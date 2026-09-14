La Premier League emitió un comunicado disculpándose con el Manchester United, por el error grave del árbitro y el VAR, en el gol del Manchester City que era fuera de lugar. “Fue un error de juicio” 60’ gol de Haaland para el 1-0 pero Enzo Fernández, que estaba adelantado, va a… pic.twitter.com/hSQWspZlwk

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Manchester United nu-și revine după înfrângerea de duminică în fața vecinilor de la City. Învinși cu 0-1 pe propriul teren de la Old Trafford, „Red Devils” – care au jucat cu 11 contra 10 timp de peste 70 de minute – nu au acceptat deloc golul acordat lui Erling Haaland, singurul al meciului, în minutul 60, News.ro.

Poziția de ofsaid a lui Enzo Fernandez a avut un impact care nu a fost luat în considerare de VAR și de Michael Oliver

În urma unei centrări deviate de Gvardiol de pe flancul stâng, norvegianul s-a aruncat la al doilea stâlp pentru a-l învinge pe Lammens. Anulat inițial pentru ofsaid, golul a fost în cele din urmă validat trei minute mai târziu, după ce arbitrul Michael Oliver a apelat la VAR. Deși efectiv nu a existat ofsaid, poziția lui Enzo Fernandez în această fază a stârnit dezbateri, argentinianul aflându-se el însuși în ofsaid și obstrucționând vizibilitatea portarului echipei United, precum și posibilitatea fundașului central Lisandro Martinez de a interveni.

Nu a fost nevoie de mai mult, după fluierul final, pentru ca Martinez să vorbească despre „nedreptate”, în timp ce Michael Carrick era la fel de disperat. „Chiar nu înțeleg. Cum încearcă ei să-i ajute pe arbitri prin multiplicarea dispozitivelor din spatele lor – cu atâția oameni, atâtea ecrane – și totuși nu intervii în joc pentru că te-ai aruncat asupra mingii la șase metri de poartă și aproape că ai atins-o? Este îngrijorător dacă acesta este într-adevăr modul în care jocul este perceput de cei care îl arbitrează.”

„O eroare de judecată”, recunosc responsabilii cu arbitrajul din Premier League

Câteva ore mai târziu, Pro Ref – organismul responsabil cu arbitrajul în Premier League – a publicat un comunicat prin care a confirmat că golul lui Haaland ar fi trebuit anulat.

„În urma incidentului petrecut în minutul 60 al meciului de duminică din Premier League dintre Manchester United și Manchester City, disputat pe Old Trafford, putem oferi clarificări cu privire la golul acordat lui Erling Haaland. Decizia luată pe teren a fost de ofsaid împotriva lui Erling Haaland – aceasta a fost verificată de VAR și s-a constatat că se afla într-o poziție regulamentară. În cadrul aceleiași faze, s-a stabilit că Enzo Fernandez nu a atins mingea și că, prin urmare, orice încălcare a regulii ofsaidului este subiectivă. Cu toate acestea, în acest caz specific, VAR nu a luat în considerare impactul probabil al poziției sale și ar fi trebuit să recomande o verificare pe teren. Am luat legătura cu Manchester United în această seară pentru a recunoaște ceea ce considerăm a fi o eroare de judecată. Se va desfășura o anchetă cu privire la acest incident.”

Această „eroare de judecată” poate fi o cauză minoră, dar are consecințe majore în clasament, întrucât această victorie permite echipei City să se apropie de campioana Angliei, Arsenal, iar această înfrângere blochează echipa United pe locul 13 în Premier League, la deja opt puncte distanță de cele două echipe de top.