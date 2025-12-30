Nepoata lui J.F. Kennedy a murit de o boală incurabilă, la 35 de ani. Ultimele cuvinte scrise ale Tatianei Schlossberg

Stiri externe
30-12-2025 | 23:04
tatiana schlossberg
Getty

Tatiana Schlossberg, care era cea mai tânără nepoată a fostului președinte al SUA John F. Kennedy, a murit marți de cancer la vârsta de 35 de ani, a anunțat Fundația Bibliotecii JFK.

autor
Mihai Niculescu

„Frumoasa noastră Tatiana a trecut în neființă în această dimineață. Ea va rămâne mereu în inimile noastre, a postat fundația pe pagina sa de Instagram, semnând cu „George, Edwin și Josephine Moran, Ed, Carolina, Jack, Rose și Rory”.

Tatiana Schlossberg lasă în urmă doi copii mici, transmite New York Post.

Într-un eseu personal publicat luna trecută în revista New Yorker, Tatiana a dezvăluit că mai are mai puțin de un an de trăit după ce a fost diagnosticată cu leucemie mieloidă cu o mutație rară.

„Poate că creierul meu îmi redă acum viața pentru că am un diagnostic terminal și toate aceste amintiri se vor pierde”, a scris într-un mod sfâșietor Tatiana, fiica lui Caroline Kennedy, în vârstă de 67 de ani, și a lui Edwin Schlossberg, în vârstă de 80 de ani.

Citește și
donald trump
Donald Trump, derapaj la adresa prezentatorului Stephen Colbert: E un dezastru patetic, fără talent. Trimiteți-l la culcare!

Schlossberg a descris modul în care medicii au descoperit cancerul la doar câteva ore după ce a născut al doilea copil, în mai 2024.

Ea a petrecut ultimele 18 luni cu tratament, primind un transplant de măduvă osoasă, chimioterapie și transfuzii de sânge. Mutația rară de care suferă Schlossberg, Inversiunea 3, este întâlnită de obicei la pacienții mai în vârstă.

Schlossberg, care a absolvit Yale și are o diplomă de masterat de la Oxford, a lucrat anterior ca jurnalistă la The New York Times și a publicat prima sa carte în 2019.

Din 2017, era căsătorită cu urologul George Moran, pe care l-a cunoscut în timpul studiilor la Yale. Au doi copii: un băiat, Edwin, în vârstă de 3 ani, și o fetiță, în vârstă de 19 luni.

Sursa: New York Post

Etichete: nepoată, leucemie, John F. Kennedy,

Dată publicare: 30-12-2025 22:29

