Proprietarul echipei Milwaukee Brewers, Mark Attanasio, este obligat să pună la dispoziția publicului o proprietate de pe malul mării, evaluată la 2 milioane de dolari, după ce compania sa ar fi folosit utilaje grele pentru a scoate nisip și pietre de pe o plajă protejată din California. Materialele ar fi fost folosite pentru consolidarea proprietății sale luxoase din Malibu, scrie New York Post.

Comisia de coastă din California a votat în unanimitate, joi, aprobarea unei înțelegeri prin care compania lui Attanasio trebuie să refacă zona de coastă afectată și să dedice publicului proprietatea de milioane de dolari din estul orașului Malibu.

Excavatorul care a ajuns pe plaja protejată

Comisia a stabilit că firma lui Attanasio a folosit ilegal utilaje grele într-un habitat costier sensibil. Printre acestea s-a numărat un excavator care a îndepărtat „nisip, pietre de dimensiuni mici și bolovani dintr-o zonă marină protejată”.

Potrivit oficialilor, materialul extras de pe plajă a fost folosit pentru a consolida un dig de protecție împotriva mării de la proprietatea lui Attanasio, situată la 31000 Broad Beach Road.

Compania trebuie, de asemenea, să îndepărteze o scară privată și un zid de piatră despre care autoritățile susțin că blocau accesul publicului de-a lungul coastei.

Vecinul miliardar a deschis procesul

Conflictul privind plaja a izbucnit în urmă cu doi ani, când vecinul lui Attanasio, miliardarul James Kohlberg, l-a dat în judecată din cauza lucrărilor. Tatăl lui Kohlberg a fost unul dintre fondatorii gigantului global de investiții Kohlberg Kravis Roberts & Co. (KKR).

Procesul intentat de Kohlberg a declanșat ulterior o anchetă a Comisiei de coastă. Documentele depuse în instanță conțineau numeroase fotografii cu excavatoare care se deplasau de-a lungul țărmului umed și scoteau cantități mari de nisip, lăsând în urmă gropi adânci pe plaja îngustă.

În plângere, Kohlberg a descris situația în termeni extrem de duri.

„Acest caz este despre un proprietar privat care folosește o plajă publică pe post de groapă de nisip personală și despre transformarea îngrijorătoare a unei resurse naturale publice, și anume nisipul de pe Broad Beach, într-o resursă destinată uzului personal și privat al unui proprietar din apropiere”, se arată în procesul obținut de Los Angeles Times.

Avea autorizații, dar existau restricții

Potrivit documentelor, Attanasio obținuse autorizații pentru repararea digului deteriorat de pe proprietatea sa, evaluată la aproape 30 de milioane de dolari.

Autorizațiile interziceau însă folosirea utilajelor grele în zona influențată de maree și scoaterea nisipului de pe plaja publică. Acestea erau, de altfel, exact acțiunile pe care Kohlberg le reproșa echipelor care lucrau pentru vecinul său.

La momentul depunerii procesului, proprietarul echipei Milwaukee Brewers susținea că atât el, cât și compania sa au respectat în proporție de 100% toate autorizațiile pe care le dețineau, relatează The Times.

Comisia de coastă: „Aceasta este soluția corectă”

În urma înțelegerii aprobate joi, compania lui Attanasio va trebui să remedieze efectele lucrărilor și să permită accesul publicului la proprietatea care va fi dedicată acestui scop.

Aaron McLendon, adjunctul șefului Departamentului de aplicare a legii al Comisiei de coastă, a apărat acordul în timpul audierii publice.

„Aceasta este soluția corectă”, a declarat McLendon.

Oficialul a subliniat și valoarea proprietății care va ajunge la dispoziția publicului.

„Proprietatea care ar urma să fie destinată publicului este una cu totul unică”, a mai precizat acesta.