Sorana Cîrstea - Coco Gauff, în semifinalele turneului WTA de la Roma. Românca, aproape de o performanță istorică pe zgură

Românca a ajuns pentru prima dată în această fază a competiției de la Foro Italico și a strâns deja 10 victorii pe zgură în 2026, fiind foarte aproape de cel mai bun sezon al carierei sale pe această suprafață. Iar parcursul poate continua, având în vedere că urmează și Roland Garros.

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea, numărul 27 mondial, s-a calificat, marţi, în semifinalele turneului WTA 1.000 de la Roma, dotat cu premii totale de 7.228.080 de euro, după ce a trecut de letona Jelena Ostapenko, cu 6-1, 7-6 (7/0).

Cîrstea (36 ani), care în turul al treilea a învins-o pe belarusa Arina Sabalenka, liderul mondial, a obţinut victoria în faţa letonei după o oră şi 31 de minute, atingând în premieră semifinalele la Foro Italico.

Românca a dominat clar primul set, pe care şi l-a adjudecat cu un sec 6-1. Actul secund a fost echilibrat, iar Ostapenko (28 ani, 36 WTA) a condus cu 4-2 şi 5-3, însă Cîrstea a reuşit egalarea, salvând o minge de set la 5-4 pentru adversară. Setul a ajuns în tiebreak, unde Sorana s-a impus fără drept de apel, cu 7-0.

Cele două jucătoare sunt acum la egalitate în meciurile directe, 4-4, dar Cîrstea a câştigat patru din ultimele cinci confruntări. Precedenta a fost în ianuarie la Brisbane (Australia), unde românca s-a impus în două seturi, cu 6-2, 7-6 (7/5).

Cîrstea şi-a asigurat un cec de 289.115 de euro şi 390 de puncte WTA, iar în penultimul act o va înfrunta pe Coco Gauff (SUA) sau pe Mirra Andreeva (Rusia).