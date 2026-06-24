Saturn, stațiunea de la Marea Neagră care merită redescoperită. Ghid complet pentru un weekend reușit

Saturn a fost inclusă relativ recent pe lista stațiunilor balneare din România, fiind introdusă în această categorie în anul 1972. Stațiunea pitorească se află în administrarea Municipiului Mangalia.

Zona sudică a plajei este are mai multe golfulețe create artificial, oferind acces relativ ușor în mare, în timp ce partea nordică are aproximativ 2 kilometri de litoral și o plajă largă de 100 – 150 de metri. În Saturn există izvoare mezotermale sulfuroase și nămol cu valoare terapeutică, resurse care tratează diverse afecțiuni ginecologice și ale aparatului locomotor. Pe lângă beneficiile terapeutice, Saturn este o stațiune liniștită de pe litoralul românesc, cu o plajă atrăgătoare și tarife accesibile pentru cazare.

Saturn - baze de tratament

Stațiunea Saturn dispune de două baze de tratament moderne, amenajate în incinta hotelurilor Hora și Balada. Aceste facilități sunt disponibile doar pe parcursul sezonului estival și folosesc resurse naturale precum apa mării, nămolul sapropelic și apele mezotermale sulfuroase, pentru tratarea unei game largi de afecțiuni.

Printre afecțiunile tratate se numără: afectiuni reumatismale degenerative (spondiloza cervicală, lombară și dorsală), afecțiuni ortopedice posttraumatice (fracturi, luxații), anemii, manifestări articulare ale bolilor de nutriție (rahitism), boli ale aparatului respirator (emfizem pulmonar, bronșite cronice, alergii respiratorii), boli dermatologice (psoriazis, eczeme cronice, neurodermite), boli metabolice (obezitate, diabet, gută), și boli ginecologice (anexite, metroanexite, sterilitate).

Terapiile utilizate pentru tratarea acestor afecțiuni includ hidroterapia, kinetoterapia, electroterapia, termoterapia (băi sulfuroase, băi de namol, băi de plante, băi galvanice), gimnastica medicală, dus subacval, impachetari cu namol sau cu parafina, masaje uscate sau cu namol, și cura geriatrică.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













