bule subterane formate de curgerile de lavă; Jameos del Agua, un auditorium, piscină și restaurant construite în interiorul unei bule vulcanice uriașe; Monumento al Campesino, cu o sculptură monumentală modernă și galerie de artizanat; Mirador del Río, un punct de belvedere înalt deasupra mării pe coasta de nord; și Jardin de Cactus, o grădină impresionantă de cactus construită într-o fostă carieră.

Santa Cruz de Tenerife

Capitala Tenerife este un oraș vibrant și atrăgător, marcat de câteva atracții arhitecturale remarcabile. Cea mai importantă dintre acestea este magnificul Auditorio de Tenerife, o operă și sală de concerte cu vedere spre mare, proiectată de arhitectul spaniol Santiago Calatrava. Sala de concerte găzduiește artiști, dirijori și orchestre de talie mondială.

Santa Cruz are și alte puncte culturale importante, inclusiv colecțiile excelente ale Muzeului de Artă Plastică, unde vei găsi lucrări ale pictorilor spanioli, flamanzi și canarieni.

Las Palmas de Gran Canaria

Las Palmas de Gran Canaria este un oraș de coastă scăldat de soare, cu un patrimoniu istoric interesant provenit din trecutul său colonial spaniol, datând din secolul al XV-lea. Orașul a fost fondat în 1478, fiind prima avanpost colonială a Spaniei în expansiunea sa spre Lumea Nouă.

Impozanta Catedrală Santa Ana din secolul al XVI-lea are un interior gotic, cu coloane neobișnuite în formă de palmier, iar în aripa sudică se află Muzeul Diocezan, cu o colecție bogată de artă religioasă și obiecte din aur și argint. Colecțiile arheologice și etnografice interesante de la Muzeul Insulelor Canare dezvăluie cultura prehispanică a insulei.

San Cristóbal de la Laguna, Tenerife

Acest oraș colonial fermecător este inclus în patrimoniul mondial UNESCO datorită patrimoniului său cultural excepțional. San Cristóbal de la Laguna, cunoscut local simplu ca La Laguna, a fost fosta capitală a tuturor Insulelor Canare. Orașul istoric are multe bijuterii arhitecturale, cum ar fi catedrala elaborată, bisericile renascentiste și neoclasice, precum și impresionante conace construite de familii bogate în secolele XVII și XVIII.

Sfaturi utile pentru vacanța ta în Gran Canaria

Vremea în Gran Canariei este călduroasă. Chiar și iarna, temperaturile pe timpul zilei tind să fie în medie între 16˚C și 22˚C. Vara este în plină desfășurare între mai și octombrie. În această perioadă, temperaturile se situează între 20 și 30 de grade. În ceea ce privește ploaia, cele mai ploioase luni sunt ianuarie și februarie, dar pot apărea câteva averse și vara, în special în partea de nord a insulei.

Plajele din Gran Canaria sunt bine reglementate și monitorizate, dar trebuie să urmezi sfaturile salvamarilor și să fii atent la steagurile de avertizare. Steagurile roșii înseamnă interdicția înotului, iar acest lucru trebuie luat foarte în serios – marea poate părea liniștită, dar curenții puternici pot trage înotătorii neatenți spre larg. Stai în zonele supravegheate unde flutură steaguri galbene sau verzi.

Primăvara, fii atent la semnele care avertizează despre prezența meduzelor pe plajă – nu este neobișnuit ca o meduză veninoasă Man O' War să fie adusă de curenți din Portugalia. Dacă sunt afișate astfel de avertismente, păstrează încălțămintea când mergi pe plajă și evită să înoți în mare.

Gran Canaria este mult mai aproape de ecuator decât Spania continentală, așa că ai nevoie de o protecție solară bună pentru a evita arsuri solare. Folosește o cremă cu SPF minim 30 și protecție UVA bună și alege o formulă rezistentă la apă dacă plănuiești să petreci mult timp înotând sau făcând surfing. Evită expunerea la soare între orele 10 și 14, când este cel mai puternic. De asemenea, este recomandat să ai la îndemână o pălărie cu boruri largi sau o eșarfă ușoară pentru a-ți proteja fața când te plimbi prin oraș în timpul zilei.

Căldura foarte mare poate cauza epuizare termică – simptomele includ amețeli, oboseală și dureri de cap. Asigură-te că rămâi hidratat – ține mereu o sticlă cu apă la tine și nu aștepta să ți se facă sete înainte să bei. Dacă începi să te simți obosit sau amețit, înlocuiește lichidele cu apă sau suc de fructe diluat și adăpostește-te la umbră pentru odihnă și răcorire înainte de a continua orice activitate.

Folosește repelent pentru insecte pentru a evita înțepăturile, mai ales la răsărit și apus. Țânțarii din Gran Canaria nu transmit malarie sau alte boli, dar o înțepătură poate fi totuși neplăcută – poartă cu tine cremă cu amoniac sau antihistaminică pentru a trata orice înțepături.

