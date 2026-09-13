Nerazzurri au avut un început perfect de sezon în Serie A, încununat de o revenire spectaculoasă: ei au întors scorul de la 0-2 şi au învins-o pe Napoli cu 3-2, graţie unui gol marcat în minutele adiţionale.

Cu toate acestea, deşi au avut o posesie superioară, milanezii au fost învinşi cu 2-1 de Real Madrid în meciul din prima etapă a Ligii Campionilor, în mare parte din cauza a două gafe uriaşe.

Federico Dimarco a ratat acel meci şi revine în lot pentru meciul de luni cu Udinese, din Serie A, în timp ce Djed Spence încă se recuperează după o accidentare.

"Veţi vedea cum sunt ceilalţi când veţi vedea lista lotului", a spus zâmbind Chivu într-o conferinţă de presă.

"Hakan Calhanoglu avea deja o accidentare înainte de finala Cupei Italiei şi de Cupa Mondială. Noi am văzut criticile pe care el şi ceilalţi jucători turci le-au primit. Suntem nerăbdători să-i readucem în formă pe toţi cei a căror pregătire de presezon a fost afectată de Cupa Mondială", a afirmat tehnicianul campioanei Italiei.

"Trebuie să ne pregătim pentru fiecare meci în acelaşi mod, conştienţi că Udinese dispune de forţă fizică şi calitate, care ne pot crea probleme. Antrenorul lor a făcut o treabă excelentă în ultimii ani, în ciuda numeroaselor schimbări de lot din această perioadă", a adăugat el.

Deşi Inter a suferit încă o înfrângere în Liga Campionilor, după dezamăgirea din sezonul trecut, felul în care a abordat meciul de pe Bernabeu a fost încurajator.

Antrenorul român vede partea bună

"Obiectivul este să continuăm să creştem şi să ne dezvoltăm. E prea devreme să tragem concluzii, întrucât suntem încă la începutul sezonului. Dacă ne luăm doar după rezultate, pot exista unele critici, dar eu văd lucruri bune şi nu ne concentrăm doar pe acest aspect. Urmărim principiile pe care dorim să le aplicăm, fără a ne pierde încrederea în aspectele pozitive observate în meciurile cu Napoli şi Real Madrid. Analizez cele două meciuri împreună, pentru că am consumat multă energie împotriva lui Napoli în acea revenire, iar 72 de ore mai târziu eram pe Bernabeu. Mi-au plăcut curajul, caracterul şi reacţia după greşeli. Reţin aspectele pozitive, pentru că acesta este drumul pe care vrem să mergem", a spus Chivu.

În sezonul trecut, Inter a fost eliminată devreme în Liga Campionilor, dar a câştigat campionatul şi Cupa Italiei.

"Ultimele meciuri din Liga Campionilor nu au decurs aşa cum ne-am dorit, am câştigat doar unul din ultimele şapte, dar nu am văzut o echipă care să-şi piardă moralul. Dimpotrivă, am văzut o echipă care a simţit că a ratat o ocazie la Madrid, pentru că am jucat atât de bine. Puteam obţine rezultate mai bune şi trebuie să progresăm, suntem conştienţi de asta. Inter este obişnuită cu presiunea, dar esenţială este încrederea în propriile forţe. Părerile celorlalţi nu sunt problema noastră. Fiecare este liber să-şi exprime opinia. Responsabilitatea noastră este să fim conştienţi de ceea ce suntem şi de procesul de dezvoltare pe care ni-l dorim pentru viitor", a declarat Chivu.