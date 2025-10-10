Biserica fortificată din Viscri - patrimoniu UNESCO și o bijuterie a satului săsesc. De ce este atât de vizitată

Biserica fortificată din Viscri este unul dintre cele mai bine conservate monumente ale arhitecturii săsești din Transilvania, inclusă în patrimoniul mondial UNESCO.

Biserica fortificată din Viscri este unul dintre simbolurile regiunii Transilvania.

A fost construită de comunitatea sașilor transilvăneni de etnie germană, într-o perioadă în care zona făcea parte din Regatul Ungariei. Inițial romano-catolică, biserica a devenit luterană după Reforma Protestantă. Împreună cu satul înconjurător, biserica Viscri face parte din situl UNESCO „Satele cu biserici fortificate din Transilvania”. Iată tot ce trebuie să știi despre această bijuterie a satului săsesc.

Profimedia

Istoric

Viscri sau Weisskirch în germană, care înseamnă „biserica albă”, denumirea germană a satului, se referă la o capelă construită de locuitorii secui care trăiau acolo înainte de sosirea sașilor, între 1141 și 1162, în timpul domniei lui Géza al II-lea.

Clădirea era rectangulară, cu un altar semicircular din calcar verde-albăstrui. Patru capiteluri romane care se păstrează în cor, inclusiv unul folosit ca cristelniță, provin tot din această perioadă. Monede și cercei găsiți în morminte, atât în interiorul, cât și în exteriorul capelei, erau inițial considerați datând din domnia lui Coloman (1095–1116), însă o reevaluare a arătat că cea mai veche monedă provine din perioada târzie a domniei lui Géza al II-lea, sugerând că rămășițele aparțin sașilor, nu secuilor.

În secolul al XIII-lea, sașii au construit o biserică-sală romanică integrând capela și introducând și modificări, precum o galerie de lemn pentru locuri la capătul vestic. Absida, cu altarul său posibil din perioada romanică, are un capitel crestat unic în Transilvania. Designul era popular în Germania secolului al XII-lea, dar a dispărut curând după ce a ajuns în Austria, sugerând că biserica datează cel târziu din prima jumătate a secolului al XIII-lea, conform wikipedia.

În secolul al XIV-lea, biserica a devenit biserică comunitară. Absida a fost înlocuită cu un cor trapezoidal mai mare.

Biserica a fost fortificată în jurul anului 1500: sala a fost alungită și conectată la turnul central, care era anterior independent și probabil aparținea unei familii de conți. S-a adăugat un nivel suplimentar turnului, folosit pentru clopote și prevăzut cu un parapet sprijinit pe console.

Acoperișul avea un al șaselea nivel cu deschideri pentru foc. Nivelul defensiv al corului a fost demolat în 1743. Din cauza perioadei pașnice, parapetul bisericii a fost desființat după aceea, fiind înlocuit cu magazii de cereale pentru săteni. Tavanul interior are un plafon împărțit în pătrate, tot din 1743, perioadă în care mobilierul auster a fost pus în loc.

În secolul al XII-lea au început să fie construite fortificații în jurul capelei. Formând un oval și realizate din pietre de râu și de câmp, zidurile sudice, estice și nord-estice s-au păstrat; acestea au 7 m înălțime.

În 1999, Viscri, împreună cu alte cinci locuri, a fost adăugat la Biertan, deja înscris, pentru a forma situl UNESCO „Satele cu biserici fortificate din Transilvania”. În plus, biserica este listată ca monument istoric de către Ministerul Culturii și Cultelor din România, fiind menționate separat: zidurile și turnurile interioare, zidurile exterioare și un spațiu exterior din secolul XIX pentru dansuri festive.

Getty

Cum ajungi la Viscri

Viscri este situat între Brașov și Sighișoara, la aproximativ 8 km de drumul european E60. Accesul în sat se poate face prin două rute principale:

• Dinspre Sighișoara: prin localitatea Bunești, la 7 km de Viscri.

• Dinspre Brașov: prin localitatea Rupea, la 9 km de Viscri.

Distanțele aproximative sunt: 79 km de la Brașov și 42 km de la Sighișoara.

Cea mai scurtă rută pornește de pe drumul național DN13, părăsindu-l la Rupea (DN105A) sau la Bunești (104L), în funcție de direcția din care vii.

Timpul estimat cu mașina este:

• Din Brașov: aproximativ 1 oră și 15 minute.

• Din Sighișoara: aproximativ 40 de minute.

Legende

Conform tradițiilor locale, se spune că sub bisericile fortificate s-ar ascunde comori uitate, iar în trecut ar fi existat tuneluri secrete folosite pentru a îi proteja pe săteni în vremuri grele când se apropiau pericolele.

Totodată, se spune că clopotele bisericii sunt speciale pentru că răsunau puternic atunci când se apropia pericolul, avertizându-i pe oameni.

Tot o legendă spune că și în ziua de azi, câțiva localnici mai păstrează cheile originale ale turnurilor de apărare.

Getty

Obiective turistice

Dacă ajungi la Viscri, întreaga zonă este plină de obiective turistice pe care merită să le vizitezi. Iată câteva în apropiere de Brașov:

Castelul Bran

Castelul Bran se află la doar 50 de km de Brașov și este unul dintre cele mai cunoscute și vizitate obiective turistice din Transilvania. Castelul atrage turiștii străini datorită legendei lui Dracula, dar și prin arhitectura sa aparte, camerele regale amenajate cu mobilier autentic și colecțiile de artă medievală.

Cetatea Râșnov

Dacă ajungi la Cetatea Râșnov, care e așezată pe deal, vei fi recompensat cu o priveliște spectaculoasă. A fost construită ca fortificație defensivă împotriva invaziilor otomane și poat fi vizitate fie pe jos, fie cu trenulețul turistic.

Shutterstock

Dino Parc Râșnov

Dacă ai copii, Dino Parc Râșnov este o oprire neapărată. Este cel mai mare parc de dinozauri din sud-estul Europei și are peste 100 de replici de dinozauri în mărime naturală. Pe lângă traseele educative, parcul dispune și de activități interactive, loc de joacă tematic și proiecții 3D.

Poiana Brașov

Una dintre cele mai populare stațiuni montane din România și perfectă pentru familii: Poiana Brașov oferă de toate pentru toți, în orice anotimp. Poți face o mulțime de activități, de la schi, plimbări cu ATV-ul, până la SPA, echitație sau drumeții ori sporturi de iarnă.

StirilePROTV

Canionul 7 Scări

Traseul prin Canionul 7 Scări este spectaculos și provocator. Parcurgi scări metalice suspendate și poduri peste cascade și este accesibil printr-un traseu montan ușor. Când ajungi la el, canionul oferă priveliști spectaculoase, așa că tot efortul merită.

Plaiul Foii – Rezervația Naturală Piatra Craiului

Plaiul Foii este punctul de intrare în Rezervația Naturală Piatra Craiului, una dintre cele mai impresionante arii protejate din România. Poți face drumeții prin păduri și trasee de diferite grade de dificultate.

