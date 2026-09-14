„Pe termen lung, vom produce aici, local, tot ceea ce vindem în Europa”, a declarat Stella Li, şefa diviziei de afaceri internaţionale a BYD, cu ocazia salonului IAA de la Hanovra. Stella Li a adăugat că grupul chinez doreşte să ofere operatorilor de flote un pachet complet de servicii, inclusiv finanţare, infrastructură de încărcare alimentată cu energie fotovoltaică şi o reţea de ateliere susţinută de servicii mobile de asistenţă rutieră.

Producţia locală în Europa ar ajuta, de asemenea, BYD să evite taxele vamale la importurile de camioane. Producătorii europeni, inclusiv marca MAN (parte a grupului Traton), au solicitat Uniunii Europene să impună taxe vamale pentru camioanele electrice chinezeşti, similare celor aplicate deja autoturismelor electrice importate din China.

„Nu ne plac aceste taxe, deoarece nu folosesc nimănui, dar trebuie să ne adaptăm situaţiei”, a adăugat Li, precizând că taxele reprezintă doar o presiune pe termen scurt, până când producţia locală va putea fi intensificată.

În paralel, BYD se pregăteşte să îşi extindă capacităţile de producţie a autoturismelor în Europa. Compania chineză construieşte o fabrică la Szeged, în Ungaria, unde producţia de serie urmează să demareze anul viitor.

„Atunci când vinzi ceea ce produci pe plan local, lucrurile sunt în regulă. Devenim o companie europeană”, a spus Li.

În primele opt luni ale acestei an, BYD a vândut 1,162 milioane de vehicule în afara Chinei, o creştere de 86% comparativ cu situaţia din aceiaşi perioadă a anului trecut, şi 1,505 milioane de vehicule pe piaţa chineză.